Крылья Советов - Уфа 5 мая 2019. Прямая онлайн-трансляция матча 27 тура Российской премьер-лиги

Прямая онлайн-трансляция матча Крылья Советов - Уфа 5 мая 2019 года с "Самара Арены" начнется в 15.00 по самарскому времени (14.00 мск). В 27 туре РПЛ встретятся команды, которые мечтают вырваться из зоны стыковых матчей. И этот шанс может получить при удачном стечение обстоятельств только одна из команд.

Сейчас самарские "Крылья Советов" занимают 13 строчку в турнирной таблице, уфимцы, недавно разгромившие "Урал" со счетом 4;1, находятся на 14 позиции. У гостей самарского клуба со сменой тренера появилась новая злость."Крылья" уже давно не выигрывали - последние три матча не порадовали болельщиков, хотя в игре с "Зенитом" клуб выглядел достаточно зубастым. За "Крылья" в грядущем поединке точно не сызрают Никита Чичерин, Шейдаев и Рабиу.

5 мая на "Самара Арене" может решиться судьба стыковых матчей: ничья оставит клубы на их местах, победа одного из них позволит поспорить с московским "Динамо".

Статистика встреч Крылья Советов - Уфа

Клубы пять раз встречались в РПЛ. Дважды победа оставалась за "Крыльями", трижды - за "Уфой". Наиболее популярный счет 1:0.

Прямая онлайн-трансляция игры "Крылья Советов" - "Уфа" состоится 5 мая в 15.00 на сайте kp.ru.