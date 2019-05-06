2019-05-06T16:04:40+03:00
Происшествия

"Его сыну было всего два года": военный из Саратова, погибший в авиакатастрофе в Шереметьево, возвращался на службу из отпуска

Алексей Гультайчук 2 года назад стал отцом, он с семьей летал в отпуск в Сочи, а роковым рейсом летел в Мурманск, в свою военную часть
Михаил ГОРЮНОВ
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Алексей увлекался футболом, воспитывал сына и совсем недавно вернулся из отпускаАлексей увлекался футболом, воспитывал сына и совсем недавно вернулся из отпускаФото: соцсети
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В Москве следователи продолжаются разбираться в обстоятельствах жуткой трагедии, произошедшей накануне в столице. 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100-95B, следовавший по маршруту Москва - Мурманск, приземлился на взлетно-посадочную полосу и загорелся. По имеющимся сведениям погибли 40 человек, еще один пропал без вести.

В списке жертв - 27-летний Алексей Гультайчук из города Энгельс Саратовской области. Молодой военный собирался в Мурманск на работу, Москва была пересадочным пунктом...

- Он там уже 2-3 года служил, в Саратов, Энгельс - приезжал в отпуск. С детства знаю Лешу, учились с ним в школе. Он хороший друг. Увлекался спортом - футболом, - рассказывает корреспонденту "КП-Самара" бывшая одноклассница погибшего Светлана (имя изменено).

С футболом у Алексея вообще особые отношения. Он некоторое время выступал за саратовский "Олимп" в любительской футбольной лиге, на позиции защитника. Раньше же, наоборот, действовал ближе к воротам соперника.

- Футболистом он был отличным. Играл еще в школе за сборную, команда у них называлась "ШТУРМ". Позже за сборную института играл. Лучший нападающий был. Правда, в профессионалы идти не собирался, - отмечает наша собеседница. Алексей выбрал военную стезю.

Светлана общалась со своим другом всего неделю назад. Он был, как обычно, в хорошем настроении, собирался в командировку. Рассказывал про отпуск в Сочи, в который ездил в начале апреля.

- После Сочи он с семьей приехал к родителям в Энгельс. Отпуск закончился и полетел на работу. Трудно поверить в случившееся, - говорит Светлана.

Не дождались Алексея домой его супруга и 2-летний сын Богдан. Мужчина числится в опубликованном списке погибших.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, расследованием которого занимается Следственный комитет. Вся страна сегодня выражает соболезнования родным и близким погибших. Не остался в стороне и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

СПРАВКА КП

Трагедия в аэропорту Шереметьево произошла вечером 5 мая. Самолет совершил жесткую посадку и загорелся, предположительно, это случилось после удара молнии. Судно сгорело практически полностью. Жертвами стали 41 человек. Остальным удалось спастись.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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