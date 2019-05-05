2019-05-05T16:24:11+03:00
Спорт

Минус Самедов и Корниленко: "Крылья Советов" на последней минуте упускают победу над "Уфой"

"Крылья Советов вели в счете весь матч, но пропустили на добавленных минутах.
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
В первом тайме Крылья были сильнееВ первом тайме Крылья были сильнее
Изменить размер текста:

В Самаре завершился матч 27 тура РПЛ Крылья Советов - Уфа. Со счетом на табло 1:1 закончилась игра, в которой самарцы вели на протяжение всего времени. Судьба клуба решилась на последней добавленной минуте, когда фанаты уже праздновали победу самарского клуба.

В первом тайме сильнее оказались "Крылья Советов". На 12 минуте ворота соперника распечатал Артём Тимофеев, который пробил в дальний угол из-за пределов штрафной. В первом тайме счёт таким и остался. Зато самарцы потеряли сразу двух игроков. Сначала в голевой атаке почувствовал боль в колене Сергей Корниленко. Его на поле сменил Павел Яковлев. Затем пришло время отправиться на скамейку Александру Самедову. Он споткнулся на пустом месте и почувствовал боль в бедре. Его сменил Ваня Вучичевич и неизвестно, увидим ли мы ещё Самедова на поле до конца сезона.

Второй тайм выдался гораздо более грубым, чем первый. В начале "Крылья" практически не отходили от ворот соперника. А вот к концу тайма "Уфа" стала давить. Вадим Евсеев выпустил на поле много свежих игроков, а вот Божович решил не рисковать, истратив две замены из-за травм в первом тайме. И на 90 минуте гости все же дожимают. И игра заканчиваетсч со счетом 1:1. Счет, который не решает ничего ни для одного клуба. И Уфа, и Крылья не смогут обогнать Динамо и остаются в зоне стыков.

Следующий матч Крылья проведут с "Ахматом" 11 мая в гостях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Чехия - Россия 5 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча Евротура по хоккею Чешские хоккейные игры
Хоккей, матч Чехия - Россия 5 мая 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 5 мая 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч Евротура по хоккею Чешские хоккейные игры
Новости 24
Рыбак из Сызрани поймал редкого румынского карпа
В Самаре в комплексе отдыха на Московском шоссе загорелась баня
На день рождения «Крыльям Советов» подарили гигантский торт
"Крылья Советов" выигрывают у "Уфы" в первом тайме в матче 27 тура РПЛ в Самаре
В Самарской области прошел «белый» дождь с цементной пылью
Билеты на матчи «Крыльев Советов» временно не будут продавать в ТЦ «Сила Спорта»
В Самарской области пенсионерка незаконно продавал алкоголь у себя дома
На подступах к Берлину!: в Самарской области воссоздали события 2 мая 1945 года
Ночью около кафе в Сызрани грабитель-рецидивист сорвал с девушки золотую цепочку
В Самаре на улице Воронежской поймали пьяного таксиста
Погода на 6-7 мая в Самаре: рабочая неделя начнется с дождей и гроз
В Самаре УК ЖКС попросят сменить название, чтобы не нарушать закон
И пушки палят! Посмотреть на репетицию Парада Победы 2019 в Самаре собралось полгорода
В Самаре дачники будут платить за мусор в два раза меньше
Молодежка "Крыльев" проиграла "Уфе" в Самаре на "Металлурге" из-за автогола
В Самаре полтора часа боролись с пожаром на заводе "Электрощит"
Жители Самары чуть не подожгли дом, пытаясь пожарить шашлык на балконе
Во время матча "Крылья Советов" - "Уфа" на "Самара Арене" будет работать бюро находок
В Сызрани ребёнок пострадал в ДТП в "калине", выскочившей на встречку
Чуда не произошло: двое лебедей, испачканных в нефти, умерли в приюте в нацпарке "Самарская лука"
В Крыму владельцев воздушного шара, в котором девочка из Самары чуть не улетела в море, ждет уголовная ответственность
Умерла девушка в Сызрани, которую чуть не разорвало в попавшей в аварию "Приоре"
Жителей Самары приглашают на обед к льву Цезарю
В Самаре на Московском шоссе хулиганы прыгали под машины, а потом избили человека
В Тольятти женщина попросила племянника "ограбить" её, а потом сдала его в полицию