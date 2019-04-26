Чем дышат самарцы: насколько опасен воздух мегаполиса и как сделать его чище?

200 тысяч проб ежегодно

Состояние атмосферного воздуха - вопрос важный. Предельно допустимую, а, значит, безопасную концентрацию (ПДК) загрязняющих веществ отслеживают постоянно. Систематическое наблюдение за загрязнением атмосферного воздуха проводится на 33 стационарных точках наблюдений в девяти промышленных городах региона.

- Ежегодно проводится отбор и анализ порядка 200 тысяч проб атмосферного воздуха на содержание в нем более 30 вредных веществ, - рассказала заместитель начальника Центра мониторинга загрязнений окружающей среды ФГБУ «Приволжское УГМС» Наталья Евсеева. - На основании этих результатов выдается официальная оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха.

По словам Евсеевой, в 2018 году по итогам наблюдений экстремально высокого загрязнения, то есть превышения норм более чем в 50 раз, зафиксировано не было. Но в Самаре было зафиксировано два случая высокого загрязнения, а именно превышение предельно допустимой максимальной разовой концентрации вредных веществ более чем в 10 раз. Из них два случая загрязнения ароматическими углеводородами. В восьми населенных пунктах за исключением Безенчука максимальная разовая концентрация одного или нескольких загрязняющих веществ превышала уровень одного ПДК. Это составляет 89% от всех городов области, в которой проводится наблюдение. Всего в 2018 году было зафиксировано 228 случаев превышения максимальной разовой допустимой концентрации за прошедший год. Наибольшая разовая концентрация на уровне 20,5 ПДК была зафиксирована в августе 2018 года в Самаре. 52 из 83 случаев превышения в Самаре было зафиксировано в Куйбышевском районе.

- В этом районе фиксировались случаи превышения ПДК сероводорода, этилбензола. В Кировском районе было зафиксировано 14 случаев превышения санитарно-гигиенических нормативов, в основном формальдегида. Впрочем, превышение нормы формальдегида зафиксировано во всех районах, кроме Самарского, - констатирует Наталья Евсеева.

В Тольятти в прошлом году было зафиксировано 32 случая превышения концентрации ПДК (преимущественно по аммиаку), в основном в Центральном и Комсомольском районах. В этом году в Автограде уже было зарегистрировано два случая превышения.

А вот в воздухе Новокуйбышевска нередко находят фенол - в 2018 году зафиксировано 97 случаев, в 2019-м - уже 16. В целом в 2018 году состояние загрязнения атмосферного воздуха в городах Самарской области оценивается как низкое. Исключение - Самара.

Вопросам экологии в губернии уделяется большое внимание.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Выявить и пресечь

Как оказалось, основной источник загрязнения атмосферы в мегаполисе сегодня не промышленные предприятия, как принято думать, а огромное количество машин. Их число растет пропорционально многоэтажной застройке. Об этом рассказала заместитель начальника отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Самарской области Ольга Кузнецова.

- Загрязнение атмосферного воздуха вызывают заболевания аллергического характера, органов дыхания, нервной и сердечно-сосудистой систем. Чтобы не допустить развития заболеваний, установлены предельно допустимые концентрации, - объяснила Кузнецова.

Впрочем, свой вклад в загрязнение воздуха промышленные гиганты тоже вносят. Особенно важно контролировать содержание выбросов в период неблагоприятных метеоусловий. За деятельностью предприятий осуществляется государственный экологический надзор.

- Его основная задача - предупреждение, выявление, если они есть, и пресечение нарушений, а также выявить неучтенные источники вредного воздействия на окружающую среду, - отметил главный консультант Управления государственного экологического надзора Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Денис Шилов. Он отметил, что очень много жалоб на состояние воздуха поступает от жителей Волгаря. Решить наболевший вопрос должна установка автоматизированного поста мониторинга атмосферного воздуха. Это позволит в режиме онлайн отслеживать концентрацию ПДК.

В Самаре 672 объекта с негативным воздействием на окружающую среду. Часть из них подлежит федеральному надзору, часть контролирует регион, и часть - муниципалитет.

- С 1 января экологическое законодательство изменилось: в период неблагоприятных метеоусловий предприятия обязаны разрабатывать программы по снижению выбросов, - рассказал начальник отдела экологического надзора департамента городского хозяйства и экологии Виктор Лабуз. - Мы направили в адрес самарских предприятий 13 предостережений. В прошлом году нашим отделом было проведено 1038 контрольно-надзорных мероприятий. В результате составлено 47 проколов, наложены взыскания.

На страже здоровья самарцев стоит и прокуратура.

