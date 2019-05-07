2019-05-06T22:29:14+03:00
Спорт

Ливерпуль - Барселона 7 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги чемпионов по футболу

Футбол, матч Ливерпуль - Барселона 7 мая 2019 года, прямая онлайн-трансляция игры. Состав команд, прогнозы букмекеров на полуфинал Лиги чемпионов на Энфилде
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Это будет интересное противостояние. Фото: твиттер БарселоныЭто будет интересное противостояние. Фото: твиттер Барселоны
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Лига Чемпионов возвращается и первый ответный матч полуфинала сыграют Ливерпуль и Барселона на стадионе Энфилд в Англии. Дома каталонцы забили гостям три безответных мяча и теперь "красным" предстоит очень постараться, чтобы снова вернуть себе возможность побиться за главный европейский титул. Получится ли? Увидим уже в 22.00 по мск в прямой онлайн трансляции матча Ливерпуль - Барселона 7 мая 2019.

Чего ждать от этого матча? Точно интересного и разнообразного футбола. У ворот не отсидятся ни та, ни другая команда. У "Барселоны" есть резон пробовать на прочность Алиссона: любой забитый мяч умножается на два. "Ливерпуль" вообще должен забивать, иначе даже смысла нет начинать эту игру. Несмотря на кадровые проблемы (7 мая на Энфилде скорее всего не сыграют Салах и Фирмино), дружина Клоппа будет бороться до конца.

Это противостояние интересно еще и благодаря Суаресу - в прошлом поединке он забил мяч в ворота своего бывшего клуба и некоторые его противники не одобрили празднования. Хотя с момента, когда Суарес играл в английской лиге, прошли годы. Девятый номер каталонцев и в этот раз не скрывает, что хочет забить. Но отмечает, что к противнику в команде относятся очень осторожно и с уважением. И все понимают: даже с таким хорошим начальным результатом нужно быть очень осторожными.

У "Ливерпуля" не самый простой календарь: за последние шесть дней они сыграли три матча, причем сложнейших, не как "Барселона", выставившая свой резервный состав на матч с "Сельтой". Каталонцы уже практически решили все задачи и в домашнем чемпионате, и в Кубке, англичане этим похвастаться не могут. Тем ценнее для них домашняя игра с лидерами Ла Лиги и тем больше шансов показать болельщикам класс и не расстроить их.

Главным судьей матча Ливерпуль - Барселона 7 мая 2019 года станет Джюнейт Чакыр. Турецкий арбитр славится жесткостью в решениях и наверняка он не станет пренебрегать возможностями VAR, так что нас ждет нервный и интересный футбол.

Статистика личных встреч Ливерпуль - Барселона:

Команды встречались между собой 10 раз. Четыре раза выигрывал Ливерпуль, трижды - Барселона. В 2016 году "красные" разгромили сине-гранатовых на товарищеском Международном кубке чемпионов со счетом 4:0. Барса ответила англичанам уже в 2019 году, забив три безответных мяча в первом матче полуфинала Лиги Чемпионов.

Прямая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Барселона 7 мая 2019 года начнется в 22.00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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