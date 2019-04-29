Появилась информация, какие дороги отремонтируют в Тольятти в 2019 году. Всего в списке больше 17 километров дорог местного значения, сообщает администрация города Тольятти. 15 дорог приведут в порядок благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги".

Один из самых долгожданных проектов - это строительство дороги, которая станет продолжением улицы Офицерская. На это выделят больше 700 млн рублей.

Шесть участков дороги отремонтируют в Автозаводском районе. Это участки улицы Тополиная (от Южного шоссе до ул. 70 лет Октября), Ворошилова (от Кольцевой развязки по ул. Свердлова до Ленинского проспекта), улицы Юбилейная (от Дзержинского до Свердлова), проезд Служебный (от ул. Коммунальной до ул. Вокзальной), ул. Фермерская до границы с Тольятти, около села Подстепки и ул. Полякова от ул. Вокзальной до ул. Коммунальной.

Еще ремонт нескольких участков пройдет в Центральном районе.

- улица Ленинградская, от Карла-Маркса до ул. Голосова,

- улица Индустриальная (от ул. Комсомольской до здания №1),

- Автозаводское шоссе ( от бульвара 50 лет Октября до Южного шоссе,)

- проезд около Думы Тольятти западнее Центральной площади,

- проезд от ул. Садовой до ул. Жилина,

- участок от ул. Голосова до ул. Родины по ул. Баныкина.

В Комсомольском районе отремонтируют три улицы: улицу Есенина от Чайкиной до Коммунистической, улицу Чайкиной (от Есенина до Ярославской) и улицу Ярославскую от Коммунистической до Громова.

Эти ремонтные работы позволят снизить аварийность, в то же время на тольяттинских дорогах поставят новые светоформы и остановки, дорожные знаки, нанесут дорожную разметку и установят пешеходные ограждения.

Еще семь участков автодорог отремонтируют в рамках контрактов жизненного цикла, при этом компания, которая сделает ремонт, будет обслуживать участок в течение трех лет.

Следить за качеством ремонта будет группа общественного контроля. В частности, активисты будут проводить визуальный осмотр дорожного полотна.