ЦСКА впервые в своей истории выиграл Кубок Гагарина

ЦСКА сделал это. Выиграл Кубок Гагарина. После двух неудачных финалов армейцы покорили эту высоту. Даже больше того, ЦСКА ни разу не становился чемпионом России. Последний раз первенство страны армейцы выигрывали еще в конце 80-х. А вот теперь уже точно – ЦСКА – чемпион.

А ведь праздник мог сегодня не состояться. «Авангард» дал фавориту такой бой, что ни у кого не повернется язык сказать, что финал получился не боевым. Четвертая игра финальной серии Кубка Гагарина завершилась в овертайме со счетом 3:2. Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4:0. Это, кстати, первая «сухая» победа в финале плей-офф КХЛ.

ЦСКА не был лучше «Авангарда», пожалуй, только в первом периоде, когда в памяти омичей были свежи наставления Боба Хартли. Канадец, который в далеком 2001 брал Кубок Стэнли, верил в свою команду. И команда почувствовала это. В первом периоде омичи накидали армейцам две шайбы, обескуражив команду Игоря Никитина. Единственный, к кому не было претензий на протяжении всего матча, это вратарь ЦСКА Илья Сорокин. Он тащил все. Почти. Первую шайбу «Авангард» закатил Сорокину, когда кипер потерял клюшку. Коди Франсон бросил от синей линии, Сорокин отбил. В итоге шайбу перевели Сергею Шумакову. Нападающий мимо пустых ворот не промахнулся.

Во многом ЦСКА сам себе привез этот гол. Всему виной удаление. Шумаков реализовал большинство.

На этом «Авангард» не остановился. Спустя несколько минут Коди Франсон удвоил преимущество «ястребов». Омичи все сделали красиво – Алексей Емелин прокатился по чужой зоне и бросил. Шайба отскочила к Франсону, который отважился выстрелить с острого угла. Сорокин просто не успел переместиться в другой угол. Чисто физически.

Гол Коди Франсона. Пас от борта? Бросок с острого угла? Омск в порядке! #КубокГагарина https://t.co/AkgAuKJWSf

Казалось, что этот матч «Авангард» возьмет и серия переедет в Москву, однако постепенно ЦСКА задавил омичей. Начало камбэку положил Кирилл Капризов. После выигранного вбрасывания форвард армейцев кистевым броском положил шайбу аккуратно в девятку.

При всех достоинствах «Авангарда» ЦСКА просто смял его. Было видно, что армейцы мощнее – они давили два периода и весь овертайм, вот только забить не получалось. Во многом из-за самоотверженности омичей, которые ложились костьми под шайбы. В прямом смысле. Сильнее всех досталось Емелину. Шайба угодила защитнику в лицо. Однако Алексей нашел в себе силы и вернулся на лед.

Игру в овертайм перевел Константин Окулов. Этот гол был абсолютно закономерным. На последних минутах всречи ЦСКА устроил настоящую пулеметную очередь по воротам «Авангарда». Бросали армейцы в среднем 1,5-2 раза в минуту. Один из таких выстрелов завершился голом.

Победный гол Мамина. Тот самый момент. #КубокГагарина https://t.co/wfUUynB85V

Героем встречи стал Максим Мамин. В овертайме именно он забил победный гол и принес ЦСКА такой долгожданный Кубок Гагарина.

Чемпионы! #КубокГагарина.https://t.co/X3tJHZKgbh

После матча лига назвала самого ценного игрока плей-офф КХЛ 2019. Им стал вратарь ЦСКА Илья Сорокин.

Эмоции после матча. Фото: twitter.com/khl

Плей-офф этого сезона принес много сенсаций. Это и мощная серия «Спартака» против СКА. И неожиданные вылеты «Ак Барса» и «Металлурга». И финал Востока «Авангард» - «Салават Юлаев». И даже выход омского клуба в финал оказался большим сюрпризом, но «Авангард» всем доказал, что он не случайно вышел биться за Кубок Гагарина. Противостояние с ЦСКА хоть и закончилось всухую, но скучным и не боевым точно не было. Ну а победил сильнейший, никаких сомнений.