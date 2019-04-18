2019-04-18T15:23:10+03:00
Спорт

«Динамо» — «Крылья Советов» 20 апреля 2019 года: прогноз на матч 24-го тура РПЛ

Прогноз на матч 24-го тура Российской Премьер-лиги «Динамо» — «Крылья Советов». Игра пройдет 20 апреля на стадионе «Арена Химки»
Михаил ГОРЮНОВ
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Сейчас команды готовятся к матчуСейчас команды готовятся к матчуФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Прогноз на матч «Динамо» — «Крылья Советов» 20 апреля 2019 года на «Арене Химки» — 2-2.

В ближайшую субботу, 20 апреля, московское «Динамо» на стадионе «Арена Химки» принимает самарские «Крылья Советов». Команды - соседи по турнирной таблице и борются за то, чтобы напрямую остаться в РПЛ на следующий сезон.

У «Крыльев» ситуация выглядит получше. Они на 11 строчке в турнирной таблице и имеют в своем активе 27 очков. В случае победы самарцы получат хорошую фору на будущие встречи и практически наверняка без лишней нервотрепки сохранят себе место в Премьер-лиге.

«Динамо» в зоне стыковых матчей, на 13-й позиции. Они отстают от зелено-бело-синих на 2 балла и если одержат верх в очном противостоянии, обойдут соперника и покинут опасное положение.

Впрочем, добиться успеха москвичам будет непросто. В этом календарном году они им удалось одолеть только «Уфу» на выезде. Остальные игры завершились не лучшим образом. «КС» в свою очередь серьезно усилили состав, побеждали трижды, но и столько же и проиграли. Фаворитом встречи их называть нельзя, тем более что под вопросом участие в предстоящем матче Александра Самедова, который в свое время выступал в составе бело-голубых. Да и в обороне у волжан есть проблемы. Правда, хозяева имеют проблемы с реализацией своих моментов.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Средний коэффициент на их победу — 1,90. На ничью — 3,30. На гостей — 4,40.

В первом круге «Крылья Советов» выиграли 1-0. Но, вероятно, в этот раз все закончится по другому. Обоим клубам нужны 3 очка и они будут стараться использовать для их получения все силы и, возможно, забитых мячей будет больше. Кстати, сейчас в активе команд по 20 голов в чужие ворота.

Рискнем предположить, что соперники покажут яркий футбол, где никто не хочет уступать, и разойдутся миром. Как все закончится на самом деле, станет известно 20 апреля. Стартовый свисток главный судья Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга даст в 16-30 по московскому времени ( в 17-30 по самарскому). Прямую трансляцию матч читайте на samara.kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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