Проект «Худеем вместе»: Лишние кило, прощайте! Объявляем старт нового проекта.

Уставшие от затянувшихся холодов, мы уже давно грезим о лете. И пусть вид за окном пока еще не радует буйством красок. Но все чаще случаются солнечные дни, мысли об отпуске отвлекают от рабочего процесса, а утро выходного дня начинается с яркой, как вспышка, мысли: «Боже, мне нечего надеть!»

И представляете! Выясняется, что на этот раз действительно нечего надеть, в прямом смысле этого слова. Причем не только ей, но и ему. И в этом, конечно же, виноваты давно прошедший Новый год с его безудержными застольями и горящая путевка, где «все включено»… А теперь ему можно забыть о любимом прошлогоднем пиджаке, а ей – о платье, в котором она была чертовски хороша...

Что делать? Избавляться от лишних кило прямо сейчас вместе с проектом «КП-Самара» «Худеем вместе». Именно такое решение приняли наши герои и решили опробовать разные способы похудения в Самаре.

Все они - кстати, это не только женщины, но и мужчины! - согласились рассказать, как происходит снижение веса благодаря методикам и программам, предлагаемым клиниками и центрами Самары.

В течение трех месяцев на сайте kp.ru и в социальных сетях читайте дневники наших участников, где они правдиво расскажут о своих достижениях за неделю и сложностях, с которыми пришлось столкнуться. А потом, конечно же, продемонстрируют свои результаты.

Присоединяйтесь к нашей акции и худейте вместе с нашими участниками. А если пока не знаете, какой вариант предпочесть, читайте откровения худеющих и выбирайте ту программу, которая подойдет именно вам.

Итак, в проекте «Худеем вместе» приняли участие: супруги Виктория и Владимир вместе с центром красоты «АнтиЛопа», молодая пара Мария и Андрей, худеющие по программе медицинской компании «Открытие», а также Елена, обратившаяся в фитнес-центр «Спортзавод».