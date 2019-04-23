"Дети на него никогда не жаловались": Отчим-инкассатор в Самаре застрелил пасынка прямо в квартире и погиб сам

- Я никогда не знал, каково это потерять друга. 22.04.19 я узнал. Покойся с миром, Жора, - пишут на своих страницах - в соцсетях одноклассники 17-летнего Георгия К. 23 апреля подростка застрелил отчим. После этого мужчина погиб сам. Пришедшая домой мать нашла в квартире только два трупа.

В этой школе учился ГеоргийФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пришел домой раньше времени

Трагедия произошла в промежутке с 13:00 до 15:00. Жора вернулся домой из школы, все было как всегда.

- Он ушел из школы как обычно, ничего особенного я за ним не заметил. Мы с ним попрощались, он сказал: «До завтра». И ушел, - вспоминает о последней встрече с Жорой его одноклассник.

Как рассказывают соседи, днем домой неожиданно пришел 44-летний отчим.

- Андрей (имя изменено, - прим. ред.) работал инкассатором, почему пришел посреди рабочего дня, непонятно, - удивляются соседи.

О смерти парня одноклассники говорят со слезамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчина взял с собой домой табельное оружие – пистолет Макаров. По официальной версии СУ СК РФ по Самарской области, между мужчиной и подростком произошла ссора.

- Между 44-летним мужчиной и его пасынком произошел конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил из оружия в пасынка, а затем в себя. От полученных повреждений оба скончались на месте происшествии, - комментируют следователи.

«Невозможно найти объяснения»

Жора жил с матерью и отчимом в доме на улице Мичурина. Вместе с ним в семье еще двое детей. Родители Жоры развелись, от первого брака у матери осталось двое. Потом женщина снова вышла замуж и родила еще одного ребенка. Жора был старшим.

- Объяснений такому невозможно придумать, - признается родной отец погибшего Роман. – Никакой он им не отчим, он не усыновлял детей. Но дети не жаловались на отношения внутри семьи. Жора был хорошим сыном, братом, внуком. Наверное, теперь он ангел.

В квартире уже ничего не напоминает о трагедии. СУ СК РФ по Самарской области

Друзья Жоры признаются: про семью мальчик почти ничего не рассказывал.

- Он очень добрый был. Хотя Жора довольно крупный и сильный, но никого не обижал и вообще не конфликтовал ни с кем. У него были в семье ссоры, но у кого их не было? – пожимают плечами друзья подростка.

О том, что именно произошло между отчимом и пасынком, теперь узнать почти невозможно. СУ СК РФ по Самарской области возбудило уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство».