«Разбирай шкаф, будто завтра умрешь!»: как навести порядок в гардеробе и не остаться без одежды

- Не знаю откуда, но признаюсь, что у меня патологическая склонность к захламлению пространства. В квартире одеждой завалено все: диван, стулья, пол. В шкаф уже давно ничего не помещается. При этом каждое утро все равно начинается с банального «Нечего надеть!». Новую одежду покупаешь – висит без дела или валяется. Замкнутый круг. Пора капитально разобрать шкаф, в очередной раз решила я. Вывалила все из шкафа, перемерила, натанцевалась, устала, … запихнула вещи обратно в шкаф. И…

Порядка как не было, так и нет.

Значит, пора прибегнуть к помощи специалистов. Благо, в интернете есть масса книг по наведению порядка.

Метод первый: «Магическая уборка»

Самый популярный подход к разбору завалов. Его создательница - японка Мари Кондо убеждает: дома должны быть вещи, которые приносят радость. Все остальное – на помойку.

Первое, чего от меня хотят, чтобы я опустошила шкафы. В одном месте нужно собрать абсолютно всю одежду. Автор подхода предупреждает: нельзя сначала разобрать одну полку, а потом другую. Так вы не сможете оценить, сколько у вас вещей.

Следующий шаг - выбросить все ненужное. Оставлять нужно только те вещи, которые приносят радость. Беру в руки голубой кардиган, который не ношу уже лет пять. Радость приносит? Приносит. Цвет приятный…

Через час обнаружила: я перебрала все вещи и ничего не выкинула.

Оказывается, магическая уборка предполагает легкую медитацию. «Берем вещь в руки и прислушиваемся к себе: если вам легко и хорошо, то вещь оставляем, - советует автор метода - Если же тело кажется отяжелевшим – вещь выбрасывайте, не задумываясь»

Начинаю перебирать вещи снова и вижу, что все в моем шкафу надо выбросить. Может, виновата куча проблем, которые не позволяют порадоваться?

Вчитываюсь дальше. Ах вот оно что! Вещи разбирать надо по категориям – свитера со свитерами, например. Начинать надо с топов. Это вещи ближе всего к сердцу, а значит, определить степень их «радостности» проще. Потом другая одежда «выше пояса». Затем брюки, юбки, платья и т.д. Худо-бедно я выбросила мешок вещей. Чуть не забыла важный момент: перед тем, как выбросить вещь, автор рекомендует поблагодарить за все, что они для вас сделали.

«Спасибо, платье, ты меня убедило - зеленый мне не к лицу», - произношу мантру.

Еще автор советует надо найти «дом» для каждой оставшейся вещи. Лучше, если это будут прозрачные ящики. Вещи складывать вертикально. Если это возможно – повесить на вешалку, если нет, сложить в прямоугольник и поставить на ребро.

С пятого раза у меня получается прямоугольник, который не разваливается. Ура! Через три часа урока оригами шкаф выглядит аккуратно. Даже слишком.

Но через два дня мне очень понадобилась красная водолазка. Где она, я забыла. Вертикальное хранение не помогло. Так все из моего шкафа снова оказалось на полу, а потом разноцветными клубками вернулось на полки.

ВЫВОД: система неплохая, но продумывать варианты хранения нужно заранее. Возможно, для этого понадобится новый шкаф или напольные вешалки, чтобы все вертикально развесить.

Провести предсмертную уборку нужно, даже если вы молодыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Метод второй: «FlyLady»

Находка из «Инстаграма», посоветовали в очередном аккаунте с успешным успехом для женщин. «После этого твоя жизнь не станет прежней», — говорили они. Ладно, почитаем.

Оказывается, флайледи — это, скорее, про концепцию любви к себе. Нужно каждый день заботиться о себе, тогда и уборка в доме приложится. Что-то вроде искусства маленьких шагов — от мелочей к великому. Автор концепции Марла Силли пишет: «Главная причина бардака в доме - это перфекционизм его хозяйки». То есть убирать надо потихоньку, не пугая себя. Это гениально, Марла!

