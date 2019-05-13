Россия - Чехия 13 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею 2019

Разгромив команду Австрии со счетом 5:0, Россия занимает Игра с чехами станет серьезным испытанием для сборной и покажет, насколько она сильна. "КП" рассказывает о главных моментах матча чемпионата мира по хоккею Россия - Чехия 13 мая 2019. Вместе будем следить за основными событиями на льду в прямой трансляции поединка группового этапа. Эта игра уже точно покажет, чего стоит звездный состав россиян на этом чемпионате. Пока что на двух более простых играх Ковальчук, Овечкин, Малкин, Кучеров имели возможность выстроить взаимодействия и наладить командную игру. Получилось ли? Узнаем уже скоро.

Статистика личных встреч Россия - Чехия

Команды встречались между собой четыре раза. Самый крупный результат - победа России со счетом 5:1 в товарищеском матче 10 сентября 2018 года. В официальных матчах в Чемпионате Евроы Россия выигрывала у Чехии со счетом 4:1 в 2012 году и команды играли вничью в 1996 году.

Прогнозы на матч Россия - Чехия 13 мая 2019

Букмекеры делают ставку на россиян, но чехи выглядят не хуже. Это будет действительно схватка титанов современного хоккея, которая может стать достаточно непредсказуемой. Скорее всего, в игре будет забито много шайб.

Трансляция матча Россия- Чехия 13 мая 2019

Трансляция матча Россия - Чехия 13 мая 2019 года состоится в прямом эфире на Первом канале и на Матч ТВ в 17:15 (мск)