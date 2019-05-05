Минус Самедов и Корниленко: "Крылья Советов" на последней минуте упускают победу над "Уфой"

В Самаре завершился матч 27 тура РПЛ Крылья Советов - Уфа. Со счетом на табло 1:1 закончилась игра, в которой самарцы вели на протяжение всего времени. Судьба клуба решилась на последней добавленной минуте, когда фанаты уже праздновали победу самарского клуба.

В первом тайме сильнее оказались "Крылья Советов". На 12 минуте ворота соперника распечатал Артём Тимофеев, который пробил в дальний угол из-за пределов штрафной. В первом тайме счёт таким и остался. Зато самарцы потеряли сразу двух игроков. Сначала в голевой атаке почувствовал боль в колене Сергей Корниленко. Его на поле сменил Павел Яковлев. Затем пришло время отправиться на скамейку Александру Самедову. Он споткнулся на пустом месте и почувствовал боль в бедре. Его сменил Ваня Вучичевич и неизвестно, увидим ли мы ещё Самедова на поле до конца сезона.

Второй тайм выдался гораздо более грубым, чем первый. В начале "Крылья" практически не отходили от ворот соперника. А вот к концу тайма "Уфа" стала давить. Вадим Евсеев выпустил на поле много свежих игроков, а вот Божович решил не рисковать, истратив две замены из-за травм в первом тайме. И на 90 минуте гости все же дожимают. И игра заканчиваетсч со счетом 1:1. Счет, который не решает ничего ни для одного клуба. И Уфа, и Крылья не смогут обогнать Динамо и остаются в зоне стыков.

Следующий матч Крылья проведут с "Ахматом" 11 мая в гостях.