- Анализ статистических данных показывает, что в регионе на протяжении нескольких лет наблюдается тенденция к снижению общего количества выбросов, но по каждому факту загрязнения мы инициируем проверки, - сказал помощник самарского межрайонного прокурора Николай Панасов. Он озвучил наиболее распространенные нарушения: выброс загрязняющих веществ в воздух без соответствующего разрешения, выбросы с превышением установленной концентрации, отсутствие регулярного производственного контроля за выбросами.

КСТАТИ

По мнению экспертов, значительно улучшить качество атмосферного воздуха в регионе может установка стационарных санитарных постов на границах крупных промышленных предприятий. Это позволит усилить контроль за выбросом специфических веществ на конкретных производствах. Самое сложное сегодня - быстро и точно установить источник загрязнения. Посты, мобильные лаборатории эту проблему могут решить. Кроме того, еще в 2012 году в Самаре был создан институт внештатных общественных экологических инспекторов при Общественном совете Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. Главная задача активистов, которых становится все больше, - создать систему народного экологического контроля, обеспечить возможности участия граждан в выявлении и пресечении правонарушений в области охраны окружающей среды. Чтобы стать инспектором, необходимо сдать экзамен, а знания нужно подтверждать ежегодно. Решение о получении и продлении статуса общественного инспектора принимается комиссией министерства по результатам рассмотрения отчетов о проделанной работе каждого общественного инспектора.

Состояние воздуха над «Тольяттиазотом» постоянно контролируют две лаборатории

Почти две тысячи проб не выявили нарушений.

ПАО «Тольяттиазот» - одно из крупнейших предприятий химической промышленности, производственный комплекс которого находится далеко за пределами города - в 12 км от ближайших жилых массивов - и занимает площадь около 200 га. Но, несмотря на удаленность, любое предприятие - крупное или маленькое - оказывает влияние на экологию города. ТОАЗ целенаправленно ведет активную природоохранную деятельность, ориентируясь не только на законодательные требования, но и на лучшие международные практики.

Для контроля за качеством атмосферного воздуха на производственной площадке «Тольяттиазот» использует собственную санитарно-промышленную лабораторию, которая ежедневно проводит отбор проб воздуха на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в санитарно-защитной зоне предприятия и на производственной площадке. Также контроль ведется аккредитованной лабораторией ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО». В течение года на «Тольяттиазот» берутся более 1,8 тысячи проб воздушной среды. Нарушений по выбросам вредных веществ не выявлено.

ТОАЗ на 60% сократил выбросы вредных веществ в атмосферу. Фото: ПАО "Тольяттиазот"

С 2012 года предприятие реализует масштабную программу модернизации производственных мощностей, одной из основных целей которой является совершенствование технологий и повышение экологической безопасности производства. Проектирование всех новых объектов «Тольяттиазота» и обновление существующих ведется с учетом новейших решений в области охраны окружающей среды. Таким образом, уже на этапе проектирования закладывается возможность минимизации техногенного воздействия на окружающую среду. Например, ТОАЗ уже существенно сократил выбросы загрязняющих веществ в атмосферу до 2,47 тыс. тонн, что на 60% ниже показателя, зафиксированного годом ранее (4,19 тыс. тонн). Объем фактических выбросов от разрешенного уровня, определенного Управлением Росприроднадзора по Самарской области (7430 тонн в год), за 2018 год снизился до 33%, тогда как в 2017 году он составлял 56%. А с пуском в работу третьего агрегата карбамида мощностью 2,2 тыс. тонн в сутки, строительство которого стартовало в октябре 2018 года, сможет практически полностью утилизировать весь образующийся в процессе производства аммиака парниковый газ.

ООО «ТОМЕТ»: Заботимся о том месте, где живем

Тольяттинская компания соблюдает все требования экологического законодательства.

В России проводится конкурс в области рационального природопользования и охраны окружающей среды - «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент». Его лауреаты - это организации, зарекомендовавшие себя в стране как экологически ответственные предприятия. В их число входит и ООО

«ТОМЕТ», компания, основанная в 1998 году в Тольятти. По объемам производства 2018 года ООО «ТОМЕТ» вышло на второе место в России. До 65% выпускаемой продукции идет на российский рынок.

- Для нас важны вопросы экологической безопасности. Предприятие работает в Тольятти. Работники предприятия - жители Тольятти, у которых есть семьи, дети. Поэтому охрана окружающей среды и атмосферного воздуха для нас один из важнейших приоритетов. Этому мы уделяем огромное внимание, - говорит заместитель генерального директора по производственному контролю ООО «ТОМЕТ» Александр Бабич.

