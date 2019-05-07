Военным стала доступна ипотека на особых условиях в «Новой Самаре»

Большой семье – большую квартиру

Купить квартиру по военной ипотеке в Самаре теперь можно в одном из самых популярных новых микрорайонов. Компания Финстрой, занимающаяся застройкой «Новой Самары», аккредитовала в «Росвоенипотеке» практически все строящиеся и уже сданные дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/707217" frameborder="0"></iframe> Как в "Новой Самаре" военным помогают получить ипотеку на специальных условиях.Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

- Не все застройщики готовы работать с «Росвоенипотекой». Это связано с длительностью сделки, трудностями получения аккредитации. Мы получили ее практически на все дома, доказав, что мы – надежный застройщик. У нас есть рекомендательное письмо от министерства строительства Самарской области, - рассказывает руководитель отдела продаж ООО "Финстрой" (застройщик жилого микрорайона "Новая Самара") Ольга Козлова.

Теперь военные могут выбирать из большего количества вариантов и серьезно сэкономить на покупке, позволив себе покупку квартиры большей площади. Дело в том, что зачастую военные получают определенную государственную субсидию и сталкиваются с тем, что на вторичном рынке за такую цену можно подобрать не самый лучший вариант. В большинстве случаев за военной ипотекой обращаются семейные люди, у которых есть 2-3 детей. Конечно, они мечтают не о маленькой двушке.

- На этапе строительства цены ниже на 15-35%. Соответственно, за ту же сумму семья может подобрать 3-4 комнатную квартиру, все они есть в наличии, - рассказывает Ольга Козлова. К тому же сегодня застройщики, пока не вступил в силу закон о проектном финансировании вместо прямых договоров с дольщиками, стремятся получить наиболее выгодное финансирование и готовы делать значительные скидки покупателям. Так что приобретение квартиры по военной ипотеке именно сейчас может стать довольно выгодным вложением.

Менеджеры уже умеют работать с военной ипотекойФото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Военная ипотека без проволочек

Сейчас «Финстрой» работает по военной ипотеке с банком «ВТБ», аккредитацию получили дома №1 и №2.

- ВТБ и компания «Финстрой», которая возводит жилой микрорайон «Новая Самара», успешно сотрудничают в рамках реализации программы «Ипотека для военных» уже более двух лет. Строящиеся дома, аккредитованные банком, застройщик успешно сдал в эксплуатацию в 2018 году. В апреле текущего года ВТБ также аккредитовал два возводимых дома новой очереди микрорайона «Новая Самара» по данной программе. В мае компании планируют расширить сотрудничество и аккредитовать еще четыре строящихся дома, - поделилась планами управляющий директор по ипотеке ВТБ в Самарской области Екатерина Маклакова.

Военную ипотеку можно взять, как в построенном, так и строящихся домах.

В самой компании «Финстрой» объяснили, что могут работать с различными банками, но с ВТБ процесс уже отработан и покупатели могут быть уверены, что сделка пройдет быстро и спокойно.

- Сейчас у нас проходит сделка, большая семья военного покупает четырехкомнатную квартиру в 100 кв.м. Все наши менеджеры уже давно занимаются оформлением сделок в рамках военной ипотеки, мы продали уже десятки квартир и знаем, как провести сделку быстро, четко, без проволочек, получить быстрое одобрение, - отмечает Ольга Козлова.

В новом районе можно выбрать квартиру на любой вкус и кошелекФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В целом вся процедура оформления ипотечной программы на рынке новостроек не слишком отличается от вторичного рынка. Единственное отличие – свою квартиру придется немного подождать. Зато и тратиться на ремонт не нужно: квартира достается покупателю «с иголочки», с новыми коммуникациями. При покупке можно выбрать чистовую, предчистовую или черновую отделку, в зависимости от доступной суммы.

- Мы отлично знаем, что свидетельство участника НИС действительно в течение полугода, поэтому помогаем провести сделку в оперативном порядке и с минимальным набором документов. ООО «Финстрой» позволяет военнослужащим экономить время при приобретении квартир с долевым участием, - резюмирует Ольга Козлова.

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Почему военные выбирают «Новую Самару»

- Большое количество вариантов планировки и размеров будущей квартиры,

- Выгодные цены на квартиры,

- Купить на условиях военной ипотеки можно квартиру с новыми коммуникациями и свежим ремонтом,

- Можно контролировать все этапы строительства,

- Надежный застройщик, который прошел аккредитацию по самым строгим требованиям Росвоенипотеки.

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