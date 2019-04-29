Мстители в Самаре: чем закончилась бы "война бесконечности" в локациях города на Волге

Сегодня в российских кинотеатрах стартовала одна из, пожалуй, самых ожидаемых премьер года. Пока что только счастливчики, успевшие урвать билеты на первые сеансы и сумевшие сбежать с работы и учебы, знают, чем закончилась вторая часть противостояния Таноса и оставшихся в живых Мстителей. Хотя нет, еще половина человечества тоже в курсе, ведь мировой прокат состоялся еще в прошлый четверг.

Мы же в ожидании сеанса, который откроет все тайны, пока решили представить, а чем бы закончился предыдущий фильм, если бы его действие происходило не в Нью-Йорке, а в Самаре в наши дни. Никаких спойлеров, мы уверены, что "Мстители.Финал" просто не о чем было бы снимать.

Если ты поднимаешь Тора с молотом, значит ли это, что ты достоин?Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Асгардский бог силен, но не слишком хитер. Его главное преимущество - волшебный молот, который может поднять только достойный. Пока Тор прыгает по крышам в условном Нью-Йорке или Вашингтоне, игра идет по правилам, но только представьте что гордого асгардца занесет в Зубчагу? Мы опасаемся, что здесь не будут разбираться, кто и чего достоин. В общем, велика вероятность, что Тор своего молота лишится, а значит, потеряет один из козырей и гордая команда Мстителей.

Ты можешь быть сколько угодно милым, но субботники же!Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Малыш Грут такой милый, что ему, кажется, ничего всерьез не может угрожать. Но занесла же его нелегкая в Самару в период субботников! В едином порыве благоустроить город, активисты не знают преград, не видят границ и уж точно не разбирают, чей тут посадочный материал! Если липа не идет к активисту, то активист эту липу (или инопланетное деревце) поймает, привьет и к пользе обществу приспособит. А у нас минус один герой.

Теперь глаз не алмаз, а углеродФото: Альберт ДЗЕНЬ

Клинт Бартон немного промахнулся с высадкой. Хотел занять пост стрелка-наблюдателя на самой высокой новостройке в центре, а попал чуть ниже. Что ж, после близкого знакомства с восхитительной продукцией на дне, у "Соколиного глаза" этот самый глаз уже точно не алмаз. Таносу остается только подхихикивать и не брать проштрафившегося Мстителя в расчет.

"Мне нравится эта планета!"Фото: Альберт ДЗЕНЬ

И кто же это оккупировал мусорные баки около ТЦ "Гудок"? Кажется на этой собаке что-то надето? Ах да, это же Ракета. Кажется, наш член команды Мстителей снова нашел себе более хлебное местечко. И он теперь глава стаи бродячих собак. Какие уж тут войны бесконечностей, когда тут так сытно и привольно?

У вас есть Халк, а у нас синие беретыФото: Альберт ДЗЕНЬ

- У нас есть Халк, - как-то заявил Локи Тони Старк, намекая на явное преимущество команды Мстителей. И правда, обидеть зеленую громадину, может быть, сможет каждый, не каждый сможет убежать. Но это все до тех пор, пока в Самаре доктор Беннер не встретил соперников себе по душе. Пара профилактических купаний в фонтане, и наша зеленая гора, кажется, готова учиться прыжкам с парашютом.

Просто не садись в эту машину... Ну вот!Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Ах, Наташа, Наташа. Последнее место, где стоило высаживаться одинокой и красивой девушке - ночная улица Победы. И уж тем более не стоит садиться в приветливо остановившуюся рядом машину. Что ж, Черная Вдова, может быть еще и увидимся... Но уже не в этой войне.

Что значит оказаться не в том месте и не в тот моментФото: Альберт ДЗЕНЬ

Совсем поблизости из портала выпрыгнул и Капитан Америка. Немного ошибся только со временем и попал в Сквер Родина прямо в разгар очередной коммунистической маевки. Серп и молот на груди и голова кругом от речей. Кэп, мы тебя теряем? Кэп, ты уже вступаешь в коммунисты?

Зато Мисс Потс будет довольнаФото: Альберт ДЗЕНЬ

Последняя надежда на Железного человека. Тони Старк уже не раз доказывал, что он способен на многое. Даже улетев в полностью разряженном костюме в Теннеси, он умудряется восстановить все и устроить всем злодеям конец света. Но что это? Почему на лице миллиардера и филантропа растерянность? Ну правильно, нельзя же было на Метале оставлять костюм без присмотра? Даже на минуту! Даже в людном месте! Эх, вот и ищи теперь детальки на складе металолома. А вот Таносу, кажется, уже никто не может противостоять.

Кажется, что-то не работает?Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Самый добрый титан-мизантроп уже близок к победе. Все его противники заняты своими делами, ему остается только удобно устроиться, щелкнуть пальцами... Еще раз щелкнуть... Потрясти перчатку и щелкнуть еще раз... Почему ничего не происходит? Видимо, не стоило покупать Перчатку Бесконечности на Кирыче, даже если глаза торговца казались настолько же честными, как взор бога Локи. Кажется, мы победили?

Увидеть, как развивалась история на самом деле, можно уже начиная с сегодняшнего дня во всех кинотеатрах Самары.