Хирургия против ожирения: как похудеть без силы воли

Правда такова: жирок, который организм древнего человека откладывал на случай неудачной охоты, продолжает откладываться и в XXI веке. Однако расходовать его не на что – отпала необходимость не только выслеживать мамонта, но даже ходить в магазин. Сегодня можно обеспечить себе обед, вовсе не вставая с дивана – просто заказав еду в службе доставки. Результат плачевный: в США, например, ожирением страдает 35,9% населения. Россия в списке «толстяков» на пятом месте – ожирением у нас может «похвастаться» 26,5%, то есть, каждый четвертый. А вот достаточной силой воли, чтобы отказаться от лишней булочки, обладают немногие. Людям, лишний вес которых доставляет уже не только эстетические неудобства, но и начинает угрожать жизни, помогает бариатрическая хирургия. Первая операция по резекции тонкой кишки пациенту, страдающему ожирением, была сделана в середине прошлого века в США.

- С этого времени началось бурное развитие бариатрической хирургии, направленной на борьбу с излишним весом и всеми сопутствующими заболеваниями, - рассказал заведующий хирургическим отделением клинического госпиталя ИДК, врач-хирург высшей категории Дмитрий Степанов. – В Самаре мы впервые провели эту операцию в 1998 году – то есть, у нас более чем 20-летний опыт в этой области. В 2000 году образовалась российская Ассоциация бариатрической хирургии, куда вошли около 15 врачей из Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга и Самары. На сегодняшний день известно более 50 вариантов бариатрических операций – некоторые из них уже ушли в историю. По большому счету, эта хирургия держится на двух китах – это рестрикция (уменьшение желудка, чтобы контролировать объем съедаемой пищи) и шунтирование (исключение из процесса пищеварения тонкой кишки, чтобы уменьшить всасывание жиров). Операции малоинвазивные, проводятся через проколы.

- Какие противопоказания могут помешать бариатрической операции?

- Чтобы решить, есть ли противопоказания, человека нужно обследовать, - ответил Дмитрий Степанов. – Необходимо оценить работу сердца, легких. Противопоказаниями к операции являются общее тяжелое состояние пациента. Можно прийти к бариатрическому хирургу с готовыми анализами, можно сделать их на месте. На базе клинического госпиталя ИДК работает единственный в Самарской области Центр бариатрической хирургии. Здесь реализуется полный цикл: мы можем быстро и качественно обследовать человека, провести предоперационное обследование, операцию, выхаживание, а затем – наблюдение в течение всего периода похудения.

- Как отличить морбидное ожирение от обычного и понять, что нужно принимать какие-то радикальные меры?

- У нас есть основной показатель – индекс массы тела, - говорит врач-хирург клинического госпиталя ИДК Павел Степанов. – Это отношение веса к росту в метрах (например, 1,76 м), возведенному в квадрат. Индекс от 18 до 25 считается нормой, от 25 до 30 – избыточная масса тела, от 30 до 40 и выше – ожирение. Показания к бариатрической операции определяются в зависимости от степени ожирения – она показана людям, чей индекс превышает показатель 40. Пациентам, у которых на фоне ожирения развились сопутствующие заболевания, – артериальная гипертензия, болезни суставов, диабет II типа, социально-психологические расстройства – операцию назначают с индексом от 35.

- Операция по уменьшению желудка – довольно радикальный шаг для уменьшения веса. Есть ли гарантия, что лишний вес не вернется?

- Сегодня считается, что бариатрические операции – самый надежный метод борьбы с весом, - говорит Дмитрий Степанов. – Операция делается раз в жизни, последующий набор веса наблюдается в очень небольшом проценте случаев. После операций по рукавной гастропластике по статистике около 3-5% пациентов могут продолжать набирать вес. После более сложных операций, включающих, кроме резекции желудка, шунтирование тонкой кишки, могут впоследствии набрать вес не более 1% людей.

- У меня плавающий вес 104-108 кг, рост 180 см, мне 32 года. Диета и физкультура не помогают похудеть, может быть, задуматься об «ушивании» желудка?

- Получается, что ваш индекс массы тела варьируется от 32 до 35 – чтобы узнать, нужна ли операция, необходимо показаться специалисту, - поясняет Дмитрий Степанов. – Чем моложе пациент, тем лучше результат, 32 года – хороший возраст для операции. Очень часто люди тянут до последнего и приходят к нам со множеством сопутствующих патологий, из-за которых мы далеко не всегда можем взять пациента на операцию. Мы делаем операции людям в возрасте от 18 до 60 лет.

- Скажите, сколько времени потребуется на реабилитацию после бариатрической операции?

- Поскольку операция лапароскопическая, через два часа после нее человек уже встает, - рассказал Дмитрий Юрьевич. – На вторые сутки пациент спокойно гуляет, на третьи-четвертые отпускаем его домой. Обычно через неделю пациент уже может выходить на работу. После операции каждый месяц он будет терять 10 кг веса – это средний показатель. Например, пациент, которому мы сделали операцию 11 месяцев назад, похудел на 102 кг – изначально он весил около 200 кг. Активная фаза снижения веса длится от года до двух. К концу первого года пациент должен потерять 75% от избыточной массы тела. Высчитать свой идеальный вес просто: рост умножить на 0,7 и вычесть 50. Остальное – избыточная масса.

- Много ли после операции придется терпеть ограничений?

- Ограничения такие же, как после любой операции на желудке, - рассказал Павел Степанов. – Поначалу около полутора-двух месяцев пища должна быть протертой. Объем пищи после продольной резекции желудка тоже ограничен – разовый прием в первое время должен составлять не больше 50 мл. Промежуток между приемом еды и питья будет составлять 30-40 минут – запить по привычке еду стаканом чая не получится. Со временем объем пищи будет увеличиваться до 200 мл за прием. Больше и не нужно – чтобы насытится, мы полностью заполняем желудок. Растянутый желудок требует больше пищи, скорректированный – гораздо меньше. К тому же в области дна желудка, которую мы убираем, есть зона, которая продуцирует так называемый «гормон голода». Убираем зону – убираем чувство голода, поэтому большинство людей после операции едят, потому что нужно, а не потому что хочется. Желудок требует ровно столько, сколько нужно – пять приемов пищи понемногу. Причем, не нужно больше отказывать себе в конфетах и пирожных – есть можно все что угодно, главное – соблюдать объем. Наблюдаемые в течение года после операции люди говорят, что они чувствуют себя очень комфортно.

- Сопровождается ли бариатрическая операция пластической хирургией?

- Пластические операции проводятся не сразу, - говорит Дмитрий Степанов. – В течение первого года идет активное снижение веса, и уже после того как вес будет стабильным на протяжении полугода, можно убрать «фартук» и т.д. Сразу делать косметологические операции не имеет смысла, иначе, по мере снижения веса, придется их повторять несколько раз.

Если остались вопросы, обращайтесь за консультациями к специалистам Клинического госпиталя ИДК и будьте здоровы!

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