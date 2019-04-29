Чуть не погибли в сгоревшем УВД и спасали людей на хлебных грузовиках: ветераны МЧС Самары о страхах, долге и наградах

Пятый караул

Спасать жизни можно по-разному. Для большинства людей сотрудники МЧС - это те, кто идет в огонь и выносит из него людей. Но мало кто задумывается, что за ними есть те, чья поддержка дает им силы.

Пятый караул (прим. - в каждой части МЧС 4-е караула, которые работают посменно) - так называли и называют кадровую службу МЧС. Лариса Маркина руководитель ветеранской организации 3 отряда МЧС России по Самарской области проработала в ней больше 20-ти лет, с 1993 года, младшим инспектором группы кадров Пожарно-спасательной части №1 на Чернореченской, 55.

Оттуда провожали своих ребят на страшные пожары, ждали, переживали, встречали, кормили бутербродами и отпаивали горячим чаем. Были и коллегами, и психологами, и почти как мамы, хранительницы домашнего очага.

Лариса Маркова для пожарных и кадровик, и психолог и почти как мама

- И личные проблемы обсуждали, и рабочие. Ребятам ведь с такими страхами сталкиваются. Морально не каждый выдержит, - говорит Лариса Маркова. - Без эмоциональной поддержки никак. Были и такие кто ломались. В 1997 году парень у нас один работал. Так он через сутки после пожара с погибшими начал в части лунный камень искать. Скрепя сердце вызвали медиков. Со службы его, конечно уволили. Но это случай единичный.

Как отмечает Лариса Маркина, пожарные - одна большая семья. Вместе с проблемами и потрясениями справляться гораздо легче.

Поехали домой!

Дом - только так и никак иначе Лариса Гавриловна и ее коллеги называют первую пожарную часть.

"Поехали домой!". Именно эта фраза стала спасительной для Ларисы Марковой 10 февраля 1999 года, когда в Самаре произошла одна из самых страшных трагедий за всю историю города - пожар в здании областного УВД.

- Только благодаря нашему водителю я не попала в это огниво. Мне в тот день надо было заехать в УВД, подать документы в пенсионный отдел. Это был приемный день. Потом надо было бы ждать еще неделю, - рассказывает Лариса Гавриловна. - Я в тот день так устала. Мы с начальником решили оборудовать в части комнату эмоциональной разгрузки для личного состава. В пятой колонии на Кряжу была такая комната, лучшая в России. И почти весь день я провела там, изучая пример. На обратном пути как раз собиралась заехать в УВД. А водитель смотрит на меня и говорит: "Лариса Гавриловна, вы так устали. Поехали домой". Когда мы проезжали мимо УВД, он надавил на газ и мы пролетели его. Я даже сильно и не ругалась. А когда мы приехали в часть, прошел сигнал о пожаре.

Родную пожарную часть №1 называют только домом

Первая мысль - учения. Но в шесть часов вечера в УВД? А потом стало понятно - настоящий пожар. Сначала дали третий класс, потом четвертый. Как вспоминает Лариса Гавриловна, все четыре караула были в части. Ребята работали по 3 - 4 часа там, возвращались, им на смену уезжали другие. Многие там на пожаре сталкивали со сложнейшим выбором.

- Водитель наш, Женя Соловьев, поднимал лестницу и в окне горящего здания на третьем видел свою жену и тещу. Они там работали в пенсионном отеле. Но у него был приказ эвакуировать людей с пятого этажа. И он выполнял приказ, видя, что в опасности его близкие. К счастью их спасли, только узнал он об этом гораздо позже.

По воспоминаниям самих пожарных самое страшное было даже не тушение, а разборы завалов.

Холодок по спине

Тушить огонь умели, это была работа. На пожаре в УВД все делали технично, с холодной головой. А вот потом.. Сердце останавливалось от картин, всплывающих в голове при виде обгоревших тел.

Александр Горудчиков хранит награду от президента

Бывалого военного, прошедшего Монголию, пустыню Гоби, собиравшегося в Афганистан, в то время помощника начальника караула, Александра Горудчикова увиденное просто шокировало.

- Я нашел между вторым и первым этажом два женских тела. Понять, что это девушки можно было только по тоненьким часам и цепочках на запястьях. И у одной из них было в руках полотенце. Я развернул его и увидел удостоверение личности. И сразу представил, как девчонки закрывали этим полотенцем дыхательные пути. Шли вниз и попали в ловушку: везде дым, огонь, на окнах решетки. Когда поняли, что это конец, одна из девушек в полотенце завернула удостоверение, чтобы ее могли опознать после смерти, - вспоминает Александр Горудчиков.

Сам он тогда, тоже оказался на волосок от гибели.

- Там же все перекрытия сгорели, остались одни стены. Кто-то с внешней стороны здания прислонил лестницу, а с внутренней с пятого этажа из-за этого рухнула чугунная батарея и прямо в сантиметрах от меня. Такой холодок по спине пробежал, - продолжает Александр Александрович.

Такие пожары, когда кого-то не спасли, по его словам, к сожалению, запоминаются лучше, чем успехи. Правда про некоторые напоминают награды.

Выручили хлебные грузовики

Слева на пиджаке две медали. Для Александра Горудчикова каждая имеет свое значение. Одна еще со времен военной службы. Кстати, свой первый пожар он потушил именно тогда. Загорелась радиостанция на базе ЗИЛа, бензобак.

- Хорошо что он был полный, не было опасности взрыва. Я это знал, поэтому подбежал, снял бушлат, им сбил огонь. Накинул бушлат на бак. Так и потушил свой первый крупный пожар. Но он конечно, не сравнится с теми, что я видел потом, - рассказал Александр Горудчиков.

Другая медаль как раз за такой пожар. Она особенно ценная, присвоенная указом президента Владимира Путина "За спасение погибавших".

- 23 июля 2001 года. Мы возвращались с пожара в 5 утра. И увидели дым. Это был пожар в двухэтажном деревянном бараке на Революционной, 82. Один вход, деревянная лестница, деревянные перекрытия. Время было 5 утра. Все люди спали. А там в коридорах куча вещей, коляски, доски. Это тоже все быстро загоралась. Через коридор люди эвакуироваться не могли, через окна на первом этаже тоже - решетки.

Помогла смекалка.

- Я отправил товарища на Революционную останавливать грузовые машины и пригонять их к бараку. Чтобы они с первых этажей тросами вырывали решетки, и также на них можно было эвакуировать людей со второго этажа. А так как было пять утра, из грузовиков только хлебовозы ездили. Вот они нас и выручили, - рассказал Александр Горудчиков.

Эвакуировали тогда несколько десятков людей. Все остались живы. Для такого крупного пожара, еще и ранним утром, это было удивительно. Статистика тех лет показывала, что в таких пожарах, как правило были 4 - 5 погибших, а в том - ни одного.

- Я бы и забыл про это. Уже уволился со службы. Но тут меня вызывают, говорят приезжай за наградой. Приятно, конечно, но мы просто выполняли свою работу.

Сейчас Лариса Маркова и Александр Горудчиков активно занимаются общественной деятельностью в рамках ветеранского движения МЧС. Делятся опытом с молодым поколением, заботятся и отдают должный почет старшим ветеранам службы.