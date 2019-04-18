Полет к облакам и «Золотая маска» в городе: Пять причин сходить на «ВолгаФест – 2019» в Самаре

«ВолгаФест» в Самаре стал уже полноценной частью культурного пространства города. Каждый год его ждут, в эти дни на набережную приходит полгорода, а культурные объекты после фестиваля становятся самарскими достопримечательностями. Вот кто еще не видел «розовые руки»? Они уже превратились в визитную карточку набережной. Чего же ждать от фестиваля в этом году? Чем будут удивлять горожан? Об этом рассказал на радио «КП-Самара» директор музея модерна и организатор "ВолгаФеста" Михаил Савченко.

Набережная в театральных декорациях и опера про «Белую козу»

В год театра было бы странно не уделить внимание этой теме и на фестивале. Одной из участниц «ВолгаФеста» станет театральный художник Ксения Перетрухина, лауреат премий «Золотая маска».

- Она будет делать специальные площадки, которые разместим на набережной и оставим здесь после фестиваля. На них будет удобно посидеть, отдохнуть, понаблюдать за Волгой, как мы это любим, - рассказывает Михаил Савченко. – С другой стороны все, кто там находится, получат определенные роли. Это будут специальные объекты, именно для набережной, по-моему, получилось очень тонко передать атмосферу.

А известный российский композитор Саша Монацков сделает для самарской набережной оперу про белую козу!

- Это будет такое действо в конце второго дня фестиваля, участвовать в нем будут 150-200 музыкантов и артистов, они будут идти по набережной, петь, играть, вместе со зрителями двигаться. Это будет театр на улице, когда рядом с людьми вдруг начинается театральное действо, все начинают петь, играет музыка. Я уверен, что это будет очень эффектно, - говорит Михаил.

Также на фестивале будет театральная сцена. Организаторы попросили самарские театры включить в свои постановки зрителей, сделать интерактивное представление. Возможно, это будут некие репетиции вместе со зрителями. Каждый театр сделал свою, особенную программу.

- Одним из наших гостей станет театр «Грань» из Новокуйбышевска. Но с какой программой, пока не скажу, - сохранил интригу Михаил Савченко

Упсала-цирк - единственный в России цирк для хулиганов

«Корабль толерантности» из Чикаго и Лондона

Одним из центральных объектов фестиваля будет проект Ильи и Эмилии Кабаковых «Корабль толерантности». Это известные, одни из самых дорогих продававшихся на аукционах художники России. И у них есть такой проект «Корабль толерантности», в этом году он будет проходить в Чикаго, в Лондоне, в Берлине и в Самаре.

В этот день на набережной построят огромный семнадцатиметровый парусник. У него торжественно поднимут паруса, которые заранее раскрасят дети в различных учреждениях: больницах, религиозных организациях, школах, музеях.

- Мы будем раздавать эти фрагменты паруса по организациям и говорить с детьми о толерантности. Это не будет скучной лекцией, просто каждый расскажет немного о своем понимании толерантности: о национальных отличиях, об отличиях по состоянию здоровья и многом другом. И дети должны вот с помощью кисточки, красок, на этом кусочке паруса какое-то свое отношение к этому. Там будет около 200 этих фрагментов, они сшиваются в эти паруса и поднимаются, собственно, на фестивале. И это будет такой символ толерантности, - объясняет Михаил Савченко.

Приоткрываем занавес ВолгаФеста -2019: театральные постановки, лауреаты "Золотой маски", опера для набережной от Александра Маноцкова и многое другое только в программе "Городская среда" 00:00 00:00

«Цирк для хулиганов»

Еще один проект, который приедет в гости на ВолгаФест, это Упсала-цирк, это единственный в мире цирк для хулиганов. В представлениях участвуют дети, которые попали в сложную жизненную ситуацию.

- Они не являются театром в полном смысле этого слова, но у них есть классные, заразительные постановки, очень весёлые. И там есть какие-то моменты на грани, - говорит Михаил Савченко. – Еще из смешного будет площадка на пляже на тему игры, там будет весело, сделали ее московские художники.

Воздушные шары и много неба

В этом году на «ВолгаФест» будет целая площадка, которую посвятят воздушным шарам. Здесь будет много шаров, выпущенных с различными целями, с ними можно будет делать разные вещи. А на пляже в этот раз будет настоящий воздушный шар, на котором можно будет подняться вверх, к облакам и посмотреть на площадку фестиваля с высоты.

Лекция от Александра Васильева и площадка Третьяковки

Уже есть подтверждение от историка моды Александра Васильева, который прочитает на пляже лекцию про пляжную моду. А еще в этом году на "ВолгаФесте" будет работать площадка Третьяковской галереи, это первый выезд музея в Самару с такой своей программой на открытом воздухе.

СПРАВКА КП

"ВолгаФест" в Самаре в 2019 году пройдет 8-9 июня. Темой фестиваля станет "игра". В этом году он пройдет на площадке под Струковским садом.

КСТАТИ

Радио "КП-Самара" 98,2 FM также приглашает на свою площадку на ВолгаФесте -2019. Все желающие смогут принять участие в записи радиоспектакля. А вот так мы встречались с нашими слушателями в 2018 году >>>>