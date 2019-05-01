2019-05-01T21:45:46+03:00
Общество

Мир, труд, каратэ: В первомайском шествии 2019 в Тольятти участвовали больше 15 тысяч человек

Праздник Весны и Труда отметили с размахом
Евгения ВАСИНА
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фото группы boevoyraschet/vk.comфото группы boevoyraschet/vk.comФото: соцсети
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1 мая в Тольятти отметили красочным шествием. Трудовые коллективы ведущих предприятий и организаций города, представители общественных объединений и органов местного самоуправления, студенты и профсоюзные организации – всего почти 15 тысяч тольяттинцев прошли в колонне по ул. Юбилейной.

1 мая 2019 года в Тольятти.

Праздничное шествие сопровождали музыканты. Люди несли в руках флаги, транспаранты и воздушные шары. Колонна остановилась на площадке у Дворца спорта Волгарь, где началась праздничная программа.

Фото группы kprftlt/vk.com Фото: соцсети

Фото группы kprftlt/vk.comФото: соцсети

- Дорогие земляки! Мы встречаем 1 Мая с радостным настроением и чувством всеобщей солидарности. Мы ставим перед собой важные совместные задачи и нацелены на высокие результаты. В городе открываются современные производства, создаются рабочие места, строятся жилье и объекты социальной сферы, развивается дорожно-транспортная инфраструктура, появляются новые общественные пространства. Многое еще предстоит сделать в рамках национальных проектов и программы празднования 50-летия АВТОВАЗа. Эти и другие задачи мы можем решить только вместе, в условиях взаимного согласия и поддержки, - обратился к тольяттинцам глава города Сергей Анташев. - Пусть 1 Мая вдохновляет вас на новые свершения, придает энергии, уверенности и оптимизма. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных достижений.

фото группы boevoyraschet/vk.com Фото: соцсети

фото группы boevoyraschet/vk.comФото: соцсети

Затем праздник продолжился в Парке Победы. Там прошла концертная программа, выступали творческие коллективы Тольятти.

Фото группы kprftlt/vk.com Фото: Соцсети

Фото группы kprftlt/vk.comФото: Соцсети

Позже в Городском музейном комплексе Наследие началось традиционное мероприятие - Маёвка на улице Советской. К вечеру праздничная программа началась в микрорайоне Поволжский на Площади Денисова.

Фото группы kprftlt/vk.com Фото: Соцсети

Фото группы kprftlt/vk.comФото: Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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