В «Ночь музеев» по Самаре поедет необычный трамвай

Считанные дни остались до Всероссийской акции “Ночь музеев”. Традиционно в этот праздник арт-пространства, галереи и музеи работают до глубокой ночи. Тематические перфомансы, концерты и увлекательные квесты - для самарцев интерактивные программы приготовили более 30 площадок. Накануне акции представителями музейного сообщества Самары собрались за круглым столом, чтобы обсудить все ли готово.

- В этом году мы постарались объединить ресурсы всех музеев: государственных, муниципальных, ведомственных, частных. Получилась очень обширная программа, - заявила руководитель Департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова. - Но нам еще есть чему поучиться у Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.

Увидеть такой трамвай можно с 14 маяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кстати, в этом году в поддержку акции с 14 мая по улицам города будет ездить музейный трамвай. Он напомнит горожанам, что «пора в музей!»

Что нового?

Изюминкой этого года станет и электронная интерактивная карта города, на которой будут отмечены все площадки, участвующие в акции. Здесь же - информация о специальных программах, которые пройдут на территории кирхи и костела, о музыкальных площадках.

- С 16 мая волонтеры начнут раздавать бумажную карту акции «Ночь музеев» форматом А3. Музыкальных площадок будет три, расположатся они на улице Куйбышева: на пересечении с улицей Ленинградской, в сквере трех вязов и у дома промышленности. В Струковском саду в этот день пройдет джазовый вечер. Напомню, 18 мая мы также празднуем Дня самарского знамени, также в этот день пройдет футбольный матч “Спартак - Крылья Советов”. Так что суббота будет богатой на события, - отметила Татьяна Шестопалова.

Такую катру будут раздовать с 16 мая

Также руководитель департамента культуры и молодежной политики заметила, что в ночь акции транспорт в центре города будет работать в комфортном режиме.

- Мы понимаем, что максимальная концентрация людей будет в центре города на улицах Фрунзе, Куйбышева. В районе 23 часов можно будет уехать без проблем. Поддержат акцию также кафе и рестораны. Многие из них продлят работу. Партнеры акции будут также отмечены на карте, - добавила Шестопалова.

Бесплатные площадки

Акцию “Ночь музеев” в этом году сделают максимально доступной как в географическом, так и в финансовом плане.

- К сожалению, последние десять лет музеи посещают лишь небольшое количество людей. Но в музеи ходить нужно. Это признак образованного человека и возможность прикоснуться к истории, получить эстетическое удовольствие, послушать лекции интересных людей. Эта акция и задумывалась, чтобы вернуть интерес молодежи к музейным пространствам, и ее успех очевиден, - сообщил врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов.

Самые любопытные самарцы получат суперпризФото: Антон СЕНЬКО

Почти в каждом районе города будет что посмотреть. 13 площадок из 30 – бесплатные. Среди них музей Археологии Поволжья, музей Владимира Высоцкого, музей наземного городского электрического транспорта, музей истории Самары им. М.Д. Челышова, музей книги в областной библиотеке, центр «Радуга». Кроме того открытой для всех будет площадка в епархиальном церковно-историческом музее, музее “Газпром трансгаз Самара”, историческом парке “Россия - моя история”, Поволжском музее железнодорожной техники, музее Центрального Банка РФ, музее Трамвайно-троллейбусного управления, музее “Самара Авто Газ”, музее самарского водопровода и самарском Дворце детского и юношеского творчества. Стоимость остальных колеблется в диапазоне от 50 до 150 рублей.

Музеи и арт-пространства приготовили много приятных сюрпризовФото: Андрей ЦЫГАНОВ

В некоторые музеи необходима предварительная запись по телефонам. Для посещения ведомственных музеев наличие паспорта обязательно!

Для тех, кто за ночь успеет посетить все 30 площадок, власти решили приготовить суперприз. Что это будет – пока секрет.

Подробную программу акции в разделе афиша и на сайте городской администрации.

Интерактивная карта доступна на сайте администрации Самары.

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Полная программа "Ночи музеев-2019" в Самаре.