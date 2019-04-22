Коты и дети под присмотром: «Умный дом» от Ростелеком

Что вы делаете, если вам приходится уехать на несколько дней, недель или даже месяцев? Отдаете ключи симпатичной тете Вале из квартиры напротив? А можно ли ей доверять на все сто? Впрочем, неприятность может произойти в любой момент. Вспомните, как вы сидели в офисе и судорожно думали – выключили ли утюг? Сняли ли с плиты чайник? Любимое чадо не отвечает на звонки: точно что-то случилось! Для тех, кто не любит переживать из-за ерунды, существует инновационная система «Умный дом» от компании «Ростелеком».

Что это такое?

«Умный дом» - это интеллектуальное устройство. С его помощью ваш дом или квартира будут комфортными и безопасными. Вы будете знать обо всем, что там происходит, даже находясь в другом городе. Система датчиков моментально уведомит вас о любых происшествиях. А ещё можно управлять бытовыми приборами удаленно: например, с помощью смартфона выключить утюг, даже если вы уже ушли из дома.

Владельцы системы "Умный дом" могут управлять бытовыми приборами удаленно: например, с помощью смартфона выключить утюг

Как это работает?

Интеллектуальная система позволяет оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации: если вас залили соседи, случился пожар, в помещение попал посторонний. Услуга «Ростелекома» обеспечивает одновременный контроль над множеством устройств: датчики открытия дверей и окон, протечки воды, движения, задымления, внешние и внутренние видеокамеры и многое другое.

Интеллектуальная система позволяет оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации: если вас залили соседи, случился пожар, в помещение попал посторонний.

Кому подходит система "Умный дом"?

Всем. Но некоторым система «Умный дом» просто необходима.

- Родителям с детьми любого возраста. Молодая мама Наталья рассказывает: «Настенька – наша единственная дочка. Мне надо было выходить на работу, а крохе всего полтора года. В сад мы пойдем только через год, бабушки живут в других городах. Единственный выход – няня. Но ведь так страшно доверять самое ценное незнакомому человеку. Знакомые посоветовали установить видеонаблюдение. Вместе с мужем стали искать варианты, и наткнулись на отзыв таких же родителей, как мы об «Умном доме». Для нас это стало идеальным вариантом. В любой момент мы можем посмотреть, что происходит в квартире, как няня общается с малышкой. Мы спокойно работаем, зная, что с дочкой все хорошо».

Если ребенок школьник, «Умный дом» еще нужнее. Мама и папа будут точно знать, поел ли он, чем занимается, пока их нет дома: уроки делает или в танчики играет. А «Умный домофон» в момент звонка в квартиру отправит уведомление родителям, бабушке, старшему брату – в общем, как запрограммируете. Взрослый родственник увидит, кто пришел в дом, услышит, что он говорит, и решит, пускать гостя или нет. В общем, родителям на заметку.

- Семьям с пожилыми людьми. Пожилые люди, к сожалению, в определенный период требуют к себе не меньше внимания, чем дети. А может быть и больше. Если бабуля или дедушка живут отдельно от вас, то, конечно, могут стать жертвой мошенников (тут тоже пригодится «Умный домофон»), или почувствовать себя плохо. Кто знает, смогут ли они в такой момент добраться до телефона? «Умный дом» «сообщит» о проблеме или поможет контролировать сиделку, нанятую заботливыми родными. Владимир, установивший систему в квартире тещи, доволен: «За такими системами будущее, недаром они называются «Умный дом».Если в семье есть пенсионер, инвалид, живущий отдельно, такой контроль очень актуален. При этом, что мне понравилось, подключение осуществляется «под ключ» - в одном месте вы и услугу заказываете, и все необходимое оборудование можете купить. Рекомендую».

- Любителям животных. Говорит Валентина, владелица пушистого котика Боба: «Систему «Умный дом» мы установили, чтобы контролировать разнообразные бытовые ЧП – у нас старый дом, случалось всякое. Но со временем нашли ей еще одно применение. Как многие люди раз в год мы всей семьей уезжаем в теплые страны. И каждый раз встает вопрос: с кем оставить кота? Зоогостиницы и приюты – не вариант! Оставляли Боба на родственников и друзей, потом стали пользоваться услугами кошачьей няни. Но сердце все равно не на месте – кто знает, насколько ответственно человек относится к своим обязанностям? В прошлом году мы установили «Умный дом» и в первый раз отдыхали с чистой совестью: наш кот в надежных руках и под постоянным контролем».

- Автовладельцам. Видеокамеры можно направить во двор. Бегать к окну или на балкон, чтобы убедиться в сохранности своей «ласточки» больше не нужно – контролируйте ситуацию через смартфон.

- Путешественникам. Даже если у вас нет котов и комнатных растений, во время длительных странствий так приятно знать: дома все в порядке. Согласны?

Почему «Ростелеком»?

Потому что «Ростелеком» - это ведущий провайдер цифровых услуг в России. Здесь помогут подобрать подходящую именно вам комплектацию, да и цены не «кусаются».

Установить и настроить «Умный дом» несложно, в комплекте вы найдете подробную инструкцию.

Как подключить?

Установить и настроить «Умный дом» несложно, в комплекте вы найдете подробную инструкцию. Достаточно скачать приложение «Умный дом от Ростелеком» на свой гаджет. После регистрации в системе вы попадаете в раздел «Рабочий стол» интерфейса услуги, где отражаются сценарии устройства и краткая история событий. Если возникли сложности – маловероятно, но возможно – позвоните оператору «Ростелеком». Он обязательно поможет.

Управлять устройствами можно с компьютера, планшета или смартфона - через личный кабинет и мобильное приложение

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