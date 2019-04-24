2019-04-24T11:54:22+03:00
Общество

Морские фото и средневековые замки: как удивить всех в инстаграме фотографиями из путешествий, не уезжая из Самарской области

Пять мест, которые можно увидеть рядом с Тольятти на майских праздниках
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Ну как будто в Чехии побывали!Ну как будто в Чехии побывали!Фото: Ольга Коваленко
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Впереди майские праздники – пять выходных дней, чудесный повод отвлечься от работы и отправиться в путешествие. Хорошо бы, конечно, махнуть на Сейшелы, прогуляться по тосканским полям, полюбоваться средневековыми замками Чехии. Но что делать, если отдыха, впечатлений и красивых фото хочется прямо здесь и сейчас, а вот денег на поездку за границу накопить не удалось. Да и поздно уже - билеты на праздники, например, в Италию стоят как космическая ракета. Но не все потеряно: журналисты «Комсомолки» нашли несколько мест в окрестностях Тольятти, где можно сделать потрясающие фото для инстаграма, как у крутых тревел-блогеров. Тестировали все на месте, сразу отправляя сторис и фото в свой блог. Рассказываем, какие околотольяттинские реалии наши подписчики смогли «распознать», а что приняли за чистую иностранную монету.

ВЫБОР КП

«Комсомольские» инстаблогеры-путешественники отправились в поход с редакционным планшетом, в котором – карта, бодрящий плейлист для пеших прогулок и сим-карта МТС. Оператор за последний год заметно усилил покрытие в Тольятти и окрестностях, теперь вездесущий 4G позволяет делать сторис не только из центрального парка или от высотки АВТОВАЗа, но и из любимых мест отдыха горожан. Так что на веселом пикнике можно и музыку послушать, и фотографиями делиться в режиме онлайн.

Вместо Чехии: неоготика в замке Гарибальди

На берегу Жигулевского моря, в селе Хрящевка, возвышается замок в неоготическом стиле. Если вы собирались в Чехию, но билетов не хватило, отправляйтесь сюда. Великолепный комплекс принадлежит колбасному королю Олегу Кузичкину. А назвал его олигарх в честь своего отца Гарибальди Аркадьевича. Интересно, что этот замок не копирует какое-то конкретное европейское строение, это просто фантазия архитекторов Валерия Сеглина и Юрия Гурьянова на тему Возрождения и Викторианской эпохи.

Прогуляться по парку вокруг дворца может любой желающий. Мы строго рекомендуем сделать фото с бронзовыми грифами: селфи с символом власти можно мгновенно отправить в инстаграм, благо, на экране планшета 4G показывает максимум «палочек». А еще можно запечатлеть себя около входа с аккуратными башенками. Гугл быстро подсказывает названия нескольких замков в Чехии, выбираю один из не самых известных, пусть будет, например, Прштейн. А что, даже немного похоже!

Как добраться: до села Хрящевка около Тольятти, а затем пешком или на машине

С противоположного берега на скит открывается чудесный вид

С противоположного берега на скит открывается чудесный вид

Благовещенский скит - вместо католических святынь Ватикана

В поселке Федоровка еще в 1846 году местный помещик построил храм в надежде на выздоровление своей жены Варвары. Сегодня здание храма официально признано архитектурным памятником Тольятти. Оно находится прямо на берегу Волги и на него открывается отличный вид с полуострова Копылово. Треугольные фронтоны, золотые купола, рельефные кокошники под карнизами окон – на эту чудесную церковь можно любоваться часами. А осмотрев внутреннее убранство и поставив свечку за здравие родных, можно пройти на берег реки и посидеть на скамеечке, полюбовавшись проплывающими мимо судами. Кстати, именно с этой точки можно сделать отличное селфи. А вот для фото для тысячи лайков лучше перебраться на полуостров Копылово.

Как добраться: доехав на городском транспорте до поселка Федоровка в Комсомольском районе.

Толь за борт никого в набежавшую волну бросать не стоит!

Толь за борт никого в набежавшую волну бросать не стоит!