Александр Бабич: - Мы соблюдаем все требования природоохранного законодательства.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В своей работе мы руководствуемся действующими документами, один из которых - «Справочник наилучших доступных технологий». Технологии производства метилового спирта на ООО «ТОМЕТ» соответствуют как требованиям времени, так и законодательным нормам. Предприятие имеет все необходимые разрешительные документы. На производстве неукоснительно соблюдаются технологические нормы и параметры, разработанные специализированными проектными организациями.

2018 - 2019 годы привнесли много нового в природоохранное законодательство, особенно для предприятий, относящихся к первой категории негативного воздействия на окружающую среду, таких как ООО «ТОМЕТ». Предприятие строится, расширяется, объемы производства растут. В ближайшее время будут введены новые объекты. В связи с этим на ООО «ТОМЕТ» уже сейчас начинают работу по корректировке имеющихся документов в части соблюдения природоохранного законодательства. Например, получение комплексного экологического разрешения - одно из нововведений 2019 года. Условием получения КЭР для предприятия будет обоснование, и в последующем соблюдение нормативов по выбросам/сбросам вредных (загрязняющих) веществ, а также проведение целого комплекса экологических мероприятий. На ООО «ТОМЕТ» они реализуются с момента основания. В штате предприятия есть инженер по охране окружающей среды. Он постоянно инспектирует и контролирует наличие и актуальность имеющихся документов на предприятии, а также проводит проверки соблюдения норм технологического режима.

- На объектах предприятия регулярно проводится мониторинг экологической ситуации с привлечением аккредитованных лабораторий. Текущее положение дел контролируем очень тщательно. Аварийных или нештатных ситуаций, при которых как раз и происходит неконтролируемое увеличение предельно допустимых выбросов, у нас не было. Коллектив профессиональный, технику безопасности и культуру производства соблюдает и своим знанием и мастерством не допускает возникновения чрезвычайных ситуаций, - уверяет Александр Бабич. И добавляет: ООО «ТОМЕТ» - независимое предприятие, находящееся на территории ПАО «Тольяттиазот», другого крупнейшего химического предприятия. Контроль особенный, двойной. И это осознают все работники ООО «ТОМЕТ». У предприятий общие коммуникации, очистные сооружения - современные и надежные. Претензий и замечаний к выбросам ООО «ТОМЕТ» у лабораторий ТОАЗа не возникало.

Экология в промышленном масштабе - это конкретные шаги

Как на «СИБУР Тольятти» снижают вредное воздействие на окружающую среду?

В 2018 году на предприятие по производству синтетического каучука «СИБУР Тольятти» был внедрен целый комплекс «зеленых инноваций». В 2018 году выбросы в атмосферу из расчета на тонну продукции снижены на 5,7% по сравнению с 2017 годом, валовые выбросы уменьшились на 1,7%. В целом за последние 5 лет индекс воздействия на окружающую среду снизился на 20%. Все это - результат обширной программы модернизации. Завершено техническое перевооружение производства изопрена, где обновлено 130 единиц оборудования. На производстве бутадиена сбросы с предохранительных клапанов аппаратов переведены в закрытую систему - общую факельную сеть предприятия. Это один из примеров, как на заводе исключают источники выбросов.

На «СИБУР Тольятти» внедрен целый комплекс «зеленых инноваций». Фото: "СИБУР Тольятти"

На производствах каучука реконструированы скрубберы мокрой очистки. А на производстве изобутан-изобутиленовой фракции установлены высокоэффективные циклоны, которые улавливают частички пыли катализатора, используемого в процессе. На одной из факельных систем внедрена новая технология бездымного горения, отвечающая современным требованиям по охране окружающей среды. Это первая подобная установка в Самарской области.

В 2018 году предприятие снизило потребление речной воды на 24,5%, а соответственно и объем собственных сточных вод.

- Мы заинтересованы в улучшении экологии Тольятти, поэтому реализуем долгосрочную комплексную программу, направленную на снижение воздействия на окружающую среду, - говорит главный инженер «СИБУР Тольятти» Евгений Котырев. - Мы исключаем источники выбросов, превращаем отходы в продукты, увеличиваем качество очистки сточных вод, занимаемся ресурсосбережением.

Еще одна инициатива химиков - экскурсии для жителей на предприятие. Каждый может увидеть, как производится каучук и осуществляется экологический мониторинг. На сегодняшний день «СИБУР Тольятти» - единственное предприятие северного промузла города, которое имеет утвержденную санитарно-защитную зону. И все результаты анализа проб воздуха публикует в открытом доступе в официальной группе предприятия в социальной сети ВКонтакте.