Главная часть суперфилософии – выработка привычек. Раковину натирать каждый вечер до блеска, дела выполняйте по таймеру, правильно питайтесь, вовремя ложитесь. Но есть место и расхламлению. Для этого автор разработала методику «буги-вуги 27». За 15 минут нужно найти 27 вещей на выброс. Поставила таймер – и вперед. Зрелище довольно экзотичное, больше похоже на процесс захламления, чем уборки. В экстремальной ситуации мозг быстро начинает работать по-другому и выбирает все вещи, которые действительно вам не нужны. Правда, 27 вещей за 15 минут я не нашла. В ход пошли старые футболки, юбки, напоминающие о лучших годах жизни, и даже два свитера. Так что после такого «буги-вуги», я считаю, нужно трезвым умом посмотреть на вещи на выброс.

Такую экспресс-уборку Марла советует проводить регулярно. Чтобы вещи больше не накапливались, автор концепции придумал правило: приносите новое – выкидывайте старое. Если не можете найти вещь той же категории, выбрасывайте два других предмета.

ВЫВОД: уборка вещей по принципу «буги-вуги-27» хорошая находка. Когда глаз замыливается, таймер на 15 минут быстро помогает понять, что именно мешает хорошо жить. Но сама концепция вызывает вопросы. Каждый день строить на основе привычек? Правильно питаться? Вовремя ложиться? Вряд ли это для меня.

Специалисты предлагают за 15 минут выкинуть 27 вещейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Метод третий: «Предсмертный»

Кажется, это шедевр человеческой мысли. Шведка Маргарета Магнуссен напоминает: смерть – часть жизни и нужно подумать о том, что мы оставляем после себя. Платье отложить для троюродной сестры, а пиджак – для двоюродной. Чтобы долго не искали.

- Провести предсмертную уборку нужно, даже если вы молоды, - наставляет автор философии.

Ключевая мысль Магнуссен – избавиться от всего, что не нужно. Если вы два года не носите платье и бережете его для особого случая, представьте, что особый случай завтра. Наденьте платье. Понравилось? Оставьте. Нет – выбрасывайте. Так я выкинула почти все, что не ношу. Под раздачу попали даже свитера «на случай, если очень холодно» и «эта майка такая уютная». Если представить, что весь этот хлам потом придется разбирать близким, очень мотивирует выкинуть лишнее.

Кстати, автор концепции советует не выбрасывать вещи просто так. Можно отнести в церковь, благотворительные организации. А еще старую одежду принимают магазины и дают взамен скидку.

Как ни странно, но философия предсмертной уборки самая адекватная. Осталось только то, что я время от времени, но ношу. Джинсы, двое брюк, пять платьев, три пиджака, шесть блузок…

Конечно, есть над чем работать, но теперь у меня хотя бы закрывается шкаф. Теперь вертикальное хранение одежды не кажется таким бессмысленным. Теперь почти все возможно уместить вертикально. А что нельзя – сложить или выбросить.

СОВЕТЫ СТИЛИСТА

Если вам кажется, что нечего носить

Евгения Манашева, стилист:

- Создайте свою гардеробную капсулу. В капсульном гардеробе все вещи подходят друг к другу. Вы покупаете 10 вещей, а получаете 50 образов на все случаи жизни. Капсула поможет избежать импульсивных покупок. Женщины часто носятся по торговым центрам и набирают вещи, которые им не с чем носить. Капсульный гардероб этого не допускает. Каждая вещь должна сочетаться с тремя другими. Например, пальто сочетается с блузкой, платьем и брюками. А вместо брюк можно юбку или джинсы. Вместо блузы возьмите топ, а на платье наденьте джемпер. И не забудьте про аксессуары. Чтобы не выглядеть как попугай, не берите больше трех ярких цветов одной капсуле. Пусть их разбавят базовые тона: белый, бежевый, серый, черный. В одной капсуле должно быть не более трёх акцентных цветов плюс монохромные базовые. Капсула из 8-10 вещей в среднем обойдется в 30-35 тысяч рублей. Но этими тратами вы избавите себя от головной боли не на один сезон.