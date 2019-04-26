Привлекательные ставки по кредитам и рефинансированию: банк «Открытие» укрепил позиции и предлагает широкую линейку услуг

Об итогах работы объединенного банка «Открытия» за минувший год и первый квартал 2019 года, а также о планах по развитию в пресс-центре «КП-Самара» рассказал президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и управляющая банком «Открытие» в Самарской области Зарина Плукчи.

Успехи минувшего года

С 1 января этого года Бинбанк вошел в состав банка «Открытие». В конце апреля заканчивается ребрендинг офисов, банкоматов объединенной сети. Результаты санации видны уже в первом квартале работы объединенного банка.

- К середине апреля наши активы составляют почти два триллиона рублей. Объединенный банк открытие сейчас - это банк, который собрал весь профильный банковский бизнес и одновременно холдинговая структура группы «Открытие». Акционер банка на 100% Банк России. По итогам прошлого года объеденный банк заработал 34 миллиарда рублей. Сейчас регулятивный капитал группы составляет около 400 миллиардов рублей, банка - примерно 325 миллиардов рублей. У нас очень высокая достаточность капитала, что позволяет обеспечить рост дополнительных активов и владеть дополнительными финансовыми активами, - подчеркнул Михаил Задорнов.

От страхования до пенсионного фонда

Финансовая корпорация «Открытие» сформировала полную линейку финансовых продуктов, в том числе брокерские услуги, факторинг, лизинг, группе «Открытие» принадлежит и 96% акций платежной системы «Таможенная карта». Также объединению принадлежат «Росгосстрах», «Росгосстрах банк» и пенсионный фонд «Открытие».

- Пенсионный фонд «Открытие» - это результат объединения трех негосударственных пенсионных фондов группы. Сейчас его активы составляют 570 миллиардов рублей. В нем свои негосударственные пенсии накапливают или уже получают порядка 7,8 миллиона человека. Это примерно 20% негосударственного пенсионного обеспечения России, - отметил президент-председатель правления банка «Открытие»

Для предпринимателей ФК «Открытие» предлагает онлайн-банк «Точка». Ежемесячно свои счета ему доверяют около 14 тысяч малых предприятий.

В марте ФК «Открытие» завершала формирование банка непрофильных активов. Все они теперь в банке «Траст». Этим мы отделили банковский и финансовый бизнес от непрофильных активов.

Благодаря всему этому сейчас «ФК Открытие» - 5-й банк по капиталу и размеру сети в стране и 6-ой по размеру активов.

- Мы не стараемся наращивать офисную сетку, потому что сейчас большинство операций можно проводить онлайн. Банк представлен в 69 регионах страны, к концу года будет 72 регионах. У нас обслуживается 2,7 миллионов физических лиц, 200 тыс. юридических лиц, - рассказал Михаил Задорнов. - По завершению этой работы рейтинговые агентства как российские инспектора, так и агенство «Мудис» сразу на две ступени подняли наши рейтинги. Сейчас банк может участвовать во всех государственных программах со всеми государственными организациями. Мы полностью соблюдаем все нормативы центрального банка. Нам не надо никаких исключений, которые были в прошлом году.

Президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Первый квартал – задел на весь год

Сейчас «Открытие» наращивает свои позиции. Только за первый квартал 2019 года банк увеличил кредитный портфель на 8%.

-Мы заработали по российским стандартам отчетности 18 миллиардов рублей чистой прибыли в первом квартале 2019 года. Что выше наших ожиданий. Рост клиентской базы, доходов, кредитного портфеля - залог того, что это рывок в бизнесе в 2019 году вполне реалистичен, - заключил Михаил Задорнов.

Расширение сети в Самарской области

Нашем регионе «Открытие» представлено девятью отделениями в Самаре и Тольятти. Активно развивается сеть банкоматов банка не только в крупных городах. «Открытие» работает с физическими лицами, а также планирует реализацию совместных инфраструктурных проектов с администрациями городов, которые могут стать часть федеральных проектов. В планах банка также участие в рамках государственно-частного партнерства в социальной сфере.

- Драйвером роста и ключевым направлением, которым мы занимались в конце прошлого года и начале этого - кредитование физических и юридических лиц. Мы предлагаем выгодные процентные ставки по потребительским кредитам и рефинансированию потребительских кредитов, взятых в сторонних банках. Сейчас мы видим интерес к этим продуктам, - сообщила управляющая банком «Открытие» в Самарской области Зарина Плукчи. - По сравнению с аналогичным периодом прошлого года мы удвоили свой кредитный портфель как розничного, так и корпоративного бизнеса.

Управляющая банком «Открытие» в Самарской области Зарина Плукчи.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Для «Открытия» корпоративный бизнес - одно из ключевых направлений деятельности. Неспроста в Тольятти был открыт центр малого среднего бизнеса «ФК Открытие».

- Что касается крупного инвестиционного бизнеса - мы будем выходить на кредитование национальных проектов. Одно из ключевых направлений - проектное финансирование стройки. Мы работаем по открытию эскроу счетов. А также предлагаем полный цикл обслуживания для застройщиков, – заявила Зарина Плукчи.