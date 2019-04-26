«Каждому из нас грозили обрезать веревки»: откровения промышленного альпиниста о странных заказах и покупке «корочек»

- В промышленный альпинизм я пришел случайно. Поступил в университет, записался в секцию туристического многоборья. Изучали оборудование, покоряли Жигулевские горы, участвовали в соревнованиях. Через год ко мне подошел тренер с вопросом: “Заработать хочешь?”. Я студент второго курса, конечно, мне нужны были деньги. Буквально за один день мне сделали все нужные документы и отправили “на объект”.

“Бывает страшно”

Первым моим заданием был ремонт градирни на ТЭЦ .Это относительно низкая и очень широкая труба, в которой охлаждают пар из турбин. Когда ты покоряешь трехметровые горы скалодрома на соревнованиях, не всегда закручиваешь муфту карабина, «мол и так надежно». Тренер ругался, пугал, что карабин может открыться. Мы не воспринимали это всерьез, но когда я оказался на высоте 48 метров, а вокруг только отвесная стена, и старые металлические перила, я хватался за металл так, что пальцы белели. Закручивал все, что должно быть закрученным. Я высоты не боюсь, но это было страшно.

По закону так: чтобы стать промышленным альпинистом официально нужно пройти специальное обучение, сдать экзамен и получить “корочки”. Обучают этому в колледжах. Но сейчас на рынке труда 90% промышленных альпинистов - это те люди, которые просто умеют это делать, и у них есть снаряжение, а все необходимые документы покупаются.

Я как-то по молодости и наивности решил, что купленных “корочек” мало, надо получить настоящие. Пришел в колледж на профильный курс и ушел в тот же день. Мне показалось, что тот старенький дедушка, что нам преподавал, знает намного меньше меня, да и сам никогда на отвесной скале не висел. Поэтому я довольствуюсь купленными корочками и туристическим опытом. Я понял одно: неважно, есть у тебя профильный “диплом” или нет, главное – техника и знание, что можно делать на высоте, а что может закончиться трагедией.

Альпинисты получают заказы и на уборку, и на ремонтФото: Александр ГЛУЗ

Лучше работать на себя

Сейчас многие путают монтажников-высотников и промышленных альпинистов. Это две разные профессии, объединяет их только одно - работать надо на высоте. Первые, чтобы закрепиться используют специальные пояса. Мы же ближе к спортивному туризму, у нас и возможности иные, и оборудование.

Научиться альпинизму можно даже в бесплатном туристическом клубе, а вот оборудование лучше покупать свое. Минимальный комплект для работы обойдется в 30-35 тысяч рублей: веревка, сидушка, страховочная система, каска, спусковой механизм, около 10 карабинов… Оборудование лучше покупать в туристических магазинах и часто обновлять.

Работа промышленным альпинистом - договорная. Как договоришься, столько и получишь. Чаще всего оплата почасовая, но не менее 1500 за час и не менее 2 часов работы. За меньшие деньги приезжать нет смысла. Ты только час будешь готовиться к спуску, вязать обвес.

Как правило, работы мы не затягиваем, потому что, чем раньше сделаешь объект, тем быстрее переключаться на следующий. Уже в процессе работы ищешь себе новый заказ. Тут лучший помощник - сарафанное радио. Мы без проблем делимся заказами, объединяемся в бригады. Особенно в конце лета. Так уж получается, что в августе люди вспоминают, что окна грязные, а высотные работы не выполнены. И заказы начинают сыпаться как из рога изобилия, причем всем нужно “быстрее, за скорость доплатим”. В таком режиме работаем до октября-ноября в зависимости от погоды.

Зимой работать тоже можно, но это очень тяжело. На высоте пронизывающий ветер, не спасают даже несколько курток. В них ты неповоротлив, работать так опасно.

Ну, а если заказ под крышей - время года значения не имеет.

