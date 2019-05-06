Перекрытие дорог на 9 мая 2019 года в Самаре: список, схема перекрытия во время Парада Победы

Стало известно, какие дороги перекроют на 9 мая 2019 в Самаре во время Парада Победы. Ограничение движения связано с проведением праздничных мероприятий, а также с необходимостью отогнать на место задействованную в параде и развлекательных мероприятиях после него технику. Узнали, какой будет схема перекрытия, и по каким дорогам нельзя будет проехать на 9 мая 2019.

Часть улиц перекроют уже, 6, 7 и 8 мая.

С 20:00 6 мая до 24:00 9 мая перекроют участок улицы Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской.

С 8:00 до 14:00 7 мая нельзя будет проехать по улицам:

Чапаевской от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской,

Некрасовской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской,

Льва Толстого от ул. Галактионовской до ул. Фрунзе,

Красноармейской от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева,

Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева,

Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева,

Куйбышева от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской,

Фрунзе от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской,

Молодогвардейской от ул. Некрасовской до ул. Льва Толстого и от ул. Вилоновской до ул. Полевой,

Полевой от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта,

Волжскому проспекту от ул. Вилоновской до ул. Полевой.

Кроме того, 8 мая с 9:00 до 14:00 нельзя будет проехать по улице Молодогвардейской от Ярмарочной до Маяковского.

Полный список перекрытия улиц 9 мая 2019 года

С 20:00 8 мая до 24:00 9 мая – перекроют улицы Красноармейскую от Галактионовской до Фрунзе и Вилоновскую от Галактионовской до Фрунзе.

С 22:00 8 мая до 15:00 9 мая – Высоцкого от Галактионовской до Молодогвардейской; Некрасовскую от Галактионовской до Чапаевской; Молодогвардейскую от Ленинградской до Льва Толстого.

С 22:00 8 мая до 6:00 10 мая – Лесную от Осипенко до Северо-Восточной магистрали.

С 6:00 до 24:00 9 мая – Шостаковича от Чапаевской до Куйбышева; Фрунзе от Красноармейской до Вилоновской.

С 6:00 до 15:00 9 мая:

- Галактионовскую от улицы Высоцкого до Ульяновской,

- Молодогвардейскую от Вилоновской до Полевой,

- Чапаевскую от улицы Льва Толстого до Красноармейской,

- Ульяновскую от Галактионовской до ул. Чапаевской,

- Студенческий переулок от улицы Галактионовской до Чапаевской,

- Маяковского от Галактионовской до Волжского проспекта,

- Полевую от Галактионовской до Волжского проспекта,

- Куйбышева от Красноармейской до Вилоновской,

- Волжский проспект от Вилоновской до улицы Осипенко.

С 6:00 до 16:00 9 мая перекроют и участок улицы Галактионовской от Студенческого переулка до Ленинградской.

С 19:00 до 24:00 9 мая нельзя будет проехать по улице Максима Горького от Красноармейской до Вилоновской, а также по улице Вилоновской от улицы Максима Горького до Волжского проспекта.

С 16:00 9 мая до 1:00 10 мая закроют улицу Галактионовскую от Красноармейской до Вилоновской.

Схема перекрытия дорог.Фото: Яндекс. Карты

Где нельзя парковать машину?

Половину мая – до 16 числа останавливаться или парковать свою машину запретят на площади Куйбышева. Запрет будет действовать 24:00 16 мая 2019.

Кроме того, с 8:00 до 14:00 7 мая останавливаться и парковаться будет запрещено на следующих участках улиц:

- Чапаевской от улицы Льва Толстого до улицы Красноармейской,

- Некрасовской от Галактионовской до Чапаевской,

- Льва Толстого от Галактионовской до улицы Фрунзе

- Красноармейской от Галактионовской до улицы Куйбышева,

- Шостаковича от Чапаевской до улицы Куйбышева,

- Вилоновской от Галактионовской до улицы Куйбышева,

- Куйбышева от Красноармейской до Вилоновской,

- Фрунзе от улицы Льва Толстого до Вилоновской,

- Молодогвардейской от улицы Некрасовской до улицы Льва Толстого и от Вилоновской до Полевой,

- Полевой от Молодогвардейской до Волжского проспекта,

- Волжскому проспекту от Вилоновской до Полевой.

С 9:00 до 14:00 8 мая запретят оставлять машины и останавливаться на улице Молодогвардейской от улицы Ярмарочной до улицы Маяковского.

Самарцы не смогут оставить свои машины с 00:00 8 мая до15:00 9 мая 2019 сразу на нескольких улицах. В этом списке:

- Высоцкого от Галактионовской до Молодогвардейской,

- Некрасовская от Галактионовской до Чапаевской,

- Льва Толстого от Галактионовской до улицы Фрунзе,

- Красноармейская от Галактионовской до улицы Куйбышева,

- Вилоновская от Галактионовской до Куйбышева,

- Фрунзе от улицы Льва Толстого до Вилоновской,

- Молодогвардейская от Ленинградской до улицы Льва Толстого и от Вилоновской до Полевой,

- Полевая от Молодогвардейской до Волжского проспекта,

- Волжский проспект от Вилоновской до улицы Осипенко.

С 00:00 8 мая до 6:00 10 мая останавливаться и парковаться нельзя будет на улице Лесной от Осипенко до Северо-Восточной магистрали.

А с 00:00 до 15:00 9 мая – на Галактионовской от улицы Высоцкого до Ульяновской.

Также с 00:00 до 24:00 9 мая 2019 запрет будет действовать на следующих улицах:

- Шостаковича от улицы Чапаевской до улицы Куйбышева,

- Фрунзе от Красноармейской до Вилоновской,

- Чапаевская от улицы Льва Толстого до Красноармейской,

- Максима Горького от Красноармейской до Вилоновской.

Как будет ходить общественный транспорт?

В праздничные выходные изменятся и маршруты троллейбусов и трамваев. Так, 7 мая 2019 года трамваи №3, №16 и №20 будут ходить от пересечения Красноармейской и Галактионовской будут ходить по Галактионовской, Венцека, Фрунзе и дальше по своим маршрутам. Аналогично трамваи будут идти в обратном направлении.

С 20:00 8 мая до 24:00 9 мая 2019 трамваи №3, №16 и №20 пустят от перекрестка Красноармейской и Галактионовской по Галактионовской, Венцека, Фрунзе и дальше по своим маршрутам. Обратно общественный транспорт поедет по такому же, измененному, маршруту.

С 00:00 до 14:00 7 мая, с 22:00 8 мая до 15:00 9 мая троллейбусы №16 временно не будут ходить.

С 8:00 до 14:00 7 мая, с 22:00 8 мая до 15:00 9 мая троллейбус №6 будет ходить от улицы Грозненской до площади Революции.