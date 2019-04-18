2019-04-18T12:29:34+03:00
Спорт

Авангард – ЦСКА 19 апреля 2019: прогноз на четвертый матч финала Кубка Гагарина КХЛ

Прогноз на четвертый матч финала Кубка Гагарина по хоккею (финал плей-офф КХЛ) Авангард – ЦСКА. Команды сыграют в пятницу, 19 апреля, в Балашихе
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Игра 19 апреля – последний шанс для «Авангарда» в битве за Кубок Гагарина. Фото: vk.com/hc_avangardomskИгра 19 апреля – последний шанс для «Авангарда» в битве за Кубок Гагарина. Фото: vk.com/hc_avangardomsk
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Прогноз на четвертую игру финала Кубка Гагарина по хоккею Авангард – ЦСКА – 1:3 («армейцы» возьмут трофей).

В пятницу 19 апреля в Балашихе может определиться новый обладатель Кубка Гагарина. ЦСКА в финальной серии уже одержал три победы и вполне может еще раз огорчить омский «Авангард» - на этот раз окончательно и серьезно.

ЦСКА всю финальную серию подтверждает, что он фаворит. У «Авангарда», конечно, есть свои исполнители, в чем-то не уступающие лидерам «армейцев», но ЦСКА сильнее тем, что у него в порядке все звенья. Поэтому красно-синие могут давить на ворота омичей весь матч.

Все три предыдущих встречи ЦСКА выиграл с перевесом по шайбам 2+. «Авангард» мог вырвать победу в третьем матче, который проходил на домашней в этом сезоне арене для омичей – в Балашихе. «Авангард» даже забил первым. Эта шайба могла стать решающей, если бы судьи не разглядели нарушение правил.

ЦСКА воспользовался ситуацией – грамотно закрыл лидеров атаки «Авангарда», плотно оборонялся и забил. Идеальный рецепт для победы. Вряд ли для четвертой игры тренерский штаб «армейцев» будет придумывать что-то новое.

По сути, интрига в финальной серии умерла. Отыграться с 0:3 – задача архисложная. Единственный оставшийся вопрос – закроет ли ЦСКА серию всухую или «Авангард» сможет разок огрызнуться.

- Я не знаю случаев, когда команда отыгрывалась с 0:3, - признался после третьего матча главный тренер омичей Боб Хартли. – Меня это и не волнует. Сейчас главное, чтобы мы отыгрались в серии. Будем пытаться.

Вероятнее всего, «Авангард» забьет в этом матче. Но игра в атаку аукнется омичам – форварды ЦСКА в очередной раз разорвут оборону «Авангарда» и забьют. Третья шайба, скорее всего, влетит в пустые ворота омской команды.

Матч Авангард – ЦСКА в Балашихе начнется в 19:30 по московскому времени в пятницу 19 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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