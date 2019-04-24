Потеснись, Кассиопея: Время новых звезд

Этот творческий конкурс давно перерос формат художественной самодеятельности. Многие участвуют в нем каждый год, совершенствуя мастерство, оттачивая детали, работая над нюансами. Участники фестиваля - сотрудники Компании и члены их семей. В этом году на сцену зонального фестиваля вышли представители 18 дочерних обществ НК «Роснефть», и не только самарских. Зрители и жюри оценили их умения в различных номинациях: вокальное и хореографическое искусство, инструментальный и эстрадно-цирковой жанры, художественное мастерство. Об уровне фестиваля можно судить уже по составу профессионального звездного жюри. Конкурсные выступления судили известные российские деятели искусства: народный артист России Левон Оганезов, заслуженный артист России Сергей Куклин, заслуженный артист России Дмитрий Орлов, художественный руководитель балета Streetjazz Сергей Мандрик, московский театральный режиссер Кирилл Сбитнев, член-корреспондент Российской академии художеств Олег Леонов. Это, можно сказать, основной состав жюри. А экспертом по вокалу в этом году стала известная певица Наталья Подольская.

О чем поет нефтянка?

Первый день фестиваля был всецело посвящен вокалистам. Выяснилось, что нефтедобытчики, нефтепереработчики, нефтехимики, газопереработчики, сотрудники профильных институтов, равно как их дети, великолепно поют. Вокалисты выступали четыре часа подряд. Жюри пришлось нелегко определять победителей. Особенно жесткой конкуренция оказалась в сольном эстрадном вокале возрастной группы 13 - 17 лет. Пришлось дать два первых места!

Танцы, цирк и народники

Программу второго конкурсного дня открыли артисты оригинального жанра. Сотрудники «Роснефти» и их дети летали под потолком зала, ходили на ходулях, показывали клоунады, жонглировали коромыслами - скучно точно не было. Потом сцена отошла народникам - сольные и коллективные вокальные выступления в этой номинации традиционно вызывают у зала восторг и прилив патриотизма. Русские березы, деревенские завалинки, гармошки, балалайки, туески с малиной, кузовки с грибами и бурые медведи - все это здесь незримо (а порой и наяву) присутствовало. Какой же русский не любит народной песни?!

Когда все песни были спеты, сценой всецело завладели люди, которые умеют и любят танцевать. Хореография царствовала: эстрадные танцы были оригинальны и свежи, народные - колоритны. Великолепный ирландский, казахский, башкирский, русский, румба и даже танец некрасовских казаков, который, оказывается, на казачий похож только костюмами.

Рояль, ложки и пропиленовые трубы

На третий день эстафету подхватили музыканты-инструменталисты. Главным и авторитетнейшим судьей этой номинации является сам Левон Оганезов - председатель жюри. Номеров здесь представлено традиционно не так много по сравнению с вокалом и хореографией. Это и не удивительно - родиться готовым музыкантом нельзя, а чтобы овладеть инструментом, да еще настолько хорошо, чтобы выйти на сцену, нужно о-о-очень много времени и упорства. Удивительно, как работники компании «Роснефть» находят время для ежедневных репетиций, но факт остается фактом: к фестивалю подготовились отлично, со всей ответственностью.

Наталья Подольская спела дуэтом с новокуйбышевской звездочкой Миланой Жарехиной.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Встречай, Москва!

В течение трех дней представители нефтяной отрасли и их дети пели, танцевали, ходили на ходулях, играли на скрипках и деревянных ложках, удивляя жюри и зрителей. Праздник творчества закончился выступлением певицы Натальи Подольской и гала-концертом, в котором зрители смогли еще раз увидеть самые яркие номера. Кстати, в заключение фестиваля Наталья Подольская спела дуэтом с Миланой Жарехиной - победительницей в номинации «Вокал. Эстрадный» (13 - 17 лет). Члены жюри отмечают: уровень мастерства участников фестиваля растет, и из некоторых из них могут действительно получиться настоящие звезды.

Левон Оганезов высоко оценил и заслуги компании «Роснефть» в деле приобщения к искусству широких масс населения.

- Очень мало организаций в нашей стране, которые так внимательно относятся к воспитанию своих коллективов, - считает Левон Саркисович. - Сегодня на скрипке играл нефтепереработчик. Он работает на заводе, но в детстве учился в музыкальной школе и не забыл этого - он очень хорошо играл, а мама ему аккомпанировала. Очень приятно, что наш народ стал тянуться к искусству - не только смотреть, а производить его. Спасибо Роснефти, которая этому уделяет и средства, и внимание. Это значит, что в залах театров и филармоний будет больше понимающих людей. Спиваков говорил, что мы в 90-е годы потеряли половину публики. Закончилась первая часть симфонии, люди хлопают, а это неправильно - между частями симфонии не аплодируют. Сейчас в залы приходят более подготовленные люди - я видел молодежь, которая следит за тем, что происходит на сцене, по нотам. Это очень приятно!

