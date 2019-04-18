Разобрали стену, подцепили краном и увезли: как из самарского музея исчез корпус неубиваемой «Копейки»

19 апреля День рождения празднует легенда отечественного автопрома - неубиваемая «копейка». В 1970 года со сборочного конвейера Волжского автомобильного завода сошел первая модель «Жигулей» ВАЗ-2101. Машина сразу стала мечтой миллионов. Спустя 49 лет истории о «копейке» звучат еще интереснее, особенно история похищения черной «копейки».

- Это вам не картину из музея утащить, целую машину увезли! – смеются старожилы.

« Директор музея продала ее мужу?»

Произошло это в конце 80-х годов, когда областному краеведческому музею имени Алабина музею еще не было присвоено имя знаменитого самарского губернатора. Тогда он занимал два корпуса: польский костел по адресу улица Фрунзе, 157 и здание на улице Чапаевской, 136, которое ранее принадлежало церкви. Именно там размещался отдел советской истории. Там и стоял кузов «жигулей», который в один прекрасный день исчез.

- Организаторы акции готовились к «взятию» музея долго и тщательно, - рассказывает о тех событиях краевед Валерий Ерофеев. - После отключения сигнализации за дело взялись профессионалы, они вынули раму из окна и разобрали часть кирпичной кладки. К зданию музея подъехал автокран и подцепил экспонат крюком. Еще через несколько минут «операция» была завершена: грузовик увез музейную реликвию в неизвестном направлении.

Кузов ВАЗ-2101 попал в музей прямо с Волжского автомобильного завода в 1973 году. Бывшие сотрудники музея рассказывают, что это был не просто кузов, а более чем наполовину укомплектованная машина, с полной отделкой салона и приборной панели, с трансмиссией, габаритными фонарями и колесами. Не хватало только двигателя, редуктора, гидравлики и некоторых других систем. Автомобиль был редкого черного цвета, такие в то время производили исключительно для партийных деятелей. Это был самый большой экспонат отдела советской истории.

- Рядовые сотрудники музея поначалу посчитали, что «жигуленок» отправили на родное предприятие для реставрации. Тогдашний директор музея Галина Земскова никакого беспокойства на сей счет не высказывала, хотя на прямые вопросы сотрудников об исчезнувшем экспонате ничего конкретного не говорила. О странном случае в музее забыли бы, но в централизованную бухгалтерию областного управления культуры пришло платежное поручение на сумму 949 рублей. Из документа следовало, что деньги эти поступили за покупку того самого кузова ВАЗ-2101, - рассказал Валерий Ерофеев.

На ближайшем профсоюзном собрании сотрудники подняли вопрос о законности продажи государственного имущества частному лицу. Через день после собрания директор музея ушла в отпуск, а затем подала заявление об уходе «по состоянию здоровья».

- Позже выяснилось, что «операцию» по вывозу экспоната из помещения отдела советской истории организовала лично директор. Из документов о купле-продаже кузова автомашины ВАЗ-2101 следовало, что его приобретателем стал супруг директора музея, в то время полковник милиции, - уверяет краевед.

Кстати, купить «Копейку» тогда можно было за 5,5 тысяч рублей. По тем временам это огромная сумма, но желающих было так много, что в очереди за машиной стояли годами.

- Получается, что супруг директора музея смог купить себе машину не только безо всяких очередей, но и фактически лишь за половину ее стоимости - 949 рублей за кузов, 1,5 - 2 тысячи рублей за недостающие агрегаты, - удивляется Ерофеев. - Уже через пару месяцев покупателю удалось недорого доукомплектовать корпус ВАЗ-2101, после чего машина еще несколько лет ездила по городу и его окрестностям.

Кузов ВАЗ-2101 в экспозиции музея краеведения. 80-е годы. Экспонат ныне сохранился только на фотографиях. Фото: http://историческая-самара.рф

«Это не кража, а вынужденная продажа!»

Иначе эту историю рассказывает заведующая отделом истории музея им. П.В. Алабина Ирина Лазарева. В те времена она уже была музейным работником:

- Музейный ВАЗ-2101 действительно продали, но в этой истории нет ничего криминального. Музею был необходим выставочный зал, для этого нужно было вывезти корпус ВАЗ-2101. Увы, места для его хранения не было, а на улице машина быстро превратилась бы в груду металла. Поэтому кузов продали через комиссионный магазин. Купила его директор. Они оказались первыми в очереди на его покупку. Там было несколько условий, кузов могли продать только тому, у кого уже была машина, но после аварии, насколько я знаю. Продажа была официальной. Автомобиль вывезли за счет покупателя. Экспонат жалко, но где бы его хранили. После продажи машины место освободилось, там оборудовали выставочный зал.

КСТАТИ

Как «Жигули» стали «Ладой»?

Когда продукция Волжского автомобильного завода отправилась на международный рынок, произошло несколько лингвистических казусов с названьем «Жигули». Слово это столь привычно для всех, кто знаком с Жигулевскими горами, для иностранного уха оказалось непривычным, а в некоторых языках, вообще ругательным. В итоге для иностранцев волжскую малолитражку под именем «Жигули» решили не выпускать.

- Так в 1973 года у вазовской машины появилось еще одно имя – «Лада», предназначенное специально для зарубежного потребителя. Существует много легенд о том, как было выбрано это новое название. Одна из версий гласит, что конструкторы АвтоВАЗа при выборе случайно услышали популярную в то время песенку: «Хмуриться не надо, Лада». В других рассказах проводится аналогия с товарным знаком предприятия «Ладья», который появился почти одновременно с «Жигулями». Так или иначе, но это имя сразу всем понравилось, - сообщает Валерий Ерофеев на своем ресурсе «Историческая Самара».

Кстати, с венгерского языка «Лада» переводится как «сундук», а с хорватского - «ларь, ларец».

Некоторые "юбиляры" живее всех живыхФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

СПРАВКА «КП»

Какую «Копейку» считать первой?

По логике ВАЗ номер один тот, что сошел с конвейера первым. Но с ВАЗ-2101 не все так просто. 19 апреля в 1970 года с конвейера Волжского автозавода сошли шесть легковушек. По легенде их уже не существуют. По некоторым данным машины использовали для обучения рабочих, а потом для подвоза запчастей. Ну а дальше их след теряется. Серийными их назвать сложно, скорее это была «пилотная партия».

Активный выпуск машин начался через три месяца, в августе 1970 года. Тогда конвейер завод выпускал 50 автомобилей в день и продолжал наращивать темпы производства.

Сейчас первой копейкой считаются сразу две машины. Вишневый автомобиль, первый реализованный через дилерскую сеть ВАЗа. Его продали как раз в августе 1970 года, а спустя 19 лет бережной эксплуатации вернулся на завод. За это его владельцу подарили новенький ВАЗ-21093.

Второй «первый» автомобиль белого цвета. На его табличке номер для запчастей 0000001. Эту машину на завод вернули в 1996 году. Автомобиль отреставрировали и отправили в музей, а вдове владельца этой машины подарили ВАЗ-2111.

Благодарим за предоставленные материалы портал “История Самары”.

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