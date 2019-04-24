«В гробу должна лежать я»: соседи считают, что школьник, убитый отчимом, мог заступиться за мать

24 апреля в Самаре простились со школьником, которого застрелил отчим. Напомним, трагедия произошла днем 22 апреля. 44-летний Сергей Тырин неожиданно рано вернулся домой. В квартире был его 17-летний пасынок Георгий. По официальной версии, мужчина и подросток поссорились. В итоге Сергей достал пистолет и выстрелил сначала в Жору, а потом в себя.

Заступился за мать?

Родственники и друзья семьи собираются перед подъездом с самого утра. Цветы и венки несут десятки людей. Разговоры только о том, как такое могло случиться. Точно известно только одно: Сергей работал инкассатором. Он приехал домой с табельным оружием. Из него мужчина и застрелил пасынка.

- В интернете многие пишут, что Жора сам виноват. Типа «знаем мы таких подростков». Но это бред! – возмущаются его одноклассницы. – Жора был большой, крупный, но очень добрый. Никогда никого не обижал. Мог огрызнуться, но только если его оскорбили.

Соседи мальчика рассказывают: Сергей последнее время был нестабильный, часто ругался с женой, матерью школьника.

- Сережа пришел домой днем. Он что-то сказал про Машу (его жена – прим. ред.), а Жора бросился заступаться. Вот так получилось, - едва сдерживает слезы соседка.

По ее словам, отчим звонил жене и просил ее прийти с работы домой. Мария отказалась.

- Пришла бы домой – он бы и ее застрелил, - уверены близкие семьи.

Во дворе, где жил Жора, с самого утра начали собираться его одноклассникиФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

Готовился к «последнему звонку»

Семья Жоры до сих пор не может поверить в случившееся. Мать подростка винит во всем себя и, стоя около гроба, плачет:

- Тут должна лежать я, а не он.

Родители школьника развелись. Жора и его младший брат остались жить с матерью. Скоро она снова вышла замуж за Сергея и родила третьего ребенка.

- Маша была вся в новой семье, в младшем ребенке, - признается друг семьи. – А Жора был старшим. Не очень хорошие отношения у него сложились с отчимом. Вроде бы ссорились они.

Георгий К. учился в 11 классе и хотел учиться на экономиста. Мальчик готовился к ЕГЭ. Он собирался сдавать обществознание и профильную математику.

- Мы все очень любили Жору, - всхлипывает одноклассница. - Я на его брата младшего даже смотреть не могу без слез: так они похожи. Жора – это душа компании. Слышишь смех чей-то – значит, там Жора. Он о проблемах в семье почти не рассказывал. Все думал, что наладится. К «последнему звонку» готовился.

На прощании около гроба сказала речь и бабушка Жоры:

- Эта трагедия – как авиакатастрофа. Сошлись множество причин. И в смерти Жоры виноваты мы, взрослые. Нужно всегда быть рядом со своими детьми. И нужно любить друг друга.

Мать Жоры (в центре) винит во всем себяФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

«Во всем виновата баба»

Бывшие коллеги Сергея Тырина рассказывают: он всегда был хорошим человеком. Только в 2015 году у него появились странности.

- Сергей был способным и умным. Он даже меня учил, как можно из рубля сделать три, знал, куда выгодно деньги вложить, часто ездил за границу отдыхать. Но постоянно говорил, что жена бывшая пыталась с него поиметь, - вспоминает коллега Дмитрий С.

По словам Дмитрия, все было в порядке, пока на работе платили зарплату.

- Деньги большие были, люди набрали ипотеку, автокредиты. А потом платить резко перестали, и началось. Сумки стали пропадать из машин... Тогда Сергей стал нервным, вспыльчивым. Я спрашивал, как у него дома дела. А он махал рукой: «Пойдет пока». Алименты он платил, а жена бывшая еще деньги потребовала. А где их взять? Так что во всем виновата баба.