"Операционная долго снилась мне в кошмарах": откровения призывника об альтернативной службе санитаром

24-летний Никита Колбанев из Тольятти – один из немногих призывников, кто доказал комиссии: его убеждения противоречит службе в армии. Никита прошел альтернативную гражданскую службу санитаром в одной из городских больниц и рассказал «КП»-Самара» о 20 –ти самых «странных» месяцах в его жизни.

Не было денег откосить

В 20 лет я закончил колледж по направлению «Специалист по рекламе», и моя отсрочка закончилась. В армию я не хотел. Я знаю миллион способов, куда можно потратить год жизни с большей пользой для себя, семьи и народа.

Плюс у меня были проблемы со здоровьем. Предъязвенное состояние, дистрофия, аритмия. С моим здоровьем я бы выжил в армии, но это было бы неприятно. С 16 до 20 лет меня признавали негодным к службе. А в военкомате я внезапно получил категорию «Б» – годен с ограничениями. Врачи писали, что у меня здоровье как у космонавта. Хотя это неправда. Я мог бы откосить и купить свободу, но у меня просто не было таких денег.

Альтернативная гражданская служба (АГС) - это законный и бесплатный способ не идти в армию. Я узнал об АГС случайно, когда читал законы перед окончанием отсрочки. Буквально за 25 дней до явки в военкомат я нашел в интернете информацию про «альтернативку». Решил воспользоваться шансом, подготовил документы и пошел в военкомат подавать заявление. Я там так и написал, что против войны и хочу принести пользу по-другому. Заявление приняли и отправили домой ожидать повестки.

Я прошел медкомиссию, и в итоге мне одобрили замену. К заявлению я прикрепил заметку, что рекламщик, но на следующем заседании меня направили служить в больницу. Я так и не понял, почему именно больница. Когда пришел туда на оформление, мне сообщили: теперь я санитар операционного блока. А я не переношу вида крови, чуть ли не в обмороки падаю. Так начался самый странный период моей жизни.

Новый год в операционной

Платили сущие копейки, на которые невозможно существовать. Зарплата колебалась от 5700 до 8400 рублей. Местные санитары сообщили, что все премии или урезаны, или упразднены. Сразу стало ясно, что денег тут точно ждать не придется. Напомню, что по закону подрабатывать нигде во время АГС нельзя.

На первой же операции мне стало плохо, но человеческий организм быстро адаптируется, так что уже к вечеру я выполнял свою грязную работу. Случаи разные были, но самые запоминающиеся происходили во время работы в экстренной операционной. Помню, как мое дежурство выпало на Новый год-2016. Я находился в операционной с 11:00 31 декабря и вышел из нее только в 6:00 1 января. Ножевое ранение, несколько экстренных больных с раком, которые не могли ждать, куча маленьких операций и вишенка на торте - артериальное кровотечение к полуночи. Бой курантов заглушал писк и шипение аппаратов анестезиологов, а ноги уже не держали.

Я был на ногах больше 12 часов. Санитар в дежурство только один, поэтому я должен успевать обслуживать одновременно 2 операционные. Делать все нужно не только быстро, но и качественно.

«Таких умений не приобрел бы нигде»

Когда я служил, у нас в Тольятти произошло громкое убийство: мужчина расправился с бывшей женой, тещей и ранил тестя. Восемь ножевых ранений. Я только заступил на утреннюю смену, и привозят этого мужчину. Было очень много крови, но мужчина был в сознании. Его ужас в глазах я надолго запомнил. Хирурги несколько часов оперировали пострадавшего. Выжил. Тогда я впервые столкнулся с жестокостью человеческой натуры.

Таких умений я бы не приобрел нигде. Я работал везде: от обычной хирургии до гинекологии и проктологии. Теперь я умею пользоваться медицинским оборудованием и, наверное, смог бы работать врачом. Это даже интересно. Никогда не угадаешь, кто сегодня будет лежать на операционном столе: женщина с острым аппендицитом, старик с грыжей или мужчина с ножом в животе. Трудно предугадать исход операции. Я много смертей видел, но успешно проведенных операций было в десятки больше.

