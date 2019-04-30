«Самара» впервые в истории победила в баскетбольной Суперлиге

Баскетбольный клуб «Самара» впервые в своей истории выиграл Суперлигу (вторую по значимости лигу в структуре российского мужского баскетбола). Взять «золото» волжанам удалось со второй попытки. В прошлом сезоне после зубодробительной серии со «Спартаком-Приморье» самарцы дома упустили золотые медали. Тогда ни одна команда в финале не смогла выиграть ни одного матча на домашней площадке. На этот раз подопечные Игоря Грачева пожалели и свои нервы, и нервы болельщиков и быстро подавили восстание «Спартака». На этот раз петербургского.

Вообще выход красно-белых из Северной столицы в финал Суперлиги – это сенсация. Все ждали зарубу «Самары» и лидера регулярки «Востока-65» из Южно-Сахалинска, но «Спартак» проявил характер и выгрыз себе место в «золотой» серии в полуфинале с «островитянами».

Финальный матч завершился со счетом 66:59. Фото: БК «Спартак» (Санкт-Петербург).

Многим казалось, что на кураже «Спартак» разметает и самарские легионы. Однако у Игоря Грачева и компании на этот счет было свое мнение. Наставник самарцев выстроил свою центурию в фалангу и просто смял дерзкого питерского бунтаря. 62:41 – счет первого матча. Однако и после такого удара «Спартак» едва не поднялся. Ключевое слово здесь – едва.

Весь матч «Самара» не давала питерцам вздохнуть. Владимир Пичкуров, Артем Чеваренков, Алексей Нестеров и Баден Яксен не переставали бомбардировать кольцо красно-белых. «Спартак» временами приходил в себя и пытался догнать убежавших в счете волжан – не получилось ни разу. 83:71 – итоговый счет. И серия переехала в Санкт-Петербург.

Камбэк у «Спартака» не получился. Фото: БК «Спартак» (Санкт-Петербург).

Фото: БК «Спартак» (Санкт-Петербург).

При родных трибунах «Спартак» воспрянул духом и навязал борьбу «Самаре». Ровно до последних минут третьей четверти. Сначала Алексей Нестеров, а затем и Владимир Пичкуров своими трехочковыми похоронили надежды питерцев на камбэк. Хозяева ринулись отыгрываться в четвертом периоде, однако подойти ближе чем на 2 очка «Самара» им не дала. В концу четверти все тот же Пичкуров закинул очередную треху и довел перевес в счете волжан до +12. Остановить самарский поезд на пути к чемпионству уже ничего не могло – 66:59.

Фото: БК «Спартак» (Санкт-Петербург).

«Самара» - чемпион Суперлиги. Но, на мой взгляд, даже не это главное. Главное, что команда дошла до этого трофея поступательно. После своего возрождения «Самара» в сезоне 2017/2018 дошла до своего лучшего достижения - до серебряных медалей Суперлиги. Тогда «Спартак-Приморье» вырвал «золото» у волжан с мясом. Обычно после таких пиков наступает спад (что и случилось с чемпионом, который в сезоне 2018/2019 не пробился в плей-офф). Это случилось и с «Самарой» - незначительный, но все спад же был. Однако команда смогла найти в себе силы и выдать фантастическое выступление в плей-офф, логическим завершением которого стала победа. Причем победили самарцы на классе.

Фото: БК «Спартак» (Санкт-Петербург).

Фото: БК «Спартак» (Санкт-Петербург).

Фото: БК «Спартак» (Санкт-Петербург).

После «золотой серии» лига вручила индивидуальные награды, в том числе и самарцам. Лучшим легким форвардом признали Владимира Пичкурова, а лучшим игроком (MVP) сезона – капитана «Самары» Антона Глазунова.