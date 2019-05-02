Операция в дополненной реальности: самарские ученые изобрели медицинский навигатор, управляющий действиями хирурга

Фантастический навигатор

В Самаре продолжают испытывать инновационную систему хирургической навигации AUTOPLAN. Эта разработка призвана помочь хирургам избежать ошибок в проведении самых сложных операций, когда рука хирурга не может дрогнуть, а самое незначительное отклонение хирургического инструмента может обернуться повреждением сосудов, нервных окончаний и даже спинного мозга. И если раньше вся надежда была только на профессионализм самих медиков, то теперь на помощь пришел компьютер.

AUTOPLAN становится для хирурга навигатором и штурманом. Сначала после компьютерной томографии рентгенолог строит индивидуальную анатомическую модель внутренних органов и тканей пациента. На основе полученной 3D-модели хирург планирует будущую операцию. Перед началом операции врач надевает очки дополненной реальности, и система визуализации проецирует на кожу 3D-модель. Все, хирургу остается выполнять свою работу, руководствуясь подсказками системы. На протяжении всего процесса навигационная система контролирует положение инструментов хирурга, траекторию доступа в соответствии с подготовленным заранее планом.

Меньше облучения, больше точности

Еще один плюс - время операции сокращается в полтора раза, а подготовка занимает не более 15 минут. И если раньше операция сопровождалась наблюдением с помощью мобильной рентгеновской установки, то теперь необходимости в дополнительной лучевой нагрузке для врача и пациента нет.

Эта установка уже помогла провести более 500 операций. В этот раз ее использовали в сложнейшей операции на позвоночник. Провел ее заведующий нейрохирургическим отделением Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова, главный вертебролог Самарской области Сергей Сергеев. Пациентка страдала спондилолистезом позвоночника. Это патология позвоночника, при которой один из позвонков смещается вперед по отношению к другим. Пациентку мучили боли в пояснице и в ноге. Чтобы помощь женщине, врачам предстояло удалить ей межпозвонковую грыжу диска и устранить сдавливание нервного корешка, а затем установить скрепляющую винтовую конструкцию.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

"Интересно немцам и французам"

Директор Института инновационного развития СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов

- Наша навигационная система проходит апробацию в ведущих российских нейрохирургических медицинских учреждениях – НИИ нейрохирургии им. Бурденко, НИИ Скорой помощи им. Склифосовского. Мы получили положительную обратную связь и от зарубежных коллег из кардиохирургической клиники Дюссельдорфа (Германия), клинического госпиталя Сент-Этьен (Франция). По функционалу, точности работы системы наша разработка не уступает зарубежным аналогам. Стоимость же ее в разы меньше.