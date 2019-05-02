2019-05-02T15:36:59+03:00
Общество

Операция в дополненной реальности: самарские ученые изобрели медицинский навигатор, управляющий действиями хирурга

Теперь даже в самых точных операциях вероятность ошибки сведена к нулю, всю операцию можно распланировать заранее и помогать хирургу станет искусственный интеллект
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Возможность ошибки для хирурга сведена к минимумуВозможность ошибки для хирурга сведена к минимуму
Изменить размер текста:

Фантастический навигатор

В Самаре продолжают испытывать инновационную систему хирургической навигации AUTOPLAN. Эта разработка призвана помочь хирургам избежать ошибок в проведении самых сложных операций, когда рука хирурга не может дрогнуть, а самое незначительное отклонение хирургического инструмента может обернуться повреждением сосудов, нервных окончаний и даже спинного мозга. И если раньше вся надежда была только на профессионализм самих медиков, то теперь на помощь пришел компьютер.

AUTOPLAN становится для хирурга навигатором и штурманом. Сначала после компьютерной томографии рентгенолог строит индивидуальную анатомическую модель внутренних органов и тканей пациента. На основе полученной 3D-модели хирург планирует будущую операцию. Перед началом операции врач надевает очки дополненной реальности, и система визуализации проецирует на кожу 3D-модель. Все, хирургу остается выполнять свою работу, руководствуясь подсказками системы. На протяжении всего процесса навигационная система контролирует положение инструментов хирурга, траекторию доступа в соответствии с подготовленным заранее планом.

Меньше облучения, больше точности

Еще один плюс - время операции сокращается в полтора раза, а подготовка занимает не более 15 минут. И если раньше операция сопровождалась наблюдением с помощью мобильной рентгеновской установки, то теперь необходимости в дополнительной лучевой нагрузке для врача и пациента нет.

Эта установка уже помогла провести более 500 операций. В этот раз ее использовали в сложнейшей операции на позвоночник. Провел ее заведующий нейрохирургическим отделением Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова, главный вертебролог Самарской области Сергей Сергеев. Пациентка страдала спондилолистезом позвоночника. Это патология позвоночника, при которой один из позвонков смещается вперед по отношению к другим. Пациентку мучили боли в пояснице и в ноге. Чтобы помощь женщине, врачам предстояло удалить ей межпозвонковую грыжу диска и устранить сдавливание нервного корешка, а затем установить скрепляющую винтовую конструкцию.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

"Интересно немцам и французам"

Директор Института инновационного развития СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов

- Наша навигационная система проходит апробацию в ведущих российских нейрохирургических медицинских учреждениях – НИИ нейрохирургии им. Бурденко, НИИ Скорой помощи им. Склифосовского. Мы получили положительную обратную связь и от зарубежных коллег из кардиохирургической клиники Дюссельдорфа (Германия), клинического госпиталя Сент-Этьен (Франция). По функционалу, точности работы системы наша разработка не уступает зарубежным аналогам. Стоимость же ее в разы меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Под Сызранью мотоциклист без прав протаранил ворота. Пассажир в реанимации
Смертельное ДТП: в Самарской области большегруз с водителем без прав столкнулся с «Киа»
В Самаре из-за сильного ветра дерево упало на «Ауди»
«Крылья Советов» в матче с «Уфой» не смогут рассчитывать на Никиту Чичерина, Мохаммеда Рабиу и Рамиля Шейдаева
В полиции рассказали, где была пропавшая в Тольятти 3-летняя девочка
Житель Сызранского района бросил бутылку с зажигательной смесью в дом соседей
МЧС: в ближайшие часы в Самарской области усилится ветер
В Самаре подросток взял у отца машину покататься и попался пьяный за рулем
Пропавшую в торговом центре Тольятти 3-летнюю девочку нашли в другом ТЦ
В крупном пожаре в Сызранском районе погибли два человека
Причинил ущерб на 1,8 млн рублей: в Самаре местный житель продавал на флешках программу для проектирования
Команда студентов СамГУПС приняла участие в молодежном форуме в Москве
В Тольятти ищут пропавшую 3-летнюю девочку
Отчим-инкассатор в Самаре застрелил пасынка из-за разрыва с его матерью?