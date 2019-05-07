Кто же бил Ангелину? Мать девочки из Ставропольского района, которую подозревают в жестоком обращении с ребенком, еще не лишили родительских прав

Кто бил Ангелину?

Неравнодушные жители Самарской области, да и всей страны, продолжают следить за судьбой двухлетней малышки из Ставропольского района, с которой не очень хорошо обращались в родной семье. В СУ СК РФ по Самарской области завели уголовное дело на мать девочки, которую подозревают в жестоком обращении с ребенком. Но, возможно, тираном в семье был и другой человек.

Впервые волонтеры обратили внимание на девочку в июле 2018 года. Ангелина попала в больницу, там она лежала вместе с бабушкой. У ребенка не было ни памперсов, ни вещей. Волонтеры привезли ребенку горшок, и увидели, что девочка вся в синяках и ссадинах, у нее отсутствуют зубки и часть волос. На протяжении года волонтеры пытались разобраться в проблемах этой семьи, при этом мать ребенка говорила, что проблем нет. Соседи поделились информацией, что женщина хотела отказаться от малышки, но не пошла на это из-за материнского капитала.

Эту фотографию волонтеры сделали в доме матери около года назад

В деле появились и прабабушка, которая рассказала о том, что в семье с девочкой обращались жестоко, и двоюродный дедушка, который хочет забрать Ангелину к себе. Но сейчас мать еще не лишили родительских прав.

"Родители живут вместе, работают"

В министерстве социально-демографической политики Самарской области "КП-Самара" рассказали, что о семье в органах опеки и попечительства знают с 2017 года, с этого момента за ними наблюдают специалисты.

- Жалоб со стороны родственников и соседей в администрацию сельского поселения не было, по месту проживания мать характеризуют удовлетворительно. Родители детей сейчас проживают вместе, работают, все условия для проживания детей в квартире созданы, - рассказали в министерстве.

В детский дом Ангелину и ее маленького брата Михаила помещали по просьбе матери. Сына уже вернули обратно домой. С девочкой ситуация сложнее - СУ СК РФ по Самарской области завело уголовное дело, чтобы выяснить, кто причинял вред здоровью малышки. Ведь, несмотря на все, девочка попала в больницу не в лучшем состоянии. Кто-то же бил ее?

Своим мнением о семье и условиях проживания детей поделилась известный самарский активист Ольга Шелест, которая вместе с сотрудниками министерства побывала дома у родителей, познакомилась с той самой бабушкой и маленьким Михаилом. Она тоже описала условия в доме и в квартире как удовлетворительные. Но вот эмоциональное состояние мальчика ей совсем не понравилось:

- Вновь возвращаюсь и снова наблюдаю за мальчиком… Реакции ноль: сидит, как истуканчик, не шелохнувшись…. Ему три года…Понимаю – это же ненормально. Полчаса сидеть в одном положении, не проронив ни слова, не выразив ни одной эмоции….Мультики на телефоне заинтересовали его только через 30 минут, когда он произнес первые слова «Вот этот», ткнув на мультик про Чунга-Чангу, - пишет Ольга в своем ЖЖ.

Сейчас Ангелина в детском доме, уже восемь месяцев не в родной семье. За это время девочка поправилась, у нее отрасли волосы, она активно играет и пытается говорить. Что же будет с ребенком дальше?

- Сейчас проводятся следственные мероприятия. Семья остается под сопровождением служб систем профилактики, вопрос о дальнейшем жизнеустройстве Ангелины рассмотрит орган опеки и попечительства дополнительно, - сообщают в министерстве.

Волонтеры в свою очередь говорят: к Ангелине в детский дом больше никого не пускают. Мать родительских прав не лишили и она написала запрет, не хочет, чтобы в жизнь семьи лезли посторонние люди. А может быть, не желает, чтобы приходили к девочке прабабушка и двоюродный дед. Но что было бы с девочкой, если бы волонтеры смогли пройти мимо этой истории?

Пока в деле Ангелины очень много непонятного. И хочется надеяться, что следователи обязательно разберутся, кто же бил девочку, почему за ней не ухаживали должным образом. А еще хочется верить, что система снова не даст сбой и органы опеки позаботятся о том, чтобы жизни и здоровью ребенка точно ничего не угрожало.

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