"Санитар в дежурство только один, поэтому я должен успевать обслуживать одновременно 2 операционные"

Одни перчатки на сутки

Мы работаем с кровью. Опасность болезней, передающихся через нее, в комментариях не нуждается. СПИД, гепатит, туберкулез были постоянными спутниками нашей работы. К качеству выполнения задач санитара были особые требования. Ни один человек не способен 24 часа работать в таком темпе и качественно выполнять свои обязанности.

Было время, когда у нас даже перчатки и шприцы были в дефиците. На смену выдавалось всего 1-2 пары латексных перчаток. Если приходили люди со СПИДом или гепатитом, я после них в любом случае менял перчатки, иногда покупал на свои деньги, просто потому, что это уже ни в какие ворота. Не знаю, кого в этом винить, но так явно не должно быть.

Слава Богу, это кончилось, и операционная больше не снится мне в кошмарах. Прошло почти 3 года с тех пор, как я закончил службу и теперь я могу жить так, как хочу. Долги я все отдал. Сейчас я работаю интернет-маркетологом в крупной компании и держусь подальше от больниц. О службе мне сейчас напоминает только то, что будущие «альтернативщики» обращаются за помощью. Я им подсказываю, что надо сделать, если они не хотят идти в армию.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Альтернативная служба – это нормально, это демократия»

Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда»:

- В России очень долго рождался закон об альтернативной гражданской службе. Злопыхатели говорили о том, что это придумано для тех, кто не хочет служить родине. Это не так. На АГС идут люди, которые по своим убеждениям, гражданским или религиозным, не желают брать в руки оружие. Антимилитаристы. В России таких много. Загонять их в армию и заставлять стрелять неправильно. Именно поэтому государство и приняло закон об альтернативной гражданской службе. Если человек не хочет проходить военную службу, он на призывной комиссии должен доказать, что брать в руки оружие противоречат его убеждениям. Оценивают призывника специалисты, в том числе священнослужитель. Если аргументы покажутся убедительными, тогда открыт путь на АГС. Есть более тысячи должностей - начиная от почтальона и смотрителя картин до сотрудников учебного заведения. «Альтернативщики» служат не 12 месяцев, а 20. Им даже предоставляется отпуск.

Призывнику нужно выстроить систему аргументов. Если молодой человек не хочет идти в армию по гражданским убеждениям, он должен сказать: «Мне противоречит мысль о том, что надо убивать, включаться в суровую военную систему, я хочу свободы. Я не отказываюсь от службы». Если призывник идет по линии веры, то представляет свои аргументы священнослужителю, который находится в комиссии.

Ежегодно количество призывников на альтернативной службе около тысячи человек. В последние годы эта цифра уменьшилась на 100-150. Генштаб не наблюдает массового стремления ребят на АГС. В военкоматах реакция на призывников, которые хотят проходить альтернативную гражданскую службу, бывает разная. Бывает идиотская, злопыхательская. Бывает, в военкоматах говорят: «Не хочешь идти в армейский строй – тогда мы пошлем тебя мыть горшки за чахоточными больными». Немало людей считает, что на АГС идут те, кто просто не хочет тянуть армейскую лямку. Но если человек соглашается служить не год, а полтора, это значит, что у него есть серьезные на то причины. Уж лучше 365 дней как-то поотдавать долг родине. Пока наша альтернативная гражданская служба окружена ореолом бескультурия. Мы пока на начальной стадии восприятия этой службе. Чтобы это изменить, нужно вводить серьезную пропаганду. Важно убедить злоязыких людей, что АГС – это нормально. Это подтверждает демократию в нашем государстве. Это показывает уважение к людям, у которых иные убеждения. Почему мы должны насиловать человека, если он по-другому думает?