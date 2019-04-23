«Главное, чтобы мусор в лес не несли»: власти рассказали, что будут делать со свалкой в нацпарке «Самарская лука»

«Тут и строительные отходы!»

В Самаре начали убирать несанкционированную свалку на территории национального парка «Самарская лука». Мусор здесь копился на протяжении десятков лет, о проблеме знали и в администрации поселения, обращения писал глава нацпарка. Свалка росла – сюда приносили пакеты с мусором сами жители, здесь вываливали отходы несанкционированные перевозчики. А решения найти не могли: увозить мусор в город по воде дорого, сортировочно-перегрузочный комплекс – лишь в планах. С мертвой точки ситуация сдвинулась, когда фотографии и видео жители выложили в твиттер: на кадрах на мусорных пакетах паслись коровы, и эта картина вызвала у всех ужас. На место экологической катастрофы приехали представители власти, регоператора, природоохранных ведомств. И вот 22 апреля мусор начали грузить в большие мусоровозы и вывозить через Волгу на другой берег, на полигон в Преображенку. Свалку уберут, но теперь главная задача – не допустить, чтобы сюда – или в лесок поблизости – снова везли мусор. Ведь и сейчас тут можно найти не только черные пакеты с отходами жизнедеятельности обитателей соседних деревень, но и строительный мусор, промышленные отходы. Это значит, что кто-то сэкономил на их утилизации!

- Этой свалке уже много лет и, конечно, вина жителей в ее образовании есть. Главное, чтобы теперь, когда свалку уберут, сюда снова не несли и не везли пакеты с мусором.

Свалку уберут, а что дальше?

Первые шаги предприняты, теперь предстоит разработать более долгосрочный план работы.

- Сейчас по периметру свалки установили ограждения. А до конца недели в Рождествено и ближайших поселениях мы поставим более 90 новых контейнеров. Если же контейнерных площадок в селе нет, то вывозить мусор будем поведерно, - рассказал исполнительный директор ООО «Экостройресурс» Вячеслав Домидонтов.

Еще одна проблема, которую предстоит решить – оборудование площадки для хранения крупногабаритных отходов. В этом должна помочь администрация м.р. Волжский.

В регоператоре рассказали, как сейчас происходит утилизация мусора в Рождествено. По уверениям специалистов, нынешний перевозчик оборудовал ГЛОНАСС все машины, так что они не могли такого себе позволить.

- Все отходы мы вывозим на паромной переправе мусоровозами на полигон в Преображенке. Это происходит в соответстве с графиком. За вывоз отходов с территории Рождествено и ближайших поселений отвечает компания «ТрансРесурс». Мусоровозы перевозчика оборудованы системой ГЛОНАСС, которая позволяет отслеживать все перемещения автомобилей, кроме того, контроль осуществляется документально: по выданным полигоном актам, - объяснили в ЭкоСтройРесурс.

Но и самой территории, на которой так долго находилась свалка и гнили отходы, теперь нужна помощь. Просто так земля не возродитсяч, а значит участок нужно рекультивировать. Деньги на это попробуют найти благодаря федеральному проекту «Экология».

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Министр ЖКХ и энергетики Самарской области Сергей МАРКОВ:

-Сейчас ситуация с несанкционированной свалкой на территории с. Рождествено - под контролем. Региональный оператор соблюдает график вывоза текущего ТКО, начался процесс установки дополнительных евроконтейнеров. В перспективе будем решать стратегическую задачу по рекультивации территории.