"Водочный король" вернулся: в Самаре депутаты губдумы рассказали о своих доходах, авто и катерах

Депутаты Самарской губернской Думы традиционно по весне отчитались о своих доходах. Процедура уже стала немного однообразной: у большинства народных избранниках ничего в декларациях не меняется год от года. Та же угнанная "десятка" Михаила Матвеева, те же богатые жены, заправляющие автопарком семьи и многочисленные земельные участки. Правда, есть и интрига, она одна, зато какая.

Деньги есть - имущества нет

Итак, представляем тройку самых богатых депутатов этого созыва губдумы.

Александр Милеев знает счет деньгам

1 место

Триумфальное возвращение и ярчайший прорыв. Спортсмен, меценат, благотворитель и бизнесмен Александр Милеев, яростно защищающий интересы регоператора "ЭкоСтройРесурс" в стенах Думы в 2018 году заработал чуть больше 100 млн рублей. Годом ранее его доход был куда скромен: около 2 млн рублей. Возможно, мешал тогдашний губернатор, с которым - как мы помним - у "водочного короля" дружба не сложилась. Но сейчас с Александром Владиленовичем все хорошо. Правда неплохие доходы все же не стимулировали депутата к тратам. Как и годом ранее, в декларации у Милеева пустота: ни квартир, ни домов, ни яхт. Вместе с женой и сыном они живут в квартире в 82 кв.м., которая им даже не принадлежит.

2 место

Директор компании "Техкомплект" Андрей Мурзов уже давно специализируется на строительстве и реконструкции дорог. Делает это успешно, пользуется уважением заказчиков. Один из крупнейших подрядчиков дорожного строительства региона в 2018 году тоже разбогател. Он заработал почти на 20 млн рублей больше, но ничем новым не обзавелся: у него в гараже по-прежнему Мерседес-Бенц и гидроцикл, ему же принадлежит и жилой дом в 473 кв.м.

Владимир Кошелев знает толк в земле

3 место

Почетную третью строчку занимает застройщик, депутат и ... коллекционер земельных участков Владимир Кошелев. У него в декларации таковых территорий, принадлежащих ему, указано больше двух десятков. В общей сложности, народный избранник прикупил более 200 га земли, среди участков есть и совсем малюсенькие: около 60 кв.м. За год он заработал 73,93 млн рублей, но квартирой судя по декларации так и не обзавелся. В 2017 году доход был ниже на 20 млн процентов, видимо, с продажей квартир дела пошли гораздо лучше. Супруги в декларации нет, а вот дочь, сын и дочь Кошелева обеспечены долями в жилом доме и земельном участке. (дом 426 кв.м. ).

В первой десятке Денис Волков - депутат, директор ГК Эковоз и заодно куратор федеральной экологической программы в регионе указал в декларации 15,1 млн рублей дохода и вовсе не поделился никакими сведениями об имуществе. Только у его сына есть треть доли в квартире в 120 кв.м. Среди богачей гендиректор Газпром Трансгаз Владимир Субботин и баянист Сергей Войтенко.

Жены и доходы

У главы губдумы Геннадия Котельникова доход за год 7,4 млн рублей. Он возглавляет медицинский университет, занимается научными разработками. А вот жена у депутата получила лишь 168,748 рублей, зато у нее есть свеженький рэнд-ровер и жилой дом в 378 кв.м.

Коммунист и правдоруб Михаил Матвеев задекларировал доход в 1,4 млн рублей, жена у него зарабатывает почти на полмиллиона больше. Сам депутат владеет только 13-летней ГАЗелькой, на которой приезжал недавно ан митинг на Управленческом. А вот жена Михаила гоняет на Мазде СХ-5.

Сергей Войтенко много выступает и зарабатывает на всю семьюФото: Светлана МАКОВЕЕВА

ергей Войтенко, депутат и баянист, показал доход за год в 16,59 млн рублей. Его жена видимо работает на супруга почти бесплатно она получила лишь 151,5 тыс рублей. Наверное, извиняет помощницу и спутницу жизни Сергея тот факт, что она родила ребенка и наверняка была в декрете. У баяниста три земельных участка и две квартиры в 63 и 43 кв.м. еще две квартиры у супруги.

Один из самых бедных депутатов - коммунист Краснов Алексей Геннадьевич заработал 481 тыс рублей, ездит на семерке, имеет два земельных участка и доли в квартирах. А вот с супругой ему повезло, удачливая и работящая, жена депутата зарабатывает больше 2 миллионов рублей, у нее есть Шевроле Нива и моторная лодка .

Замыкают список депутатов по доходам еще парочка представителейне доминирующих партий. Екатерина Колязина из ЛДПР заработала 742 тыс. рублей, ездит она на легковушке отечественного производства. А коммунист Сергей Егоров задекларировал 494 тыс. рублей, у него в гараже "пятнадцатая".

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