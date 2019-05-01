Билеты на финал Кубка России по футболу 2018-2019 22 мая на «Самара Арене»: цены, где купить

Российский футбольный союз сообщил о старте продаж билетов на финал Кубка России сезона 2018-2019, который пройдет на «Самара Арене» 22 мая 2019 года. Финалисты пока неизвестны – 15 мая ответные матчи сыграют полуфиналисты «Ростов» и «Локомотив» (встреча в Москве закончилась со счетом 2:2) и тульский «Арсенал» и «Урал» (в Екатеринбурге сильнее были хозяева 1:0).

- Великолепная футбольная арена была построена в Самаре специально к чемпионату мира по футболу 2018 года и приняла шесть матчей мирового форума. Архитектурной особенностью арены являются её «космические» мотивы - купол из металлоконструкций, своим внешним видом отсылающий к космической тематике, - отметили в РФС. - Так, полностью накрывая сооружение, к низу он венчается лучами - подобно звезде. При этом купол почти не закругляется, а практически прямолинейно устремлен вверх.

Билеты стоят от 250 до 1 000 рублей. 250 рублей – это места за воротами на нижних ярусах. 500 рублей стоят билеты за бровками на нижних и верхних ярусах. Самые дорогие билеты – по 1 000 рублей – это комфортные места между верхним и нижним ярусами и VIP-места.

Купить билеты онлайн можно на сайте smr.kassir.ru.

Или в кассах. Их в Самаре 11.

1. Центральная касса kassir.ru

Адрес: Самара, БЦ Москва, Московское шоссе, 55, офис 722, 7 этаж

Способ оплаты: наличные, картой

Время работы: Будние дни с 09-30 до 18-00. Перерыв с 13-30 до 14-00. Суббота, воскресенье - выходные дни.

2. ТРК «Аврора Молл» (касса KASSIR.RU Самара)

Адрес: Самара, ул. Аэродромная, 47А (1 этаж, справа от входа со стороны ул. Аэродромная)

Способ оплаты: картой, наличные

Время работы: Ежедневно с 10-00 до 21-00

3. ТЦ «Айсберг» (касса KASSIR.RU Самара)

Адрес: Самара, ул. Дачная, 2, Литера А5 (1 этаж со стороны Московского шоссе)

Способ оплаты: наличные, картой

Время работы: Ежедневно с 10-00 до 21-00

4. ТРК «Амбар» (касса KASSIR.RU Самара)

Адрес: Самара, Южное шоссе, 5 (1 этаж, галерея вдоль ГМ «Ашан», прямо)

Способ оплаты: картой, наличные

Время работы: Ежедневно с 10-00 до 22-00

5. ТРК «Вива Лэнд» (касса KASSIR.RU Самара)

Адрес: Самара, пр. Кирова, 147 (по эскалатору на 2 этаж и прямо)

Способ оплаты: картой, наличные

Время работы: Ежедневно с 10-00 до 21-00

6. ТД «Захар» (касса KASSIR.RU Самара)

Адрес: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106 (1 этаж, от входа в ТЦ направо, перед магазином «Перекресток»)

Способ оплаты: наличные, картой

Время работы: Ежедневно с 10-00 до 21-00

7. ТРК «Космопорт» (касса KASSIR.RU Самара)

Адрес: Самара, ул. Дыбенко, 30 (1 этаж, вход справа от фудкорта)

Способ оплаты: Картой, Наличные

Время работы: Ежедневно с 10-00 до 21-00

8. ТРЦ «Мега Сити» (касса KASSIR.RU Самара)

Адрес: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 160М (1 этаж, первая линия, левая сторона, возле отдела Leo Ventoni (сумки))

Способ оплаты: Картой, Наличные

Время работы: Ежедневно с 10-00 до 21-00

9. МОЛЛ «Парк Хаус» (касса KASSIR.RU Самара)

Адрес: Самара, Московское шоссе, 81А/ ул. 22 Партсъезда,193 (вход со стороны Московского шоссе, напротив ГМ "Карусель") Способ оплаты: наличные, картой

Время работы: Ежедневно с 10-00 до 21-00

10. ТЦ «Русь на Волге» (касса KASSIR.RU Самара)

Адрес: Самара, Московское шоссе, 15Б/ 4-й проезд, 57 (вход со стороны Московского шоссе прямо, под эскалатором)

Способ оплаты: картой, наличные

Время работы: Ежедневно с 10-00 до 21-00

11. ТЦ «Самолет» (касса KASSIR.RU Самара)

Адрес: Самара, Московское шоссе, 185А (1 этаж галерея ГМ "Карусель")

Способ оплаты: наличные, картой

Ежедневно с 10-00 до 21-00

Отметим, что самым маленьким болельщикам (до 5 лет) для прохода на игру билет не нужен. При условии входа с родителями и без выделения отдельного места для ребенка.

Для зрителей с инвалидностью на специально оборудованные места нужно прислать заявку на электронную почту popova_ev@rfs.ru. В заявке нужно указать матч и контактную информацию для обратной связи, а также документ, который подтверждает инвалидность. По запросу РФС дополнительно даст билет для сопровождающего. Заявки принимают до 17 мая включительно.