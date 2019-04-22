Без голодовок и тренировок, но с едой в удовольствие: как снижают вес в клинике «Открытие»

«Открытие» – лицензированная клиника по снижению веса, которая работает в Самаре, Тольятти, Ульяновске.

Центр предлагает уникальную систему похудения, которая легко воспринимается организмом, позволяет улучшить здоровье и удержаться в новом весе без диет, голодания и отказа от продуктов.

Проблема лишнего веса, как правило, лежит в трех плоскостях: это малоподвижный образ жизни, неправильное питание и психологические проблемы. Поэтому с пациентами в центре работают два врача – диетолог и психотерапевт.

Задача диетолога помочь без вреда для здоровья сбросить лишний вес и научить человека грамотному пищевому поведению: из привычных для него продуктов выбирать «правильные», уметь повседневную и праздничную еду делать вкусной и полезной. Пациент узнает, как контролировать аппетит, как не переедать в вечерние часы, как совмещать алкоголь с приемом пищи.

Психолог благодаря особым, индивидуально подобранным техникам воздействует на подсознательные установки пациента, препятствующие сбросу веса. В частности, психологические методики помогают утратить интерес к продуктам, которые вызвали пищевую зависимость.

В центре не практикуются голодание, низкокалорийные обедненные белком диеты или так называемые «разгрузочные» дни на яблоках и кашах. Человеку ежедневно нужны жиры, углеводы и белки. И если дефицит первых двух организм может восполнить, то при нехватке белков он вынужден забирать их из собственной мышечной ткани. Но мышечная масса необходима человеку, так как именно в ней происходит расщепление жиров. Уменьшение мышечной ткани приводит к постепенному накапливанию жиров в организме и, как следствие, к набору веса. Одним из эффективных способов избавления от лишних килограммов без ущерба для здоровья являются белковые коктейли с отрицательной калорийностью, которые диетологи центра рекомендуют включать в рацион. Коктейли позволяют создать дефицит калорий в организме без ощущения голода и какого-либо дискомфорта. После каждого их приема организм начинает усиленно сжигать жиры даже без физических нагрузок.

Другим инструментом, направленным на снижение веса, является иглорефлексотерапия. Она позволяет воздействовать на активные точки организма, что приводит к уменьшению объема желудка и, следовательно, быстрому насыщению малыми порциями еды.

Аппаратная прессотерапия или аппаратный лимфодренажный массаж всего тела – еще один эффективный способ борьбы с лишними килограммами. Как известно, лимфа – это место скопления продуктов распада жира и других токсинов. Прессотерапия позволяет не только вывести из организма лишнюю жидкость и шлаки, но и улучшить моторику кишечника, снять мышечное напряжение, сделать кожу более эластичной. Уникальная процедура, которую включил в свою программу снижения лишнего веса центр «Открытие», – ТЭС-терапия, что означает «тренинг эндорфиновой системы». Эндорфин – природный антистрессовый гормон, который вырабатывается в организме человека и позволяет ему испытывать всю гамму положительных эмоций. Однако с возрастом выработка гормона снижается. Из-за его нехватки наступает так называемый эндорфиновый голод, когда человеку становится все сложнее справляться со стрессами. Нередко это приводит к депрессии. Кто-то начинает искать альтернативные способы получения удовольствия и радости – например, в еде и алкоголе. Искусственное возбуждение, вызываемое продуктами, приводит не только к перееданию, пищевой и алкогольной зависимости. Одновременно с этим блокируется выработка в организме собственного эндорфина. И можно долго ходить по замкнутому кругу в поисках волшебного средства от лишнего веса, пока не будет устранена истинная причина переедания – психо-эмоциональная нестабильность. Разорвать этот порочный круг помогает ТЭС-терапия, способствующая восстановлению нормальной работы эндорфиновой системы.

Помощь людям – работа и главное предназначение центра. Специалисты гарантируют контроль и дальнейшую годовую бесплатную поддержку пациентов в форме индивидуальных консультаций, которых может быть неограниченное количество.

В медицинском центре «Открытие» используются несколько программ, направленных на снижение веса, и все они рассчитаны на разные задачи пациентов.

Позвоните и живете без лишнего веса!

Телефоны: в Самаре: +7 (846) 375-82-83

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

РЕКАЛАМА.