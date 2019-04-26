Те, кто не рискует: в АО «Транснефть – Приволга» определили лучших сотрудников в сфере охраны труда

Конкурс на знание требований охраны труда в компании проводится четвертый год подряд. 25 нефтепроводчиков из пяти филиалов: Самарского, Волгоградского, Саратовского и Бугурусланского районных нефтепроводных управлений, Центральной базы производственного обслуживания, боролись за звание лучших в сфере охраны труда.

Приоритет номер один

Профессиональные состязания в этом году приурочены не только к Всемирному дню безопасности труда - он отмечается 28 апреля, но и стали частью тематического Года охраны труда организаций системы «Транснефть». Но это не значит, что в другое время этому важному вопросу здесь уделяется меньше внимания. Задача тематического года состоит в том, чтобы привлечь максимум внимания сотрудников к тем или иным аспектам ежедневной деятельности в этой сфере, которая со стороны может быть незаметна. Для решения этой задачи запланировано множество самых разных мероприятий.

- Охрана труда для нас - приоритет номер один, - говорит главный инженер АО «Транснефть - Приволга» Андрей Тащилин. - Это главное направление, по которому мы сегодня движемся. Мы ежегодно выбираем ключевое направление и уделяем ему максимальное внимание. 2019 год посвящен вопросам охраны труда. Система, выстроенная в АО «Транснефть - Приволга», уже много лет эффективно действует и приносит свои плоды. Наше предприятие среди дочерних организаций компании «Транснефть» является одним из лидеров. Результаты нашей работы в 2018 году были оценены очень высоко: среди всех предприятий компании мы заняли второе место и, надеюсь, в 2019 году станем лучшими!

Чтобы выявить лидеров в сфере безопасности, работа каждого дочернего предприятия «Транснефти» подвергается серьезнейшему анализу. В числе критериев - отсутствие несчастных случаев на производстве, состояние условий труда, наличие коллективного договора и сертификата на соответствие системы управления охраной труда требованиям международного стандарта, финансирование работы по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и многое другое. Система управления охраной труда в АО «Транснефть - Приволга» работает эффективно. Специалисты строго следят за обеспечением персонала спецодеждой и обувью, современными средствами индивидуальной защиты, организуют и контролируют теоретическое и практическое обучение сотрудников, контролируют соблюдение принципов охраны труда во время производственных процессов. Во всех филиалах АО «Транснефть - Приволга» в 2018 году проведены Дни охраны труда, смотры-конкурсы по охране труда, мероприятия по развитию культуры безопасности, улучшению условий труда, обеспечению компетентности специалистов. Состоялись целевые проверки, внутренние и внешние аудиты, организовано обучение персонала. До конца апреля в АО «Транснефть - Приволга» пройдет сертификационный аудит по международному стандарту «Система менеджмента охраны труда и техники безопасности».

Рисунки и поделки детей сотрудников: малыши тоже знают, как важны безопасность.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Помни: тебя ждут дома

День безопасности труда для сотрудников АО «Транснефть - Приволга» - настоящий праздник. Причем не только для участников, но и для болельщиков. Группы поддержки подготовились основательно - «зрительный зал» пестрел плакатами с лозунгами и даже транспарантами с портретами участников. И, конечно, каждый успешный ответ или удачное выступление сопровождалось одобрительными криками и аплодисментами.

- Конкурс у всех на слуху, сотрудники стремятся сюда попасть, а потом рассказывают коллегам о своих достижениях, - рассказывает начальник отдела охраны труда АО «Транснефть - Приволга», член жюри Александр Чубуков. - Главная цель - снижение производственного травматизма, совершенствование системы управления охраны труда. Выполняя задания, даже шуточные, даже не очень серьезные, сотрудники понимают, как не надо делать, как делать правильно, а потом передают эти знания людям, с которыми работают ежедневно плечом к плечу.

Разминочные веселые конкурсы - визитка с песнями, танцами и шутками или видеоролик, который команды готовили заранее - сменяются более трудными заданиями. В течение считанных секунд, например, нужно экипироваться для работы в колодце, выбрав нужную одежду, защиту, инструменты. Найти по фото нарушения требований охраны труда - чем больше, тем лучше. Придумать простой, понятный и эффективный лозунг. Воспроизвести по памяти 12 жизненно важных правил, без знания которых на производстве не обойтись, и еще одно - тринадцатое: помни, тебя ждут дома. И это, наверное, лейтмотив конкурса. От действий каждого сотрудника зависит жизнь и здоровье коллег, благополучие родных и близких. Что может быть важнее?

- Я не могу сказать, что конкурс сложный, скорее, он интересный и полезный, - считает оператор товарный Самарского РНУ Султан Абузяров. - Интересно общаться с коллегами из других филиалов, выполнять порой неожиданные задания, смотреть на, казалось бы, привычные вещи с неожиданной позиции. Полезно узнать что-то новое, расти тем самым профессионально. На производстве, тем более таком серьезном и масштабном как у нас, без этого никуда. Сложного ничего нет: требования охраны труда - это часть нашей повседневной работы. Тем не менее практические задания не всем давались одинаково легко.

- Конечно, команде ЦБПО было сложнее всех. Подразделение занимается выпуском ряда изделий, необходимых при эксплуатации нефтепроводного транспорта и не имеет непосредственного отношения к производству. Тем более команда была преимущественно женская. Но они успешно справлялись со всеми возникающими сложностями. - Молодцы! - прокомментировал Александр Чубуков.

Победителем конкурса стала команда Саратовского РНУ. А вот в личном зачете отличились самарцы - диплом за 1-е место в конкурсе профессиональных знаний по безопасности труда достался мастеру резервуарного парка станции смешения нефти Самарского РНУ Сергею Фокину.

Живая работа

Главный итог Дня безопасности труда очевиден. Праздник дает понять, что охрана труда - это отнюдь не что-то официальное, протокольное, а это живая масштабная и очень актуальная работа, призванная сохранить жизни и здоровье работников.

- Мы используем все возможные способы донесения информации до наших сотрудников. Это и агитация в виде плакатов, и постоянное пополнение базы видеороликов - простых, понятных, наглядных, интересных. Это и проведение конкурсов, таких как сегодня. И призы тут не главное, самое главное - это почет для районного нефтепроводного управления, которое сегодня стало сильнейшим. Сотрудники Саратовского РНУ гордо будут нести это звание в течение всего года, что, несомненно, станет стимулом для всех остальных филиалов АО «Транснефть - Приволга», - уверен Андрей Тащилин.

Кстати, система управления охраны труда дочернего общества ПАО «Транснефть» давно шагнула за пределы производственной территории. Задействованы и семьи сотрудников, где дети участвуют в традиционном конкурсе рисунка и декоративно-прикладного творчества «Охрана труда глазами детей». Ведется активная просветительская работа в вузах и техникумах. Так, в середине апреля АО «Транснефть - Приволга» организовало лекцию об охране труда для студентов третьего курса нефтетехнологического факультета СамГТУ.