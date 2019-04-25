Мы пришли за «волшебным пенделем»!

Победить лишний вес они решили в центре стройности «АнтиЛопа», куда обратились в марте 2019 года. На тот момент вес Виктории составлял 83,5 кг, а Владимира – 145 кг. И вот, спустя месяц,они готовы поделиться своими впечатлениями.

Виктория, 48 лет, вес 78,5 кг (-5 кг)

- В своей жизни я много раз садилась на диету. Даже на полное голодание однажды решилась – это было просто ужасно! Но вес всегда возвращался. Потому что в какой-то момент ты устаешь от запретов и опять хочешь ощущать вкус любимых блюд. И начинаешь их поедать без всякой меры: приличную порцию селедки под шубой или пару кусков торта вечерком под телевизор… И главное, не хватает силы воли, чтобы остановиться. Отсюда плохое самочувствие и плохое настроение. Я уже не говорю про одежду, в которую перестаешь влезать.

В какой-то момент я поняла: самостоятельно с этим справиться невозможно. Нужен кто-то, кто поможет найти серьезный стимул и предложит комфортную диету. В «Антилопе» я нашла все, что искала, и пока результаты очень воодушевляют. Начинаю верить, что у меня и дальше все получится.

Методика позволяет женщинам похудеть и сохранить форму грудиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Владимир, 48 лет, вес 136 кг (- 9 кг)

- Еще несколько лет назад я весил килограммов на 40 меньше. Даже не заметил, когда успел столько набрать. Проблема в том, что у большинства людей – особенно у полных – есть привычка съедать за один прием большие порции. Потому что вкусно, и почему бы и нет. Кажется, что мы так получаем больше удовольствия. Но это ошибка. Теперь я знаю, что могу наесться гораздо меньшим количеством еды, главное, не торопиться. Но самое интересное, есть особый кайф в смаковании маленькой порции. В этот момент ты по-настоящему наслаждаешься вкусом еды.

Признаюсь, в центр я пришел за «волшебным пенделем» и чувствую, что настроился качественно. Начал вести дневник питания, чтобы подсчитывать съеденные калории. Вместе с женой намного легче питаться правильно.

Я научился наслаждаться вкусом едыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Елена Новикова, специалист центра стройности «АнтиЛопа»

– Проблема лишнего веса чаще всего психологическая, отсюда и заедание стрессов, и недостаточная любовь к себе, и сформированные в детстве неправильные пищевые привычки и т.д. Поэтому мы и проводим с нашими клиентами именно психологические занятия.

В течение трех шло погружение в программу: участников учили ставить четкие цели на своё похудение, помогали разобраться с истиной причиной набора веса, работали с подсознанием, при помощи дыхательной методики запускали особые процессы в организме, которые включают липолиз (процесс расщепления жиров). И никаких диет! Есть можно все, что хочешь. Хочешь тортик – пожалуйста! Главное, не превышать дневную норму калорий, которая для каждого человека подбирается индивидуально. В нашей методике не рекомендуются усиленные физические нагрузки. Спортом проще не худеть, а поддерживать уже достигнутую стройность. И что очень важно для женщин, благодаря методике лишний вес уходит именно в проблемных зонах. Это позволяет прекрасным дамам сохранить форму своей груди.