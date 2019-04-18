2019-04-18T10:26:24+03:00
Общество

Роснефть зажигает звезды: о чем поют сотрудники нефтянки?

В Самаре стартовал девятый корпоративный творческий фестиваль «Роснефть зажигает звезды»
Анна ФЕДОРОВА
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Алина Сорогина (КНПЗ)Алина Сорогина (КНПЗ)Фото: Андрей КУРОЧКИН
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Первый день фестиваля, 17 апреля, был всецело посвящен вокалистам. Выяснилось, что нефтедобытчики, нефтепереработчики, нефтехимики, газопереработчики, сотрудники профильных институтов – представители 18 дочерних обществ компании «Роснефть», равно как их дети, великолепно поют. Вокальный конкурс включает несколько номинаций: эстрадный и народный вокал. В свою очередь, каждая из них делится на «сольное» и «коллективное» выступления. И, справедливости ради, каждая номинация разбита по «весовым категориям» - возрастам участников. Их три: 7 - 12 лет, 13 - 17 лет и 18 плюс. Нетрудно догадаться, что в первых двух честь предприятий отстаивают талантливые дети сотрудников, а в последней блистают на сцене сами нефтяники.

Вокалисты выступали четыре часа подряд. Профессиональному жюри под предводительством бессменного председателя Левона Оганезова пришлось нелегко определять победителей. По признанию членов судейской коллегии, из года в год оценивающих участников этого фестиваля (кроме «новенькой» Подольской), вокалисты в Самаре традиционно сильны. И, надо полагать, становятся еще сильнее – многие участвуют в «Роснефть зажигает звезды» в седьмой, восьмой, девятый (!) раз, в перерывах между фестивальными апрелями совершенствуя владение собственным голосом. Особенно жесткой конкуренция получилась в сольном эстрадном вокале возрастной группы 13-17 лет. Милана Жарехина и Виктория Бездомникова (Новокуйбышевский НПЗ), Полина Калинина (Новокуйбышевская нефтехимическая компания), София Похолок (Самаранефтехимпроект), Алина Сорогина (Куйбышевский НПЗ), Полина Одуваева и Юлия Мещеркина (Нефтегорский ГПЗ) выступили на очень высоком уровне и практически на равных.

Юлия Мещеркина, Полина Одуваева (НГПЗ) Фото: Андрей КУРОЧКИН

Юлия Мещеркина, Полина Одуваева (НГПЗ)Фото: Андрей КУРОЧКИН

- Этот фестиваль для меня уже стал родным – который год здесь выступаю. Но все равно волнуюсь, когда выхожу на сцену, - призналась Полина Одуваева после удачного выступления с песней «Ave Maria» на английском языке. – Все-таки я представляю целое предприятие, как и все мы.

Милана Жарехина тоже не новичок на этой сцене. Девушка практически выросла на ней – как в прямом смысле, так и профессионально.

- Сейчас я каждый месяц езжу в Москву – пою в группе, созданной Академией Игоря Крутого по итогам «Битвы талантов», в которой дошла до финала, - рассказала Милана. – А сегодня представила на суд жюри песню на французском языке – красивую и эмоциональную.

Милана Жарехина (НК НПЗ) Фото: Андрей КУРОЧКИН

Милана Жарехина (НК НПЗ)Фото: Андрей КУРОЧКИН

- Моя мама работает на заводе ведущим юрисконсультом, и благодаря этому я выступаю за КНПЗ уже четвертый раз, - рассказала Алина Сорогина. – В прошлом году с ВИА «Потеха» даже ездили в Москву, где заняли первое место в финале. Сейчас решила выступить соло – два года готовила испанскую песню, пришло время ее показать.

Трудно сказать, кто выступил лучше, но в любом конкурсе есть победители. Их имена мы узнаем в пятницу вечером, в ходе торжественной церемонии награждения. А пока двигаемся дальше: сегодня, 18 апреля, сцену займут танцоры с сольными и коллективными, эстрадными и народными хореографическими номерами. Читайте на сайте kp.ru!

ИСТОЧНИК KP.RU

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