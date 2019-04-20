Динамо - Крылья Советов 20 апреля 2019 года: прямая онлайн-трансляция матча 24 тура РПЛ

Матч Динамо - Крылья Советов 20 апреля 2019 года откроет 24 тур РПЛ. Команды встретятся в Москве на стадионе "Арена Химки". Начало игры в 16.30 (мск). Судья игры - 37-летний Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга. Для команд, которые отчаянно цепляются за возможность остаться в премьер-лиге и не опуститься в зону вылета, это принципиальный матч.

Московское "Динамо" сейчас занимает 13 строчку в турнирной таблице с 25 очками. "Крылья" благодаря победе над "Рубином" с 27 очками чуть выше, на 11 строчке. В случае поражения они потеряют позиция, зато москвичи обгонят своих коллег из провинции.

Результат встречи предсказать не так-то просто. "Крылья" выиграли у "Рубина" в последнем матче, но проиграли в двух предыдущих. "Динамо" тоже играет неровно: из пяти игр - три поражения, в том числе и "Оренбургу".

Смогут ли "Крылья" увезти победу из Москвы и обосноваться в более - менее безопасной зоне? Или же "Динамо" порадует своих фанатов, которые "требуют перемен", в том числе и на стене Цоя?

Статистика личных встреч Динамо - Крылья Советов

Команды играли между собой 50 раз. 20 побед осталось за москвичами, 18 - у самарцев. 12 раз клубы играли вничью. В первом круге "КС" выиграли у соперников с минимальным перевесом в один гол, счет 1:0. До этого последний раз команды играли в 2016 году, тогда матч тоже закончился победой "Крыльев", которые были в статусе гостей. И счет также были 0:1.

Игру Динамо - Крылья Советов покажет телеканал "Матч!". Следить за ходом игры можно в прямой онлайн-трансляции встречи на сайте kp.ru.