В «Календарь прививок-2019» в Самаре добавят вакцинацию от ветряной оспы

В Самарской области в последние годы стало меньше инфекционных и вирусных заболеваний. Это результат массовой вакцинации населения и следования календарю привиок – 2019 в Самаре, утверждают врачи. Так в 2018 году жители губернии получили больше 1,5 млн бесплатных доз вакцины от гриппа, в результате заболели в пик простуды и гриппа лишь те, кто не получал прививки. Однако вакцинация от гриппа – лишь одно из многих направлений иммунизации населения.

Реакцию можно проверить заранее

- Профилактика в итоге оправдывает вложения средств и сил, - уверен руководитель управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи Министерства здравоохранения Самарской области Илья Сиротко. – В нашей стране и в Самаре действует календарь прививок, в котором дети с рождения получают вакцины от 12 основных заболеваний, предусмотрена бесплатная сезонная вакцинация людей и прививки по эпидпоказаниям. Однако нас не может не тревожить все еще большое количество родителей, которые отказываются от вакцинации.

- По сравнению с предыдущим годом, в 2018 году число отказников выросло до 500 человек по области. Они ставят под угрозу здоровье своих и чужих детей. Мы ведем просветительскую работу с такими родителями, - подтверждает главный внештатный специалист регионального минздрава по педиатрии Светлана Пыркова. - Одна из причин, по которой родители отказываются от прививок – боязнь реакции на вакцину – высокая температура, недомогание, обострение болезней. Но сегодня вакцинация перешла на новый уровень. Перед вакцинацией можно провести обследование, проверить возможную реакцию с помощью «теста» в диагностических центрах. Бывают случаи, когда даже ребенок с аллергией на что-то, переносит прививку без осложнений. Главное, чтобы ребенок не болел в момент вакцианции.

Есть выход и для тех, кто боится уколов. Вакцину сейчас вводят и с помощью специальных пластырей на кожу, с помощью капель в нос.

Врачи рассказывают о необходимости вакцинации под лозунгом «Защитимся вместе: вакцины действуют!».Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Защита от кори и паротита

Статистика прошлого года показала, что пренебрегать вакцианцией не стоит. Впервые за последние десять лет в Самарской области зафиксировали случаи заболевания корью.

- Всего в регионе корью заболели 22 человека, из них 17 случаев – в Самаре, - назвала тревожные цифры главный специалист-эксперт отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Самарской области Татьяна Безрукова. – Беспокоят и случаи заболевания паротитом – 5 случаев в 2018 году. Напомню, что в свое время эпидемии кори с массовой гибелью людей победили живой вакциной. Прививка является надежной защитой от этой болезни и сегодня.

- Вакцинация в рамках календаря бесплатные. Поэтому позиция родителей, отказывающихся от защиты, настораживает. В последние годы мы наблюдаем большой приток мигрантов из стран бывшего Союза, их дети не привиты от многих болезней. Например, случаи полиомелита в нашем регионе – это именно те дети, которые не привиты с рождения, как жители нашей страны, - отмечает доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой детских инфекций ФГБОУ ВО Сам ГМУ Минздрава России Елена Гасилина, - Государство заботится о своих граждан. Календарь прививок будет расширяться. Сейчас уже точно известно, что в 2019 году в него включат вакцинацию от ветряной оспы. Многие родители беспечно говорят «Пусть ребенок переболеет ветрянкой в детстве и все!». Но ветрянка - тяжелая болезнь, которая поражает нервную систему. Прививка защитит детей от этого недуга. Идут также обсуждения, чтобы добавить в календарь прививок вакцинацию от менингита и ротавирусной инфекции.

ВАЖНО!

До 29 апреля в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области продолжает работать горячая линия по вакцинопрофилактике (в рамках Европейской недели иммунизации).

Звоните и получайте ответы на вопросы круглосуточно без выходных по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный)