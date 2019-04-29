В Самаре ребенок спасся от пожара, забравшись на кондиционер за окном 8 этажа
В Самаре языки пламени в квартире заставили маленького мальчика искать спасение на узкой полоске кондиционера. Пожар произошел днем в понедельник, 29 апреля, как раз тогда, когда ребенок пришел из школы, а родители еще не успели вернуться с работы. Загорелась квартира в десятиэтажке на улице Стара-Загоры. Что стало причиной пожара – неизвестно.
- Мальчик был дома один. Пожар был очень сильным, языки пламени вырывались из окон балкона. Ребенку ничего не оставалось, как вылезти из окна и сесть за кондиционер, вжавшись в стену. Мы очень боялись, что кондиционер не выдержит, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» очевидец произошедшего Анастасия.
В Самаре на пожаре из многоэтажки спасли ребенка.
К месту происшествия тут же приехали пожарные – 11 машин. Кто-то из очевидцев позвонил родителям. В это время мальчик – почти голый – сидел на высоте восьмого этажа.
Спасли ребенка пожарные, которые приехали на вызов.Фото: Предоставлено "КП"
Спасать ребенка в задымленный подъезд бросились отец и пожарные. Сначала сотрудники МЧС собирались поднять до мальчика лестницу, однако она застряла в ветках дерева под окнами. Из-за этого пожарным пришлось вручную освобождать лестницу.
Папа мальчика открыл дверь и впустил спасателей. Один из них ринулся на кухню и втащил ребенка внутрь. Мальчика тут же отнесли к карете «скорой помощи».
- Родители приехали вместе с пожарными. Слава богу, ребенок здоров, только напуган, - рассказывает Анастасия. – Он сейчас сидит в машине «скорой», закутанный в одеяло, и пьет чай.
Уже известно, что огонь распространился на 10 метров. Была угроза, что пламя перекинется на квартиры этажами выше, однако пожарные сработали быстро. Но самое главное – они успели спасти ребенка.
Пламя уже потушили.
Сейчас огнеборцы поливают пожарище водой – чтобы огонь снова не вспыхнул. А эксперты выясняют, что же все-таки стало причиной возгорания.
ИСТОЧНИК KP.RU