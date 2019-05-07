"Она потеряла на войне девять сыновей": в Самарской области памятник Солдатской матери может съехать со склона

В Самарской области разрушается всемирно известный монумент героической семье – памятник семье Володичкиных, или, как его называют памятник Солдатской матери. Он появился в поселке Алексеевка Самарской области в 1995 году. Жительница поселка Прасковья Еремеевна Володичкина проводила на Великую Отечественную войну всех своих сыновей – а их было девять. Шестеро погибли на фронте. Прасковья Еремеевна такого не выдержала и умерла от сердечного приступа еще в 1943-ем году. Еще трое сыновей вернулись в родной опустевший дом, но, тяжело раненные, скоро умерли.

Монумент строили буквально всем миром. Из-за этого муниципалитет не может взять его на баланс. В реестр объектов культурного наследия включать памятник нельзя – «не по правилам». Содержать монумент некому.

На монументе написано: "Семье Володичкиных благодарная Россия"Фото: Валерий ГРИГАНОВ

Деньги на памятник дал Ельцин

Музей, посвященный семье Володичкиных, в селе Алексеевка стали создавать еще в 80-е годы. За дело взялась местная учительница Нина Косарева. Она решила рассказать потомкам историю матери, которая проводила на войну всех сыновей. И не дождалась никого. С младшим она даже не успела попрощаться - Коля служил в Забайкалье, откуда его и отправили на фронт. Только проезжая мимо родного дома смог он бросить с поезда записку:

- Мама, родная мама. Не тужи, не горюй. Не переживай. Едем на фронт. Разобьём фашистов и все вернёмся к тебе. Жди. Твой Колька.

Информацию собирали по крупицам, музей устроили в доме, где жили Володичкины. А в 1993 году активисты Книги Памяти Самарской области решили возводить мемориальный комплекс Солдатской матери, потерявшей на войне девятерых сыновей. Его автором стал известный самарский архитектор Юрий Храмов. На строительство памятника нужно было собрать 2,5 млрд рублей. Большую часть суммы пожертвовал первый президент России Борис Ельцин. Остальное – жители Самарской области и других городов России. Так в Алексеевке появилась стела из розового и серого гранита 11 метров высотой. Бронзовая скульптура матери Прасковьи Еремеевны, а вокруг нее – 9 журавлей из бронзы, которые летят в небо.

Помимо россиян, к мемориалу приезжали десятки тысяч человек со всего мира – из Америки, Норвегии, Англии, Франции. Среди посетителей был и лауреат Нобелевской премии Александр Солженицын. Но теперь памятник оказался «ничейным» - он, по словам представителей местной администрации, не принадлежит муниципалитету. Мемориал не успели поставить на баланс.

- Открытие хотели приурочить ко Дню Победы, мемориал делали в спешке, - говорит бывший глава администрации поселка Алексеевка Вячеслав Тверсков. - И поставить его на баланс не успели. Поэтому монумент до сих пор нигде не зарегистрирован. И про его федеральное значение говорят условно.

Недалеко от памятника создали дом-музей легендарной семьиФото: Валерий ГРИГАНОВ

Памятник чуть не свалился со склона

За 24 года, что стоит монумент, его фактически ни разу не ремонтировали.

- Мы укрепляли фундамент в 2008 году, - вспоминает руководитель Алексеевского территориального управления Сергей Осипов. – Памятник начал по склону двигаться вниз. Чтобы он не завалился под откос, мы привлекали бюджетные средства Кинеля – административного центра района.

Сергей Осипов объясняет: из-за того, что памятник построили на небюджетные средства, поставить его на баланс муниципалитета невозможно. Соответственно, содержание и текущий ремонт памятника не финансируется. Местные власти еле-еле находят суммы хоть на какое-то поддержание монумента.

- Мемориальный комплекс строили на добровольные пожертвования. Борис Николаевич Ельцин тоже выделил не бюджетные денежные средства, а из личного фонда, - рассказывает Осипов. – На строительство памятника не привлекли ни копейки бюджетных средств. Такая юридическая тонкость мешает передать монумент в собственность Минкульта, чтобы на него выделяли деньги - и на содержание, и на текущий ремонт. Да даже на баланс муниципалитета передать монумент невозможно.

Плитка вокруг памятника крошитсяФото: Валерий ГРИГАНОВ

«Возьмем под охрану, если простоит 40 лет»

По словам Сергея Осипова, есть две организации, которые ухаживаюет за мемориалом, но «это полулегально».

- Алексеевский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства убирает памятник, а служба благоустройства и содержания Кинеля проводит какой-никакой текущий ремонт. Естественно, это никого не устраивает, - подытоживает глава территориального управления. – Монумент большой, текущий ремонт требует солидного вложения денежных средств, я уж не говорю про капитальный ремонт, нужно укрепить склон иначе памятник просто уедет.

В администрации отмечают, единственный вариант - включить памятник в реестр объектов культурного наследия если не России, то хотя бы Самарской области. Вот только по закон в этот реестр могут быть включены объекты, с момента постройки которых прошло не менее 40 лет. Но этот срок памятник может просто не пережить.

Врио руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко прокомментировал ситуацию.

- Чтобы получить статус исторического наследия, нужен возраст не менее 40 лет. Есть закон, не я его придумал. Определены три параметра исторического наследия. Прежде всего – возраст. Как памятник он есть, он существует, им надо заниматься. Почему вдруг историческое наследие захотели присвоить? Кто мешает им сохранять памятник? – заявил Филипенко.

В этот раз приводить в порядок памятник приехали из компании "МТС"Фото: Валерий ГРИГАНОВ

А пока памятник пытаются поддерживать местные жители и волонтеры, которые стабильно раз в год – накануне 9 Мая – приезжают и отмывают монумент. Может быть, найдется и меценат, который поддержит память рублем - особенно в преддверии 75-й годовщины Великой Победы. И мы никогда не забудем историю этой простой русской женщины, ставшей символом всех солдатских матерей страны в любую эпоху.