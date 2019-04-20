2019-04-20T19:15:13+03:00
Спорт

"Крылья" без Самедова не взлетели: "Динамо" выигрывает у самарцев и поднимается на 10 строчку

"Крылья Советов" в случае победы "Урала" могут сместиться на 13 строчку после обидного поражения
Ольга АФАНАСЬЕВА
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"Динамо" выиграло у самарских "Крыльев""Динамо" выиграло у самарских "Крыльев"Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).
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"Крылья Советов" проиграли московскому "Динамо" в 24 туре РПЛ 20 апреля. Игра на "Химки Арене" закончилась удачно для хозяев. На 67 минуте гол в ворота соперника отправил Кирилл Панченко, который незадолго до этого вышел на замену. Кирилл пробрался с мячом в любимую позицию, около границы штрафной зоны и отправил мяч сильным ударом в ворота. Сергей Рыжиков просто ничего не смог поделать с мячом, который уже летел в сетку, отрикошетив от Самарджича. Очередной уже раз "Крылья" пропускают с 60 по 70 минуту.

Пожалуй, других серьезных и опасных моментов в матче было немного. В первом тайме обострять пытался Канунников. У Динамо, пожалуй, самым ярким игроком был Джоузиньо, он неоднократно испытывал на прочность Сергея Рыжикова. Одиннадцать ударов по воротам нанесли москвичи, а самарцы всего лишь дважды метили в в рамку за голкипером. По ударам в створ счет 2-0.

Динамо получило три желтые карточки, одна на счету у Рабио. из "Крыльев". На последних минутах уже добавленного времени могли отхватить еще один гол "Крылья": Сергей Рыжиков на розыгрыше штрафного присоединился к команде у ворот соперника, а самарцы потеряли мяч. Хорошо, что не догадались рвануть к воротам гостей хозяева поля.

Самарский клуб без Александра Самедова, который получил повреждение в прошедшей игре с "Рубином", проигрывает в Москве и может спуститься на 13 строчку, если завтра "Урал" выиграет у "Рубина". А вот "Динамо" поднимается на 10 строчку и могут удержаться там, если проиграет завтра "Рубин".

Теперь "Динамо" поедет в Питер играть с лидером чемпионата. А "Крылья" в Самаре встретятся с "Уралом", игра пройдет 25 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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