2019-05-16T14:37:10+03:00
Общество

В «Ночь музеев» по Самаре поедет необычный трамвай

В городе будут работать более 30 площадок. Успеть побывать на всех поможет интерактивная карта
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Тематический трамвай уже приглашает горожан в музейТематический трамвай уже приглашает горожан в музейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Считанные дни остались до Всероссийской акции “Ночь музеев”. Традиционно в этот праздник арт-пространства, галереи и музеи работают до глубокой ночи. Тематические перфомансы, концерты и увлекательные квесты - для самарцев интерактивные программы приготовили более 30 площадок. Накануне акции представителями музейного сообщества Самары собрались за круглым столом, чтобы обсудить все ли готово.

- В этом году мы постарались объединить ресурсы всех музеев: государственных, муниципальных, ведомственных, частных. Получилась очень обширная программа, - заявила руководитель Департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова. - Но нам еще есть чему поучиться у Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.

Увидеть такой трамвай можно с 14 мая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Увидеть такой трамвай можно с 14 маяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кстати, в этом году в поддержку акции с 14 мая по улицам города будет ездить музейный трамвай. Он напомнит горожанам, что «пора в музей!»

Что нового?

Изюминкой этого года станет и электронная интерактивная карта города, на которой будут отмечены все площадки, участвующие в акции. Здесь же - информация о специальных программах, которые пройдут на территории кирхи и костела, о музыкальных площадках.

- С 16 мая волонтеры начнут раздавать бумажную карту акции «Ночь музеев» форматом А3. Музыкальных площадок будет три, расположатся они на улице Куйбышева: на пересечении с улицей Ленинградской, в сквере трех вязов и у дома промышленности. В Струковском саду в этот день пройдет джазовый вечер. Напомню, 18 мая мы также празднуем Дня самарского знамени, также в этот день пройдет футбольный матч “Спартак - Крылья Советов”. Так что суббота будет богатой на события, - отметила Татьяна Шестопалова.

Такую катру будут раздовать с 16 мая

Такую катру будут раздовать с 16 мая

Также руководитель департамента культуры и молодежной политики заметила, что в ночь акции транспорт в центре города будет работать в комфортном режиме.

- Мы понимаем, что максимальная концентрация людей будет в центре города на улицах Фрунзе, Куйбышева. В районе 23 часов можно будет уехать без проблем. Поддержат акцию также кафе и рестораны. Многие из них продлят работу. Партнеры акции будут также отмечены на карте, - добавила Шестопалова.

Бесплатные площадки

Акцию “Ночь музеев” в этом году сделают максимально доступной как в географическом, так и в финансовом плане.

- К сожалению, последние десять лет музеи посещают лишь небольшое количество людей. Но в музеи ходить нужно. Это признак образованного человека и возможность прикоснуться к истории, получить эстетическое удовольствие, послушать лекции интересных людей. Эта акция и задумывалась, чтобы вернуть интерес молодежи к музейным пространствам, и ее успех очевиден, - сообщил врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов.

Самые любопытные самарцы получат суперприз Фото: Антон СЕНЬКО

Самые любопытные самарцы получат суперпризФото: Антон СЕНЬКО

Почти в каждом районе города будет что посмотреть. 13 площадок из 30 – бесплатные. Среди них музей Археологии Поволжья, музей Владимира Высоцкого, музей наземного городского электрического транспорта, музей истории Самары им. М.Д. Челышова, музей книги в областной библиотеке, центр «Радуга». Кроме того открытой для всех будет площадка в епархиальном церковно-историческом музее, музее “Газпром трансгаз Самара”, историческом парке “Россия - моя история”, Поволжском музее железнодорожной техники, музее Центрального Банка РФ, музее Трамвайно-троллейбусного управления, музее “Самара Авто Газ”, музее самарского водопровода и самарском Дворце детского и юношеского творчества. Стоимость остальных колеблется в диапазоне от 50 до 150 рублей.

Музеи и арт-пространства приготовили много приятных сюрпризов Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Музеи и арт-пространства приготовили много приятных сюрпризовФото: Андрей ЦЫГАНОВ

В некоторые музеи необходима предварительная запись по телефонам. Для посещения ведомственных музеев наличие паспорта обязательно!

Для тех, кто за ночь успеет посетить все 30 площадок, власти решили приготовить суперприз. Что это будет – пока секрет.

Подробную программу акции в разделе афиша и на сайте городской администрации.

Интерактивная карта доступна на сайте администрации Самары.

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Полная программа "Ночи музеев-2019" в Самаре.

Что общего у микрорайона "Крутые ключи" и Великой Венгрией: Вместе с археологом Дмитрием Сташенковым открываем историю Самары до каменного века

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Самаре в гараже у бывшего эксперта-криминалиста нашли боевые патроны
На въезде в Тольятти из-за гигантской лужи образовалась пробка на несколько километров
Главные предприятия Самарской области будут делиться вакансиями на платформе «Кадросфера»
"Тащили на помойку": очевидец рассказал, кто находился за рулем машины, к которой привязали двух собак в Самаре
МЧС предупреждает жителей Самары о приближении гроз, ливней и града
В Самаре полицейские за деньги хотели замять тяжкое преступление, были уволены и попали под суд
В Самаре мужчина зарубил человека в гараже на улице Рейсовой
В Самарской области полицейских, уволенных после жалоб на начальника коррупционера, вернут на службу
Самарский космонавт Олег Кононенко и его коллеги провели на МКС эксперимент по получению воды из урины
"Вот это сюрприз!" В Октябрьске выпал крупный град во время сильного ливня
Стало известно, когда самарские льготники смогут расплачиваться одной соцкартой по всей области
Археологи нашли около Курумоча древние каменные орудия и фрагмент бронзового браслета
В Самаре до конца августа обновят участок проспекта Карла Маркса у Крымской площади
Самарская область попала в топ-5 регионов по воровству топлива
Дмитрий Азаров заявил, что СМИ должны больше участвовать в освещении национальных проектов для развития государства и общества
В Самаре запретят остановку на дублере улицы Ново-Садовой
Женщина в «Лексусе»: в Самаре автоледи насмерть переехала йоркширского терьера
В реке Самаре у Южного моста нашли мертвого мужчину
В Самаре открывается пятый сезон «Том Сойер Феста»
В Самаре регоператор вывез 1,4 млн кубометра мусора и не ликвидировал ни одной незаконной свалки
Жители Самары попросили сохранить рынок возле ТЦ «МИКО» на Чернореченской
В Дубовом Умете 12-летнего рыбака ударило током на озере
Самарцев призывают на один день поменять автомобили на велосипеды
"Давайте накажем этого урода!" В Самаре люди возмущены действиям автолюбителя, привязавшего двух собак к своей машине
В Тольятти 7-летний велосипедист угодил под колеса отечественной легковушки
Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна пражского особняка самарского бизнесмена
Вытянул счастливый билет: инженер из Самары выиграл в лотерею 1 млн рублей
МЧС предупреждает самарцев о сильном дожде, грозе и шквалистом ветре
В Похвистнево пьяная мать, не желая отдавать свою дочь, оттаскала инспектора ОДН за волосы