Можно находить заказчиков и по-другому- устроиться в профильную компанию. В каждом крупном городе наверняка есть несколько таких фирм. Они часто пишут, что их альпинисты имеют все допуски и удостоверения, а по факту, в 70% случаев, там работают те же туристы, но более опытные. Конечно, обывателю лучше работать с такими компаниями. За срыв сроков – платят компенсации, работают они и в праздники и в выходные, оплата идет за квадратные метры и зависит от сложности работ. Так помыть один квадратный метр фасада стоит от 100 рублей и выше. Монтажные работы водосточных труб - от 200 рублей за метр. А вот альпинистам там совсем не сладко. Во-первых, постоянно отправляют на повышение квалификации, во-вторых, объемы работы большие, в-третьих, из-за всяких штрафов и неустоек от зарплаты ничего не остается. Я в такой компании продержался около двух месяцев. Работали в основном ночами. Тут чуть опоздали, там наследили, в итоге остался без зарплаты.

Иногда промышленные альпинисты становятся свидетелями интересных сценФото: Евгения ГУСЕВА

“Скорой сказал, что мимо проходил”

В жизни каждого промышленного альпиниста есть “неадекваты”. Я как-то ремонтировал карнизы на высотном доме. Перехожу максимально аккуратно, чтобы никому не помешать. Тут из окна высовывается пожилая женщина и начинает кричать на меня.

- Белье мне сейчас перепачкаешь, лазишь тут! Сейчас веревки тебе обрежу!

Было очень обидно, потому, что я в тот день был максимально аккуратным, да и ремонт делали для жильцов, а тут такое. Да и до белья ее далеко было. Я с досады так покрыл эту женщины матом, что она быстро закрыла окно. Страховку на всякий случай проверил и перетащил в другую сторону, мало ли.

Среди моих друзей по-настоящему веревку никому не резали, но угрожали всем. Пьяные часто в окно высовываются, рожи корчат, дразнятся. Тут главное не обращать внимание.

Один раз я сорвался. Друг позвал в свою бригаду, красить пятиэтажный дом. Делал все как обычно, и страховка была, и спусковой механизм безопасный, но это не спасло.

Закрепились, начали работать, вдруг чувствую, что-то не так. Лечу вниз. Свободное падение длилось пару секунд, но показалось вечностью. С пятого по третий этаж летел как камень, потом сработала страховка, она замедлила падение. Приземлился на ноги, а потом на копчик. Лежу на газоне, боюсь открыть глаза, встать...Слышу голос друзей: «Жив? Цел? Держись, “скорую” уже вызвали».

Пока ехали врачи, провел самодиагностику - кости целы, но встать не могу. Ребята прекратили работу, спрятали оборудование, но остались со мной. Врачам я сказал, что просто мимо проходил, споткнулся, не хотел друга подставлять. В больнице я провел несколько дней. Переломов и правда не было, просто ушиб. Отлежался и снова вернулся в строй.

“Спустить жениха проще, чем мыть окна”

Как правило, нас вызывают, чтобы повесить кондиционер, что-то покрасить, отремонтировать или помыть, но бывают и экзотические заказы.

Как-то участвовали в свадьбе. Жених попросил помочь с выкупом. Подруги невесты приготовили для него испытания, а он в соседний подъезд - и на крышу. Там мы его встретили -на сидушку - закрепили обвес и спустили на балкон невесте. Представляете, как она удивилась? Подружки, конечно, визжали, что так не честно, но это было эффектно.

Спустить можно даже человека без подготовки. Это намного проще, чем работать на высоте. Я тогда для помощи взял коллегу, а друг жениха был заядлым туристом. Он встретил его уже у невесты и помог снять обвес.

Я уверен, что мы незаменимы. Как-то у нас построили офисное здание с самоочищающимися окнами. И что вы думаете? Через полгода позвали нас, отмывать эти окна.

Технологии развиваются, но промышленные альпинисты будут всегда.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Стоимость рабочего оборудования - от 30 000 рублей

Обновлять нужно регулярно (строительные вещества, краска, клей, приводят веревки в негодность)

Час работ - от 1500 тыс. рублей

Минимальное время работы на объекта 3 часа

В успешный месяц можно заработать 70-100 тыс. рублей