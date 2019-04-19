«Обманутых дольщиков больше не будет»: как изменит самарский рынок недвижимости закон о проектном финансировании строительства

С 1 июня 2019 года в России вступает в силу закон, который запрещает строителям напрямую собирать с покупателей квартир – физических лиц деньги за жилье, которого еще нет. По сути долевое строительство никуда не денется, просто в цепочке появится посредник – банк. Покупатель квартиры в еще только строящемся объекте должен будет принести деньги в финансовое учреждение, положить их на эскроу-счет и ждать. Застройщик же в банк приходит за деньгами, в кредит. Чем больше клиентов, положивших деньги на специальный счет, тем ниже ставка по кредиту для строителей. Но деньги самого клиента будут лежать как в сейфе до тех пор, пока жилье не будет построено. Так в России решили бороться с проблемой обманутых дольщиков: идея хорошая, но какие сложности могут возникнуть? И не ждет ли самарцев резкий взлет цен на квартиры в угоду безопасности? Спросили у экспертов в рамках «круглого стола» в пресс-центре «КП-Самара».

Эксперты обсудили будущее строительного рынкаФото: Альберт ДЗЕНЬ

Эскроу не для всех

В самарском министерстве строительства объясняют: новый закон нужен, уж слишком остро в последнее время встала проблема обманутых дольщиков. Не могут люди сами оценить все риски, значит, им помогут банки. Правда, требования нового закона коснутся не всех. Если застройщик уже продал больше 10% квартир и готовность объекта на 1 июля 2019 года выше 30%, то он сможет работать по прежней схеме, заключая договора долевого участия напрямую.

-Сейчас у нас выдано в Самарской области порядка 260 разрешений на строительство. Всех застройщиков мы разбили на три группы. В первой те, кто будет работать по проектам (около 112 объектов), в 88 случаях договора продолжат заключать напрямую. И примерно 27 объектов сейчас в группе риска, мы занимаемся ими отдельно, - рассказал представитель Министерства строительства региона Дмитрий Горячев.

Проблема в том, что сегодня из 112 компаний в банки заявились только 58. Хотя сами финансовые учреждения полностью готовы к работе. В основном, популярностью пользуются три банка: это Сбербанк, ВТБ и Дом РФ.

- Застройщикам сегодня не хватает активности, и это не слишком хорошо. Я считаю, что уже нужно очень плотно сотрудничать с банками. С 1 июля закон изменится и это неотвратимо, все будут вынуждены работать с проектным финансированием. И, конечно, крупнейшие игроки ничего не ждут, а уже включаются в эту игру по новым правилам. И настоящие профессионалы готовы прийти в банк, оценить свой проект и работать дальше, - высказывает свое мнение о новшествах президент ГК Амонд Юлия Хаджиева.

Откладывать покупку квартиры из-за нововведений не стоитФото: Михаил ФРОЛОВ

Новая схема – это безопасно?

Представители банков говорят, что они уже не меньше года отрабатывают новую схему взаимодействия с застройщиками. Поэтому никаких подвохов ждать не стоит: эскроу-счета – прозрачная и понятная технология. Начальник сектора по работе с партнерами жилищного кредитования Самарского отделения ПАО Сбербанк Ольга Третьякова объясняет, что этот счет – как обычный вклад, некий сейф. Все средства застрахованы, счета не подлежат взысканиям или арестам.

- Сейчас уже открыты около ста счетов дольщиков, все понятно и хорошо работает. Главное, чтобы застройщик зашел в банк, провел анализ проектов. Банк оценивает маржинальность, составляет план финансирования. Это тоже гарантия того, что дом застроят, - говорит Ольга Третьякова.

- Мы сегодня ведем разъяснения, что такое счета ЭСКРОУ, как это работает. И хотим сказать, что в этом нет ничего плохого, что банк в этом случае становится гарантом для покупателя, что дом будет построен, что клиент не потеряет деньги. И я хочу подчеркнуть, что отказываться от приобретения жилья из-за изменения правил точно не стоит, ведь этот закон призван именно защитить потребителя, - уточняет Юлия Хаджиева.

Никаких проблем не возникнет и с ипотекой: ее можно будет взять в том же банке, в котором открыт ЭСКРОУ-счет, или же в любом другом. Ставки из-за этого не вырастут.

Цены вырастут?

Все эксперты согласны: защищенность скорее всего будет стоить дороже. По словам Юлии Хаджиевой, с 1 июля цены на недвижимость могут вырасти на 5-7%. Это связано с тем, что придется брать кредит под проценты, а значит, вырастет себестоимость строительства. Но в этом случае остается возможность работать над внутренними процессами для удешевления: возможно, удешевление проекта, использование менее дорогих, но таких же качественных материалов (кирпичные дома, а не монолитные, например) . Примерно такого же роста ждет Ольга Третьякова.

Чуть менее оптимистичен представитель Общественной палаты Самарской области Игорь Косилов. Он полагает, что рост может составить 12-15%.

- Я опасаюсь, что рост цены заемных денег повлияет на спрос от покупателей квартир и, соответственно, не позволит нам выполнить план по вводу жилья, который перед нами ставит Президент РФ. Я думаю, что застройщикам уже сейчас нужно просчитывать экономику своих проектов и внедрять бережливое производство, чтобы оставаться на плаву, - считает он.

А вот финансовый аналитик Илья Липкинд полагает, что для роста цен оснований нет, так как сегодня доходы самарцев не растут, снизились темпы и выдачи ипотеки.

- С другой стороны, никто не отменял 110 статью ЖК о жилищных кооперативах. Остается возможность создать кооператив и строить дешевле, быстрее, но рискованнее, - говорит он.