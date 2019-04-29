"Лохотроны для доверчивых": в Самаре бизнесмен открыл несколько псевдо-клиник, в которых разводили клиентов на деньги

Жертвы пенсионного возраста

Самарские правоохранители продолжают разбираться в хитросплетениях случаев, когда мошенники под видом медицинских работников обманывали местных жителей. В центре внимания сотрудники клиники "Александрия" на улице Полевой, 71 и, в частности, их руководитель Александр Чистяков. Теперь его считают создателем целого преступного сообщества.

Чистяков попал в поле зрения силовиков весной прошлого года. Сначала про его клинику "Александрия", которую в социальных сетях охарактеризовали как "Лохотрон с Полевой, 71, он же Пушкина, 229", показали в программе "Ревизорро.Медицинно". Телевизионщики сообщили, что там обманывают людей. Информация подтвердилась - Александра Чистякова, его супругу Надежду и других лже-врачей задержали при поддержке СОБРа. В офисе провели обыски.

- По документам эта клиника скорее являлась салоном красоты, но это не мешало ей рекламировать услуги врачей, ставить диагнозы и брать деньги за лечение – в кредит. Ущерб полиция оценила в 1,3 млн рублей – в деле более 40 пострадавших, в основном – люди пенсионного возраста, - рассказывали "КП-Самара" полицейские. - Почти каждый второй клиент уходил из клиники с кредитным договором. Разводить людей на деньги сотрудникам помогали четкие инструкции: бумаги с указаниями нашли при обыске. Там написано, как помешать клиенту пообщаться с родственниками, как вовремя заключить договор.

Сотни жалоб

Именно пенсионеры были "целевой аудиторией" Чистякова и компании. Им предлагали обследоваться по акции, предлагали заполнить анкету - совершенно бесплатно. Потом по результатам тестирования внезапно выяснялось, что у человека серьезные проблемы, но именно в "Александрии" есть браслеты, улучшающие кровообращение; аппарат, который может проверить волосы на наличие грибка, и т.п.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/641468" frameborder="0"></iframe> В Самаре задержали директора и сотрудницу частной клиники "Александрия".

Действовали злоумышленники как минимум с апреля 2016 года. Название компании периодически меняли - видимо, для прикрытия. Кроме "Александрии" на Полевой, 71 или на Пушкина, 229 - адрес тоже переписывали в документах, хотя речь идет об одном и том же здании - функционировали "Центр красоты и здоровья", "Экобар" , "Планета красоты", "Худеем вместе" и другие.

Оператором "Александрии" выступало ООО "Голда". На него, согласно базе судебных и нормативных актов РФ sudact.ru, подано 146 жалоб в различные суды города. Большая часть из них удовлетворена.

Расследование близится к финалу

В клинике "Александрия" людей разводили на больнице кредиты, придумывая им болезниФото: скрин с видео

В ходе расследования следователи ГСУ выяснили, что у Чистякова был еще один незаконный медицинский проект - клиника Onega на Самарской, 267. Схема похожа на ту, что на Полевой. Женщинам предлагали пройти оздоровительные процедуры на специальном оборудовании, на самом деле для этого не предназначенном. Среди потерпевших - 5 местных жительниц, ущерб - более миллиона рублей.

По указанным фактам были заведены дела по статьям "Мошенничество в особо крупном размере". Теперь Чистякову вменяют статью 210 УК РФ - "Организация преступного сообщества". Группа его помощников проходит по делу в качестве "участников ОПС".

- По статье 210 УК РФ следствие еще идет, но уже близится к завершению. После утверждения обвинительного заключения дело передадут в суд, - сообщили корреспонденту "Комсомолки" в прокуратуре региона.

Александр Чистяков находится в СИЗО. Он несколько раз пытался обжаловать эту меру пресечения, ссылаясь на безработную жену и детей, но в суде ему отказывали. Расследование продолжается.

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