МЦ "Антилопа": Чтобы начать худеть, нужно разобраться в себе!

Центр красоты «АнтиЛопа» 12 лет успешно работает в Самаре, Санкт-Петербурге, Новокузнецке, Барнауле и других городах.

Авторский курс похудения, который проводит психотерапевт и мануальный терапевт Игорь Манюков, представляет собой психофизиологическую методику похудения и психомоделирования фигуры. Она основана на проработке и корректировке причин набора лишнего веса. Методика запатентована, ее эффективность доказана научными работами, долгими годами успешного практического применения и отзывами пациентов.

Пациенты принимают участие в трех психологических групповых занятиях общей продолжительностью 23 часа. За это время они осознают истинные причины набора веса, формулируют для себя четкие цели (например, на сколько килограммов похудеть и какие зоны этого требуют в первую очередь). Благодаря энергетическим и дыхательным практикам, которые используют в группах, у пациентов ускоряется обмен веществ, снижается аппетит, сокращается объем желудка. Вместе с тем, люди учатся, как легко наедаться малым количеством еды, контролировать свой рацион без диет и каких-либо запретов на продукты.

Снижение веса происходит комфортно, полученные результаты легко закрепляются. Предложенная программа позволяет женщинам худеть на любое количество килограммов и при этом сохранить красоту и форму груди. Эффективность методики отлично демонстрируют и результаты сильной половины человечества – мужчины худеют даже быстрее женщин. В первый месяц после занятий пациенты теряют вес в среднем на 8-12 кг, в дальнейшем - от 3-х до 6 кг в месяц и за полгода может уйти примерно 30 кг!

Практики, применяемые на занятиях, помогают не только избавиться от лишнего веса, но и значительно улучшить самочувствие, поднять настроение, забыть о комплексах и полюбить себя!

Приятно удивит цена за курс и гибкая система скидок. Узнать об этом подробнее можно по указанным ниже телефонам.

Внимание: процесс активного снижения веса не предполагает спортивные нагрузки. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к врачу.

Предварительная запись на занятия по тел. в Самаре:

8-937-992-2021, 8-937-999-3609

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