«Богатырская слобода»

Если заморские страны вас не манят, а душе ближе что-то исконно русское, советуем обратить свои взгляды на «Богатырскую слободу». Этнический комплекс расположен в Жигулевских горах, на берегу реки Усы. Здесь можно покататься на лошадях, заняться стрельбой из лука, метанием топорика и ножей, отведать за большим деревянным столом свежие блюда русской кухни, пройтись на ходулях, сфотографироваться в доспехах, посмотреть богатырские поединки и даже поучаствовать в них. А если захочется, получится остаться с ночевкой в специальных палатках с минимальной обстановкой. Вечером с друзьями всегда можно хорошо посидеть у костра и послушать рассказы местных завсегдатаев. Фишка этого места – настоящие парусники, которые строят прямо здесь. Так что не удивляйтесь, когда подплывающий теплоход встретят настоящие ладьи со стрельцами. И, конечно же, на такой ладье можно проплыть по Усе – прогулка займет 30 минут. Больше фото >>>

Как добраться:

На берег Усинского залива из Тольятти можно добраться на речном теплоходике, который отправляется от речного вокзала. На машине сюда получится доехать через село Валы.

В дендропарке настоящая красота и много вкусностей

В дендропарке настоящая красота и много вкусностей

Тольяттинский дендропарк – вместо поездки в джунгли

Как цветет айва? Куда можно пробраться через тернии? Сколько бывает видов берез? Десятки интересных растений, которые обычно не свойственны для наших краев, можно увидеть в тольяттинском дендропарке. И если о путешествии по джунглям Амазонки пока можно только мечтать, можно отправиться на пикник сюда.

Из самых интересных обитателей дендропарка – елочка Дугласи, которая была распространена около 2 млн лет назад, а с тех пор сохранилась только в некоторых местах Европы и Северной Америки. На другом конце парка можно увидеть айву, которая уже совсем скоро расцветет – на майские то уж точно. А рядом – березу Бородавчатую. Летом здесь, кстати, особенно хорошо, ведь плодоносить начинают яблони, груши. Но пока ограничимся фотографией среди зеленой листвы. Ну ка, догадайтесь, где мы нашли такое лиственно-хвойное разнообразие. В черте тоже не подводит, уверенный 4G просто летает. Можно даже кино посмотреть, удобно устроившись на траве.

Как добраться:

Доехать до 2 квартала, вход в парк – рядом с кварталом «Царское село»

В пещере Степана Разина можно поискать сокровища, но нужно знать "Слово"

В пещере Степана Разина можно поискать сокровища, но нужно знать "Слово"

Искать сокровища в пещере Степана Разина

Одно из самых таинственных мест на территории парка Самарская Лука – это пещера Степана Разина. Если вам пока не удалось добраться до самых красивых пещер Европы или хотя бы полуострова Крым, стоит начать с наших, самарских карстовых провалов. И если великими сталактитами и сталагмитами они не поражают, то своей историей и манящими обещаниями точно удивляют. Именно в этой пещере, по преданиям, спрятал свои сокровища Степан Разин. Но вот только открыться оно может не всем: нужно знать тайное слово. Какое – тайна. Но вдруг разгадать его получится именно у вас?

Раньше в эту пещеру можно было въехать на коне, теперь мы пробираемся сюда ползком, а вот почти сразу за входом находится зал высотой в 12 метров. Здесь уже можно сделать чудесные фотографии с рисунками на стене. Кто знает, может на фото проявятся тайные знаки? Правда, чтобы сделать пост в инстаграме, придется выбраться наружу, потому что под землей связи, как известно, нет. Зато возвращаясь, мы успеваем просканировать фото стен пещеры через специальное приложение в телефоне и узнать, на что похожи эти образования. Известняк, конечно.

Как добраться:

Пещера находится на территории нацпарка Самарская Лука, в 45 км. От Тольятти. Сюда можно пешком дойти из Жигулевска или же от села Малая Рязань на территории парка.

НА Жигулевское море не нужно лететь пять часов

НА Жигулевское море не нужно лететь пять часов

На море – в Ягодное

Мягко накатывающие на берег волны, шум прибоя, звезды, отражающиеся в темной воде – если на море вырваться в этом году не удалось, его можно найти буквально под боком. Жигулевское море, конечно, не соленое, но в окружении прекрасных гор национального парка Самарской Луки оно даст фору прекрасным видам Черногории. Стоит только отправиться в путешествие в хорошей компании. Кстати, отличный пляж - около села Ягодное. Здесь море и в самом деле практически бескрайнее. Снимаю на видео волны, подкатывающие к берегу и делаю «сторис» - тут же прилетают ответы: мол, ого, когда успела-то до Сочи или Турции долететь? Четыре из пяти не способны угадать, где мы сейчас, и охотно верят в то, что к моим ногам льнут соленые черноморские волны.

Будоражит воображение и тот факт, что здесь, под толщей воды, похоронены целые города и деревни – старые дома, железные дороги, магистрали. Практически Атлантида!

Как добраться: на электричке до Жигулевского моря

ИСТОЧНИК KP.RU

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