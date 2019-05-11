Выросла из «Дома-2»: после выступления в Самаре Ольга Бузова может открыть собственное телешоу

10 мая, в одном из самарских ресторанов прошел концерт Ольги Бузовой. А накануне поп-дива рассказала и показала, как ее встретил город на Волге. В аэропорту певицу встречали на шикарном «Роллс-Ройсе», а 33-летняя певица получила нескольку букетов.

- Самара встретила шикарной, солнечной погодой, прекрасными букетами цветов, -написала Бузова в своем Instagram. - Про сопровождение вообще молчу.

buzova86 Самара встретила шикарной, солнечной погодой, прекрасными букетами цветов про сопровождение вообще молчу Встречаемся сегодня в Максимилианс жду всееех

Потом кумир миллионов поехала в ресторанный комплекс под Самарой. Там ее встретили с хлебом и солью и песнями под балалайку. На гостевом шато было написано «Дом-3». Видимо, это отсылка к телевизионной стройке «Дом-2», которую Ольга Бузова ведет уже много лет.

- Вы видели, в каком восторге Оля осталась от такого «Дома-3»? Я уверен, это не просто так. Она наверняка откроет свое шоу. Может быть, так и назовет – «Дом-3». Хватит уже ей быть на «Доме-2», она из него выросла, - пишут многочисленные поклонники телеведущей.

buzova86 Какая шикарная встреча на земле Поволжской Спасибо большое за такой приём #моилюдивсегдасомной

Ольга Бузова действительно эмоционально отреагировала на такую встречу. Она станцевала и спела под народные мотивы. Понравился диве и каравай. Она воскликнула: «Тепленький!».

После этого певица отправилась кататься по Волге на катере. Она выложила в Instagram многочисленные фото и видео с видами волжского заката. Девушка даже станцевала на фоне Волги.

buzova86 В моём пульсе бьются ритмы ... #АтоМы One life

- Спасибо, что я родилась в России, - отметила восхищенная приемом Бузова. - Такое счастье, что я могу ездить по нашим городам, каждый регион особенный, со своими достопримечательностями. Сегодня я в Самаре! Слов нет! Такая невероятная встреча! Я горжусь своей страной! Самые добрые, настоящие и искренние люди!