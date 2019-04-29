Нечестная экономия: хотел платить меньше и… остался без света

Энергетики уверяют: безучетное и бездоговорное потребление электричества – это не просто воровство. Это воровство опасное. Борьба с нарушителями - способ защитить добросовестных потребителей от возможного ущерба. Поэтому контролеры АО «ССК» работу по выявлению любителей сэкономить за счет других ведут регулярно. В одном из таких рейдов побывала и корреспондент «Комсомолки».

Сэкономить не вышло

Улица Скляренков в Октябрьском районе Самары. Не центр города, конечно, но место бойкое. Многоэтажные новостройки, сетевые магазины и даже гостиницы. Одна из них и стала объектом внимания энергетиков. Трехэтажный отель, на первом этаже – популярная среди владельцев машин микрорайона автомойка. Туда участники внепланового рейда и направляются. Встречают нас дружелюбно. Руслан, владелец автомойки, не хозяин – он арендатор, даже субарендатор. Он уверен: неприятности ему не грозят, ведь он исправно платит по счетам. Но договор на электроснабжение предъявить не может – документ находится в сейфе у собственника. Минут 40 ждем человека, который сможет открыть его. Наконец, приезжает представитель собственника, Алексей. Начальник отдела контроля учета самарских электрических сетей АО «ССК» Евгений Воронков представляется и объясняет, что проверка проводится на основании постановления правительства 442 от 14 мая 2012 года. Алексей показывает копию (оригинал все в том же недоступном сейфе) договора. Казалось бы, все в порядке. Но… маленький нюанс: гарантирующий поставщик заключал договор не с юридическим лицом, а с физическим. Это значит, что большая гостиница и автомойка платят за электричество по бытовому тарифу, как будто бы на этом месте находится частный дом или квартира. Но ведь объемы потребления у автомойки и гостиницы не сравнить с бытовыми. На разнице тарифов владелец объекта, видимо, и хотел сэкономить. Не вышло.

Монтер обрезал провода

Итог рейда закономерный и, увы, неизбежный: и отель, и сауна для авто остались без света.

- В ходе проверки выяснилось, что договор энергоснабжения с юридическим лицом отсутствует. Был составлен акт бездоговорного потребления электроэнергии. Представитель потребителя ознакомился с этим актом и подписал его. В соответствии с действующим законодательством при выявлении фактов бездоговорного потребления сетевая компания обязана ограничить электроснабжение, - констатирует Евгений Воронков.

Сказано – сделано. Вернее, отрезано. Провода, ведущие к гостинице и мойке, были отсоединены от сетей ССК. Правда, не сразу – энергетики дали время, чтобы машины, которые уже находились «в душе», уехали чистыми. В общем, процедура получилась не быстрая.

Теперь собственник должен перезаключить договор и заплатить за потребленную, а фактически украденную, энергию. Только после этого гостиница и мойка вновь заработают. Стоит понимать, что хищение электроэнергии наносит не только финансовый ущерб.

- Если договор бытовой, а по факту работает предприниматель, значительно увеличивается нагрузка на сети. Тем самым увеличивается износ оборудования, а его эксплуатационные возможности уменьшаются. И второй момент: такие действия понижают объем электроэнергии, который должен доходить до потребителя. Как следствие - аварийные ситуации и прямые отключения. В результате страдают законопослушные жильцы, исправно оплачивающие счета, - объясняет Воронков.

Такие нарушения - не редкость. Только в первом квартале 2019 года контролеры ССК провели почти 11 тысяч проверок по всей Самарской области. Было выявлено 90 фактов бездоговорного потребления на сумму 17 миллионов рублей. По объему это более трех тысяч мегаватт-часов – примерно столько электроэнергии потребляет целый муниципальный район Приволжский. Львиная доля нарушений приходится, конечно, на губернскую столицу - за первый квартал 2019 года было составлено 69 актов по фактам бездоговорного потребления электроэнергии объемом 700 мегаватт-часов на сумму 4,8 миллионов рублей. Кроме того, в этом году уже выявлено 37 фактов безучетного потребления в объеме 400 мегаватт-часов. Этой энергии достаточно, чтобы обеспечить работу большого торгового центра…

Если вам известно о фактах воровства электроэнергии – безучетного или бездоговорного потребления - звоните по телефону (846) 342-59-93