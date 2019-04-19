2019-04-19T15:56:54+03:00
Общество

Рояль, ложки и пропиленовые трубы: какими инструментами владеют нефтяники?

Программу третьего конкурсного дня фестиваля «Роснефть зажигает звезды» продолжили музыканты-инструменталисты компании
Анна ФЕДОРОВА
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"Делу время, потехе - час""Делу время, потехе - час"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Главным и авторитетнейшим судьей этой номинации является сам Левон Оганезов – председатель жюри. Номеров здесь представлено, традиционно, не так много по сравнению с вокалом и хореографией. Это и не удивительно – родиться готовым музыкантом нельзя, а чтобы овладеть инструментом, да еще настолько хорошо, чтобы выйти на сцену, нужно о-о-очень много времени и упорства. В последнем, правда, сотрудникам компании «Роснефть» не откажешь. Например, техник-технолог нефтестабилизационного производства АО «Самаранефтегаз» Наил Назаров впервые взял гармонь в руки лишь в тридцать и уже 20 лет совершенствует на досуге мастерство - «Волжская кадриль», сыгранная в дуете с баянистом Артуром Закировым прозвучала отлично!

- Я всегда пел в хоре, и однажды руководитель хора после репетиции сказал: давай научу тебя на гармони играть! И научил, - смеется Наил Назаров.

Удивительно, как работники компании «Роснефть» находят время для ежедневных репетиций, но факт остается фактом: к фестивалю подготовились отлично, со всей ответственностью. Конечно, в очередной раз порадовали дети-музыканты. Играли на балалайках и фортепиано, аккордеонах и гитарах, деревянных ложках и даже на полипропиленовых трубах – кто бы мог подумать, что они могут издавать такие музыкальные звуки?

"Волжская кадриль" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

"Волжская кадриль"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ярким завершением инструментального конкурса стало выступление вокально-инструментального коллектива Новокуйбышевской нефтехимической компании. Нефтехимики не побоялись взять песню Аллы Борисовны «Делу время», и спустя десятки лет она прозвучала совершенно по-новому. Хотя собирать десять человек на репетицию было непросто.

- Всегда удавалось находить компромисс – репетировали в обеденное время, вечерами, - поделился начальник отдела заключения договоров на реализацию готовой продукции АО «ННК» Александр Нуждин, не выпуская из рук гитару. – Главное, что в нашем коллективе работают талантливые люди, которые умеют это делать. Три гитариста, клавишник – все свои!

Вечером жюри, наконец, назовет имена победителей – тех, кто в этом году отправится на финал фестиваля в Москву. Удачи!

ИСТОЧНИК KP.RU

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