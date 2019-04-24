Морские фото и средневековые замки: как удивить всех в инстаграме фотографиями из путешествий, не уезжая из Самарской области

Впереди майские праздники – пять выходных дней, чудесный повод отвлечься от работы и отправиться в путешествие. Хорошо бы, конечно, махнуть на Сейшелы, прогуляться по тосканским полям, полюбоваться средневековыми замками Чехии. Но что делать, если отдыха, впечатлений и красивых фото хочется прямо здесь и сейчас, а вот денег на поездку за границу накопить не удалось. Да и поздно уже - билеты на праздники, например, в Италию стоят как космическая ракета. Но не все потеряно: журналисты «Комсомолки» нашли несколько мест в окрестностях Тольятти, где можно сделать потрясающие фото для инстаграма, как у крутых тревел-блогеров. Тестировали все на месте, сразу отправляя сторис и фото в свой блог. Рассказываем, какие околотольяттинские реалии наши подписчики смогли «распознать», а что приняли за чистую иностранную монету.

ВЫБОР КП

«Комсомольские» инстаблогеры-путешественники отправились в поход с редакционным планшетом, в котором – карта, бодрящий плейлист для пеших прогулок и сим-карта МТС. Оператор за последний год заметно усилил покрытие в Тольятти и окрестностях, теперь вездесущий 4G позволяет делать сторис не только из центрального парка или от высотки АВТОВАЗа, но и из любимых мест отдыха горожан. Так что на веселом пикнике можно и музыку послушать, и фотографиями делиться в режиме онлайн.

Вместо Чехии: неоготика в замке Гарибальди

На берегу Жигулевского моря, в селе Хрящевка, возвышается замок в неоготическом стиле. Если вы собирались в Чехию, но билетов не хватило, отправляйтесь сюда. Великолепный комплекс принадлежит колбасному королю Олегу Кузичкину. А назвал его олигарх в честь своего отца Гарибальди Аркадьевича. Интересно, что этот замок не копирует какое-то конкретное европейское строение, это просто фантазия архитекторов Валерия Сеглина и Юрия Гурьянова на тему Возрождения и Викторианской эпохи.

Прогуляться по парку вокруг дворца может любой желающий. Мы строго рекомендуем сделать фото с бронзовыми грифами: селфи с символом власти можно мгновенно отправить в инстаграм, благо, на экране планшета 4G показывает максимум «палочек». А еще можно запечатлеть себя около входа с аккуратными башенками. Гугл быстро подсказывает названия нескольких замков в Чехии, выбираю один из не самых известных, пусть будет, например, Прштейн. А что, даже немного похоже!

Как добраться: до села Хрящевка около Тольятти, а затем пешком или на машине

С противоположного берега на скит открывается чудесный вид

Благовещенский скит - вместо католических святынь Ватикана

В поселке Федоровка еще в 1846 году местный помещик построил храм в надежде на выздоровление своей жены Варвары. Сегодня здание храма официально признано архитектурным памятником Тольятти. Оно находится прямо на берегу Волги и на него открывается отличный вид с полуострова Копылово. Треугольные фронтоны, золотые купола, рельефные кокошники под карнизами окон – на эту чудесную церковь можно любоваться часами. А осмотрев внутреннее убранство и поставив свечку за здравие родных, можно пройти на берег реки и посидеть на скамеечке, полюбовавшись проплывающими мимо судами. Кстати, именно с этой точки можно сделать отличное селфи. А вот для фото для тысячи лайков лучше перебраться на полуостров Копылово.

Как добраться: доехав на городском транспорте до поселка Федоровка в Комсомольском районе.

Толь за борт никого в набежавшую волну бросать не стоит!

«Богатырская слобода»

Если заморские страны вас не манят, а душе ближе что-то исконно русское, советуем обратить свои взгляды на «Богатырскую слободу». Этнический комплекс расположен в Жигулевских горах, на берегу реки Усы. Здесь можно покататься на лошадях, заняться стрельбой из лука, метанием топорика и ножей, отведать за большим деревянным столом свежие блюда русской кухни, пройтись на ходулях, сфотографироваться в доспехах, посмотреть богатырские поединки и даже поучаствовать в них. А если захочется, получится остаться с ночевкой в специальных палатках с минимальной обстановкой. Вечером с друзьями всегда можно хорошо посидеть у костра и послушать рассказы местных завсегдатаев. Фишка этого места – настоящие парусники, которые строят прямо здесь. Так что не удивляйтесь, когда подплывающий теплоход встретят настоящие ладьи со стрельцами. И, конечно же, на такой ладье можно проплыть по Усе – прогулка займет 30 минут. Больше фото >>>

Как добраться:

На берег Усинского залива из Тольятти можно добраться на речном теплоходике, который отправляется от речного вокзала. На машине сюда получится доехать через село Валы.