Наталья Подольская и Левон ОганезовФото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Победители фестиваля-2019

ЭСТРАДНО-ЦИРКОВОЙ И ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР

7 - 12 лет

Wild Dance (ННК)

«Кина не будет», «Карамельки» (СНГ)

«Акробатический рок-н-ролл» («Самаранефтехимпроект»)

13 - 17 лет

«Русский стиль», «Каскад» (КНПЗ)

«Воздушный рок-н-ролл», «Невесомость» (НЗМП)

18+

«Перекресток», (КНПЗ)

«Миссия невыполнима» (НЗМП)

"Все это рок-н-ролл" (НК НПЗ)

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР

Соло

7 - 12 лет

Павел Горнов, Ареват Корнилова (СамараНИПИнефть)

13 - 17 лет

Ксения Балицкая, Алевтина Вешкурова (НК НПЗ)

Иван Уваров, Артем Смоленков («Самаранефтехимпроект»)

18+

Илья и Ирина Бурановы (НЗМП)

Евгений Гуляев и Дмитрий Власенко (КНПЗ)

Наил Назаров и Артур Закиров (СНГ)

Алексей Федоров и Александр Серов (СНПЗ)

Коллективы

7 - 12 лет

«Потеха» (КНПЗ)

Семья Климовых (НК НПЗ)

13 - 17 лет

Путевка в Москву:

Ангелина Толкачева, Валерий Кириллов, Иван Хрисанфов (НК НПЗ)

18+

Коллектив ННК

ОТРАЖЕНИЕ

Фотография

7 - 12 лет

«Ледяной монах», Эвелина Королюк (СНПЗ)

18+

«Как много лайков у нас с тобой», Людмила Сидорова (ННК)

«Потерянные корни», Светлана Кузнецова (НК НПЗ)

«Вот так химия», Екатерина Астрелина (ННК)

«Тайны алтайских гор», Ирина Богатырева (СНГ)

Изобразительное искусство

7 - 12 лет

«Большая мечта маленького человека», Алексей Солдатов (СНПЗ)

«Огни Роснефти», Иван Семенков (ННК)

13 - 17 лет

«Маски», Анастасия Понякшина (ННК)

«Космос между нами», Евгения Аликберова (СНГ)

18+

«От рассвета до заката», Наталья Зинович (НГПЗ)

«Море», Юлия Лисицина («Самаранефтехимпроект»)

ХОРЕОГРАФИЯ

Народный танец

Соло

13 - 17 лет

Путевка в Москву: ирландский танец, Дарья Харитонова и Анастасия Полященко (СамараНИПИнефть)

18+

Антон Баширов и Марина Нестерова (КНПЗ)

Татьяна Казакова (СамараНИПИнефть)

Коллективы

13 - 17 лет

Казахский танец (НК НПЗ)

18+

«Танец некрасовских казаков», «Разгуляй» (НЗМП)

«Деревенская кадриль», «Родники» (СНПЗ)

Эстрадный танец

Соло

7 - 12 лет

Екатерина Илларионова и Анна Тамаркина (СНГ)

Тимофей Токорев и Варвара Чулпанова (СамараНИПИнефть)

13 - 17 лет

Екатерина Чопоргина (СНПЗ)

18+

Алина Рачкова и Евгений Пахомов (ННК)

Юлия Рахиль (НК НПЗ)

Коллективы

13 - 17 лет

«Талисман» (СНГ)

18+

Путевка в Москву: «Наша кухня», шоу Davians (НК НПЗ)

ВОКАЛ

Народный

Cоло

7 - 12 лет

София Баринова (ННК)

Елизавета Шарохина и Владимир Ковалев (СНПЗ)

13 - 17 лет

Вероника Тришина, Дарья Антипова (КНПЗ)

Виктория Лашаева (СНГ)

Евгения Маслак, Татьяна Шарова (СамараНИПИнефть)

18+

Михаил Замулин (СНПЗ)

Коллективы

7 - 12 лет

Путевка в Москву: «Про чай», «Потеха» (КНПЗ)

18+

«ДУШАгрея» (КНПЗ)

Эстрадный

Cоло

7 - 12 лет

Ева Похолок (Самаранефтехимпроект)

13 - 17 лет

Милана Жарехина (НК НПЗ)

Виктория Бездомникова

(НК НПЗ)

София Похолок («Самаранефтехимпроект»)

Алина Сорогина (КНПЗ)

18+

Вера Капитонова, Алена Фролова (СНГ)

Полина Сорокина, Роман Гайдман (ННК)

Степан и Светлана Созоновы (СНПЗ)

Евгений Полудняков (СНГ)

Евгения Гаврилова (СамараНИПИнефть)

Коллективы

7 - 12 лет

Путевка в Москву: «Оранжевое лето» (СНПЗ)

13 - 17 лет

Артем Михиенков, Дмитрий Мочалов, Софья Голдина, Ксения Сидорова (ННК)

18+

NotaBene (КНПЗ)

Мужской квартет (НЗМП)

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