В дендропарке настоящая красота и много вкусностей

Тольяттинский дендропарк – вместо поездки в джунгли

Как цветет айва? Куда можно пробраться через тернии? Сколько бывает видов берез? Десятки интересных растений, которые обычно не свойственны для наших краев, можно увидеть в тольяттинском дендропарке. И если о путешествии по джунглям Амазонки пока можно только мечтать, можно отправиться на пикник сюда.

Из самых интересных обитателей дендропарка – елочка Дугласи, которая была распространена около 2 млн лет назад, а с тех пор сохранилась только в некоторых местах Европы и Северной Америки. На другом конце парка можно увидеть айву, которая уже совсем скоро расцветет – на майские то уж точно. А рядом – березу Бородавчатую. Летом здесь, кстати, особенно хорошо, ведь плодоносить начинают яблони, груши. Но пока ограничимся фотографией среди зеленой листвы. Ну ка, догадайтесь, где мы нашли такое лиственно-хвойное разнообразие. В черте тоже не подводит, уверенный 4G просто летает. Можно даже кино посмотреть, удобно устроившись на траве.

Как добраться:

Доехать до 2 квартала, вход в парк – рядом с кварталом «Царское село»

В пещере Степана Разина можно поискать сокровища, но нужно знать "Слово"

Искать сокровища в пещере Степана Разина

Одно из самых таинственных мест на территории парка Самарская Лука – это пещера Степана Разина. Если вам пока не удалось добраться до самых красивых пещер Европы или хотя бы полуострова Крым, стоит начать с наших, самарских карстовых провалов. И если великими сталактитами и сталагмитами они не поражают, то своей историей и манящими обещаниями точно удивляют. Именно в этой пещере, по преданиям, спрятал свои сокровища Степан Разин. Но вот только открыться оно может не всем: нужно знать тайное слово. Какое – тайна. Но вдруг разгадать его получится именно у вас?

Раньше в эту пещеру можно было въехать на коне, теперь мы пробираемся сюда ползком, а вот почти сразу за входом находится зал высотой в 12 метров. Здесь уже можно сделать чудесные фотографии с рисунками на стене. Кто знает, может на фото проявятся тайные знаки? Правда, чтобы сделать пост в инстаграме, придется выбраться наружу, потому что под землей связи, как известно, нет. Зато возвращаясь, мы успеваем просканировать фото стен пещеры через специальное приложение в телефоне и узнать, на что похожи эти образования. Известняк, конечно.

Как добраться:

Пещера находится на территории нацпарка Самарская Лука, в 45 км. От Тольятти. Сюда можно пешком дойти из Жигулевска или же от села Малая Рязань на территории парка.

НА Жигулевское море не нужно лететь пять часов

На море – в Ягодное

Мягко накатывающие на берег волны, шум прибоя, звезды, отражающиеся в темной воде – если на море вырваться в этом году не удалось, его можно найти буквально под боком. Жигулевское море, конечно, не соленое, но в окружении прекрасных гор национального парка Самарской Луки оно даст фору прекрасным видам Черногории. Стоит только отправиться в путешествие в хорошей компании. Кстати, отличный пляж - около села Ягодное. Здесь море и в самом деле практически бескрайнее. Снимаю на видео волны, подкатывающие к берегу и делаю «сторис» - тут же прилетают ответы: мол, ого, когда успела-то до Сочи или Турции долететь? Четыре из пяти не способны угадать, где мы сейчас, и охотно верят в то, что к моим ногам льнут соленые черноморские волны.

Будоражит воображение и тот факт, что здесь, под толщей воды, похоронены целые города и деревни – старые дома, железные дороги, магистрали. Практически Атлантида!

Как добраться: на электричке до Жигулевского моря